Mintha nem is lenne vámháború, úgy pörögnek a kínai gyárak és kikötők

Az amerikai vámok ellenére buzognak az aktivitástól a kínai gyárak és kikötők, hogy teljesítsék a megrendeléseket a hétvégén kezdődő hosszú, nyolcnapos hivatalos ünnep, a holdújév előtt. Az idei roham a kínai export szempontjából még erősebb is, mint eddig bármikor, ezért emelkednek a konténerszállítási díjak is.

Felpörög a kínai export a holdújévi leállás előtt / Fotó: Xinhua via AFP

Az amerikai vevők nem tűntek el, bár a kínai gyártók találtak új piacokat is az Egyesült Államok mellett, amit a világrekordot jelentő , ezermilliárd dollár feletti áruforgalmi többlet is bizonyít; igaz, ebben az eredményben a Reuters elemzése szerint jelentős szerepet játszott a jüan gyengesége is.

Mintha nem is lennének vámok, teljes kapacitással dolgozunk

– mondta a CNBC-nek Renaud Anjoran, a kuantungi Agilian Technology elektronikai gyártó alapítója és vezérigazgatója. „Az amerikai vevőknek eszébe sem jut más helyről rendelni” – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy az amerikai partnerek egy része pótdíjat is kész fizetni annak érdekében, hogy még a holdújév előtt megkapja a megvásárolt árut.

A holdújév előtt mindig felpörög a kínai export

A cég a termékeinek felét az Egyesült Államokba exportálja, ami nagyobb mennyiséget jelent, mint az amerikai vámok bevezetése előtt, amihez természetesen hozzájárult a világ két legnagyobb gazdasága között érvényben lévő kereskedelmi tűzszünet.

A holdújévi ünnepek alatt leáll Kínában a termelés / Fotó: AFP

A holdújév előtti időszak azonban minden évben kiemelkedik, a megrendelések, a termelés és a profit is megugrik ilyenkor, és a kínai gazdaság állapotát tükröző kínai Bézs Könyv szerint ez történt idén januárban is, bár a hivatalos adatokat az év első két hónapjáról csak márciusban hozzák majd nyilvánosságra.

Konkrét adatok azonban vannak, amelyek alátámasztják ezt az előrejelzést. A HSBC Bank logisztikai elemzőinek jelentése szerint

a nagy kínai kikötők a tavalyinál 40 százalékkal több konténert kezeltek a február 1-jével végződött héten.

Ez a leggyorsabb ütemű növekedés az elmúlt 12 hónapban, és messze meghaladja a tavalyi átlagosan heti 10 százalékos emelkedést.

Az ország egyik legfontosabb tengeri csomópontjában, a ningpói kikötőben például a terminálok „kapacitásukon felül működnek, az egyes hajók több mint 20 százalékkal túl vannak foglalva, és a konténerbehozatalt felfüggesztették”, számolt be a helyzetről Jay Guo, az ellátási láncok innovációjával foglalkozó helyi intézet (Ningbo China Institute for Supply Chain Innovation) dékánja.