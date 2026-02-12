Sok az ellenszél, de enyhül a nyomás a forinton – az OTP vette szárnyai alá a tőzsdét

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy már a tegnapi rendkívül erős amerikai munkapiaci adatok sem segítetek a forintnak, azok ugyanis a dollár erősödését hozták magukkal, ami általában nem kedvez a feltörekvőpiaci valutáknak. Ezt a forint jobban, a lengyel zloty és a cseh korona kevésébé érezte meg.

Erre érkezett ma egy "első ránézésre szuper", a várt 2,4 százalék helyett 2,1 százalékos magyar inflációs adat. Az élelmiszerek az átlag alatt nőttek, miközben a szolgáltatásárak, amire ténylegesen hatással lehet a kamatráta, kilógnak fölfelé. A bankház szerint emiatt tehát nem kellene kamatot csökkenteni. A piac mégis azt gondolja a jó éves mutatóra nézve, hogy jöhet egy kamatcsökkentés februárban. Az pedig csökkenti a forint carry-t, s gyengíti a forintot – vélekednek az elemzők.

Az árfolyamromlás irányába mutató további faktor még, hogy a havi infláció továbbra is magas, 0,3 százalék, miközben az Eurózónában a januári havi infláció -0,5 százalék volt, vagyis a havi inflációs különbözet Magyarország és az EMU között 0,8 százalék. Ez pedig a becsült egyensúlyi euró-forint árfolyamot vásárlóerő paritáson cirka 4 forinttal emeli az Erste számítása alapján.