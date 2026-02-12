Deviza
Sok az ellenszél, de enyhül a nyomás a forinton – az OTP vette szárnyai alá a tőzsdét

AZ OTP és a Magyar Telekom részványeit zsákolják a befektetők, a pesti tőzsde fő indexe fél százalékot erősödött csütörtök délelőtt. A friss inflációs adat lejtőre állította a forintot, de más tényezők is közrejátszanak az euróval és a dollárral szembeni gyengélkedésben.
K. T.
2026.02.12, 12:01
Frissítve: 2026.02.12, 12:01

Gyenge napja van a forintnak, amely csütörtök délelőtt nagyobb utat járt be a főbb devizákkal szemben. A fő mozgatórugó a vártnál lényegesen jobb, 2,1 százalékos hazai inflációs adat volt, amely növeli a jegybank mozgásterét egy február végi kamatcsökkentésre. Emellett a Kormányinfón elhangzottakra, az árrésstopok meghosszabbítása és a rezsistopr is reagáltak a piaci kereskedől.

forint, tőzsde, euró, dollár
Gyengén teljesít csütörtökön a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euróval szemben 0,15 százalékot gyengült a hazai fizetőeszköz 11:45-ig, pár forinttal 380 forint alatt jegyzik  kurzust. A keresztárfolyam jóval 380 forint felett is járt délelőtt. Napi csúcsán 0,4 százalékkal drágábban, 381,4-es szinten s járt az európai közös pénz, amely innen reszkedett vissza.

A dollár-forint is hasonló ívet járt be a nap első felében, a 320-as szint feletti magaslatokat is bejárva. Délhez közeledve 319,8 forinton váltották az amerikai fizetőszközt, z 0,06 százalékos drágulást jelent.

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy már a tegnapi rendkívül erős amerikai munkapiaci adatok sem segítetek a forintnak, azok ugyanis a dollár erősödését hozták magukkal,  ami általában nem kedvez a feltörekvőpiaci valutáknak. Ezt a forint jobban, a lengyel zloty és a cseh korona kevésébé érezte meg.

Erre érkezett ma egy "első ránézésre szuper", a várt 2,4 százalék helyett 2,1 százalékos magyar inflációs adat. Az élelmiszerek az átlag alatt nőttek, miközben a szolgáltatásárak, amire ténylegesen hatással lehet a kamatráta, kilógnak fölfelé. A bankház szerint emiatt tehát nem kellene kamatot csökkenteni. A piac mégis azt gondolja a jó éves mutatóra nézve, hogy jöhet egy kamatcsökkentés februárban. Az pedig csökkenti a forint carry-t, s gyengíti a forintot – vélekednek az elemzők.

Az árfolyamromlás irányába mutató további faktor még, hogy a havi infláció továbbra is magas, 0,3 százalék, miközben az Eurózónában a januári havi infláció -0,5 százalék volt, vagyis a havi inflációs különbözet Magyarország és az EMU között 0,8 százalék.  Ez pedig a becsült egyensúlyi euró-forint árfolyamot vásárlóerő paritáson cirka 4 forinttal emeli az Erste számítása alapján.

A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat, a BUX fél százalékkal emelkedik, 130 ezer pont felett kereskednek a vezető részvénykosárral. A hazai blue chipek vegyes teljesítményt mutatnak. Az OTP 1,8 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékos emelkedéssel magasan felülteljesít miközben a Mol és a Richter is 0,7 százalékkal esik.

