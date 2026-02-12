Deviza
EUR/HUF379,79 +0,11% USD/HUF319,59 +0,03% GBP/HUF436,11 +0,22% CHF/HUF416,67 +0,58% PLN/HUF90,12 +0,15% RON/HUF74,58 +0,04% CZK/HUF15,66 +0,12% EUR/HUF379,79 +0,11% USD/HUF319,59 +0,03% GBP/HUF436,11 +0,22% CHF/HUF416,67 +0,58% PLN/HUF90,12 +0,15% RON/HUF74,58 +0,04% CZK/HUF15,66 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 780,9 +1,03% MTELEKOM2 015 +2,53% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 650 -0,43% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 714,04 +0,85% BUX130 780,9 +1,03% MTELEKOM2 015 +2,53% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 650 -0,43% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 714,04 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
European,Flags,Flap,In,The,Wind,Outside,Eu,Headquarters,In európai gazdaság Európai Unió, Európai Bizottság, Brüsszel, EU safe
védelmi ipar
Európai Unió
hitelprogram

Kiderült, hogy érkeznek-e a milliárdok Brüsszelből: csomagba tették Magyarországot, egy európai nagyhatalommal együtt dől el a sorsunk

Az Európai Bizottság továbbra sem hozott döntést több tagállam pénzügyi kérelméről, és a kérdést egységes csomagként tárgyalja – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A miniszter szerint a SAFE-források sorsáról Magyarország mellett Csehország és Franciaország esetében is egyszerre dönthet Brüsszel, miközben a kormány továbbra is várja a végleges álláspontot.
VG
2026.02.12., 12:52
Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A SAFE-forrásokról kérdezték Gulyás Gergelyt a csütörtöki kormányinfón. A miniszter válaszában elmondta, hogy az Európai Bizottság (EB) nem csak Magyarország, hanem Csehország és Franciaország ügyében sem hozott döntést a pénzekről. Hozzátette: ezt Brüsszel egy csomagként kezeli. 

Economic,Warfare,,Sanctions,And,Embargo,Busting,Concept.,Eu,Money,Wrapped safe
SAFE-pénzek: Gulyás Gergely óvatosságra int / Fotó: Zwiebackesser

Gulyás kiemelte, hogy a magyar kormány most várja, hogy a Bizottság végleges döntést hozzon. Arra a kérdésre, hogy megkapjuk-e ezeket a pénzeket, így válaszolt:

Miután az EB-nak a folyamathoz köze van, biztos állítást soha nem fogalmaznék meg, mert nincs olyan égbekiáltó igazságtalanság, amit a Bizottság ne követett volna már el Magyarországgal szemben.

Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta, Brüsszel vizsgálatot indított Magyarország 17,4 milliárd eurós SAFE-hitelkérelme ügyében a közbeszerzési átláthatóság hiányára hivatkozva. A magyar kormány szerint azonban a vizsgálat csak egy újabb politikai megtorlás, miközben a pénz a nemzeti védelem és a biztonság megerősítését szolgálnák. 

A SAFE-hitel kifizetéseit feltételekhez kell kötni az EB szerint

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy részletesen megvizsgálja Magyarország 17,4 milliárd eurós kérelmét az Európai Unió védelmi finanszírozási programja, a SAFE keretében. 

A hivatalos indoklás szerint az ország közbeszerzési átláthatósága nem felel meg a bizottság elvárásainak – érdekes módon ilyen kifogás se a többi igénylő, sem pedig a korrupciós ügyeiről is ismert Ukrajna esetében nem merült fel. 

Ez az összeg a harmadik legnagyobb a SAFE-programban pályázó tagállamok között, és a magyar kormány számára kulcsfontosságú a nemzetvédelem modernizálása és a védelmi ipar fejlesztése szempontjából.

A bizottság álláspontja szerint a SAFE-hitel kifizetéseit feltételekhez kell kötni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Brüsszel folyamatosan ellenőrzi a pénz felhasználását.

Piotr Serafin költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztos az Európai Parlamentben hétfő este tartott meghallgatáson azt mondta: „Nehezen tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor megkötjük a hitelszerződést és elkezdjük a folyósítást, ha egyértelmű, hogy nem teljesülnek azok a feltételek, amelyek már ugyanebben a rendeletben is szerepelnek.”

Az EU 2022-ben indította el az úgynevezett feltételességi mechanizmust Magyarországgal szemben. Ez az eszköz lehetővé teszi a pénzeszközök felfüggesztését, ha rendszerszintű korrupciós kockázatot állapítanak meg.

Serafin elmondta, hogy a SAFE-alapokra is vonatkoznak a kritériumok, és amint Magyarország nemzetvédelmi programját jóváhagyják, az EU megvizsgálja, hogy mire költik el a pénzt.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
védelmi ipar

Kiderült, hogy érkeznek-e a milliárdok Brüsszelből: csomagba tették Magyarországot, egy európai nagyhatalommal együtt dől el a sorsunk

A SAFE-források sorsáról Magyarország mellett Csehország és Franciaország esetében is egyszerre dönthet Brüsszel.
7 perc
fémipar

Kína mesterségesen szűkíti az alumínium kínálatát, a németek már a jólétüket féltik

Tavaly nagyot ralizott a nélkülözhetetlen könnyűfém árfolyama.
9 perc
kormányinfó

Gödi Samsung-gyár: az asztalra csapott Gulyás Gergely: „Nyílt hazugság, amivel a kormányt vádolják!”

Határozottan cáfolja a kormány a Telex korábbi állításait a gödi gyárról.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu