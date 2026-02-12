Deviza
Gödi Samsung-gyár: az asztalra csapott Gulyás Gergely: „Nyílt hazugság, amivel a kormányt vádolják!”

A csütörtöki Kormányinfón is szóba került a gödi akkumulátorgyár körüli vita. Gulyás Gergely kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Samsung-gyár esetében a kormányhivatal jár el hivatalosan a szennyezés ügyében, ahogyan a munkavédelmi hatóságok is.
VG
2026.02.12., 11:34
Fotó: MTI

Indult-e vizsgálat amiatt, hogy titkosszolgálati eszközökkel figyelték volna a Samsung gödi üzemét, kérdezte az ATV Gulyás Gergelyt a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter válaszában kijelentette: nem indult ilyen eljárás, és határozottan visszautasított minden vádat.

Samsung SDI battery factory gödi Samsung-gyár
A gödi Samsung-gyárról kérdezték Gulyás Gergelyt / Fotó: Mónuns Márton / Reuters

Hangsúlyozta: a gödi gyár esetében a kormányhivatal jár el hivatalosan a szennyezés ügyében, ahogyan a munkavédelmi hatóságok is.

Gulyás Gergely szerint a Telex azért írta a cikket, mert el akarta rontani a Fidesz választási esélyeit,  pedig nincs semmi valóságalapja az írásnak. A miniszter szerint

minden más állítás nyílt hazugság,

ahogyan az is, hogy olyan jelentést tárgyalt volna a kormány, ami arról szólt, hogy a gödi gyár eltitkolta a szennyezési adatokat. Tagadta, hogy az akkumulátorgyár ügyében titkosszolgálati eszközöket vetett be a kormány.

Egy másik kérdés arra vonatkozott, van-e lehetőség arra, hogy olyan magasak legyenek a kiszabható bírságok, hogy a szennyezőknek ne érje meg az újabb szabályszegés. A miniszter elmondta, hogy már korábban emelték a bírságok értékét. Emlékeztetett, hogy korábban is a gödi gyár területén belül mérték a szennyezettségi értékeket.

A külügyminiszter is reagált a Samsung-gyárról szóló cikkre

Szijjártó Péter élesen reagált Magyar Péter állításaira, amelyek szerint tudott volna a gödi Samsung-gyárhoz kapcsolódó környezetszennyezésről, mégis közreműködött volna környezetvédelmi engedélyek megszerzésében.
A külgazdasági és külügyminiszter a Della podcastben ezt határozottan visszautasította, kijelentve:

az állítás „orbitális hazugság”, amelyet kikér magának.

Hozzátette, hogy a vádak miatt nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt feljelentést tett a Tisza Párt elnökével szemben.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar kormány nem tárgyal hatósági ügyeket. Mint mondta, az államnak vannak hatóságai, melyeknek az a dolguk, hogy minden, Magyarországon működő gyár esetében érvényt szerezzenek a szabályoknak. Nekik kell elérni, hogy a gyárak betartsák ezeket, ha nem sikerül, büntessék meg őket, esetleg korlátozzák működésüket, vagy legvégső esetben zárják be. Nemcsak ebben az esetben, de soha nincsen ilyen helyzet, mint amiről a Telex ír – tette hozzá. Szijjártó Péter szerint teljesen életszerűtlen a vád, amit ezzel indokolt:

Bárki el tudja ép ésszel képzelni, hogy én azért lobbiznék, hogy egy környezetet szennyező tevékenység legyen öt kilométerre az otthonomtól? Hát ne nézzük már hülyének egymást!

A miniszter az interjúban arról is beszélt, hogy az iparág kapacitásainak bővítése a jövőben is hangsúlyos szerepet kap az iparstratégiában, ha megfelel a technológiai és egyéb feltételeknek. 

Helyretette a valótlanságokat állító baloldali sajtót a kormányhivatal

Ahogy azt megírtuk, a Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex nemrég megjelent cikke a gödi Samsung-gyár működéséről. 

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben

  • szakmai alapon,
  • politikai befolyástól mentesen

jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és ha a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel.

A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet.

Közlésük szerint az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

