Sok az ellenszél, de enyhül a nyomás a forinton – az OTP vette szárnyai alá a tőzsdét
Gyenge napja van a forintnak, amely csütörtök délelőtt nagyobb utat járt be a főbb devizákkal szemben. A fő mozgatórugó a vártnál lényegesen jobb, 2,1 százalékos hazai inflációs adat volt, amely növeli a jegybank mozgásterét egy február végi kamatcsökkentésre. Emellett a Kormányinfón elhangzottakra, az árrésstopok meghosszabbítása és a rezsistopr is reagáltak a piaci kereskedől.
Az euróval szemben 0,15 százalékot gyengült a hazai fizetőeszköz 11:45-ig, pár forinttal 380 forint alatt jegyzik kurzust. A keresztárfolyam jóval 380 forint felett is járt délelőtt. Napi csúcsán 0,4 százalékkal drágábban, 381,4-es szinten s járt az európai közös pénz, amely innen reszkedett vissza.
A dollár-forint is hasonló ívet járt be a nap első felében, a 320-as szint feletti magaslatokat is bejárva. Délhez közeledve 319,8 forinton váltották az amerikai fizetőszközt, z 0,06 százalékos drágulást jelent.
Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy már a tegnapi rendkívül erős amerikai munkapiaci adatok sem segítetek a forintnak, azok ugyanis a dollár erősödését hozták magukkal, ami általában nem kedvez a feltörekvőpiaci valutáknak. Ezt a forint jobban, a lengyel zloty és a cseh korona kevésébé érezte meg.
Erre érkezett ma egy "első ránézésre szuper", a várt 2,4 százalék helyett 2,1 százalékos magyar inflációs adat. Az élelmiszerek az átlag alatt nőttek, miközben a szolgáltatásárak, amire ténylegesen hatással lehet a kamatráta, kilógnak fölfelé. A bankház szerint emiatt tehát nem kellene kamatot csökkenteni. A piac mégis azt gondolja a jó éves mutatóra nézve, hogy jöhet egy kamatcsökkentés februárban. Az pedig csökkenti a forint carry-t, s gyengíti a forintot – vélekednek az elemzők.
Az árfolyamromlás irányába mutató további faktor még, hogy a havi infláció továbbra is magas, 0,3 százalék, miközben az Eurózónában a januári havi infláció -0,5 százalék volt, vagyis a havi inflációs különbözet Magyarország és az EMU között 0,8 százalék. Ez pedig a becsült egyensúlyi euró-forint árfolyamot vásárlóerő paritáson cirka 4 forinttal emeli az Erste számítása alapján.
A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat, a BUX fél százalékkal emelkedik, 130 ezer pont felett kereskednek a vezető részvénykosárral. A hazai blue chipek vegyes teljesítményt mutatnak. Az OTP 1,8 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékos emelkedéssel magasan felülteljesít miközben a Mol és a Richter is 0,7 százalékkal esik.