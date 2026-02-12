Kiderült, hogy érkeznek-e a milliárdok Brüsszelből: csomagba tették Magyarországot, egy európai nagyhatalommal együtt dől el a sorsunk

A SAFE-forrásokról kérdezték Gulyás Gergelyt a csütörtöki kormányinfón. A miniszter válaszában elmondta, hogy az Európai Bizottság (EB) nem csak Magyarország, hanem Csehország és Franciaország ügyében sem hozott döntést a pénzekről. Hozzátette: ezt Brüsszel egy csomagként kezeli.

SAFE-pénzek: Gulyás Gergely óvatosságra int / Fotó: Zwiebackesser

Gulyás kiemelte, hogy a magyar kormány most várja, hogy a Bizottság végleges döntést hozzon. Arra a kérdésre, hogy megkapjuk-e ezeket a pénzeket, így válaszolt:

Miután az EB-nak a folyamathoz köze van, biztos állítást soha nem fogalmaznék meg, mert nincs olyan égbekiáltó igazságtalanság, amit a Bizottság ne követett volna már el Magyarországgal szemben.

Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta, Brüsszel vizsgálatot indított Magyarország 17,4 milliárd eurós SAFE-hitelkérelme ügyében a közbeszerzési átláthatóság hiányára hivatkozva. A magyar kormány szerint azonban a vizsgálat csak egy újabb politikai megtorlás, miközben a pénz a nemzeti védelem és a biztonság megerősítését szolgálnák.

A SAFE-hitel kifizetéseit feltételekhez kell kötni az EB szerint

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy részletesen megvizsgálja Magyarország 17,4 milliárd eurós kérelmét az Európai Unió védelmi finanszírozási programja, a SAFE keretében.

A hivatalos indoklás szerint az ország közbeszerzési átláthatósága nem felel meg a bizottság elvárásainak – érdekes módon ilyen kifogás se a többi igénylő, sem pedig a korrupciós ügyeiről is ismert Ukrajna esetében nem merült fel.

Ez az összeg a harmadik legnagyobb a SAFE-programban pályázó tagállamok között, és a magyar kormány számára kulcsfontosságú a nemzetvédelem modernizálása és a védelmi ipar fejlesztése szempontjából.

A bizottság álláspontja szerint a SAFE-hitel kifizetéseit feltételekhez kell kötni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Brüsszel folyamatosan ellenőrzi a pénz felhasználását.

Piotr Serafin költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztos az Európai Parlamentben hétfő este tartott meghallgatáson azt mondta: „Nehezen tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor megkötjük a hitelszerződést és elkezdjük a folyósítást, ha egyértelmű, hogy nem teljesülnek azok a feltételek, amelyek már ugyanebben a rendeletben is szerepelnek.”