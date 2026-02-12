Kinőtték a repülők, nem lehet tovább várni: át kell építeni Ferihegyet, már ki is írták a közbeszerzést - óriási feladat vár a nyertesre
Közbeszerzést írt ki a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a TWY K gurulóút rekonstrukciós feladatainak és hajtóműpróbázó terület összeköttetésének tervezésére és kivitelezésére. A nyertes ajánlattevő rendelkezésére 199 nap áll majd a kivitelezéshez, amelyre március 23-ig várják a jelentkezőket – vette észre a Magyar Építők.
A tendernyertes feladata lesz a burkolatok, közművek és terepviszonyok tervezése, kivitelezése és felújítása a K és A5 gurulóutak futópálya biztonsági sávon kívüli területén, érintve az N és A6 gurulóutak egyes szakaszait, valamint a Lufthansa-előtér – hajtóműpróbázó összekötése.
A tervezési és kivitelezési feladatot a kapacitásnövelés, a műszaki állapot és a légi forgalom biztonságának növelése mellett a megnövekedett forgalom és a légi járművek méretének növekedése is indokolja. Fontos szempont a 139/2014/EU rendeletnek való megfelelőség biztosítása is.
Előzetes becslések alapján a feladat részét képezi a gurulóút betonburkolatának szélesítése, új kültéri bazalt térbetonburkolat építése mintegy 4500 négyzetméteren, valamint a jelenlegi aszfaltpadka elbontása és padkaszélesítése új burkolat építésével, aszfaltburkolattal mintegy 7800 négyzetméteren.
Az érintett közművek, csapadékcsatorna, fénytechnikai kábelek és elemek, elektromos közművek kiváltása, felújítása szintén a feladathoz kapcsolódik.
A hajtóműpróbázó összeköttetéséhez előzetes becslések alapján új betonburkolatot kell építeni mintegy 680 négyzetméter felületen, illetve új aszfaltpadkát körülbelül 180 négyzetméteren. A feladat részét képezi csatornavezeték építése műanyag csőből DN110-DN400 átmérővel körülbelül 811 méter hosszban és vasbeton csőből DN500-DN1000 átmérővel 424 méteren, ebből a DN 1000 vasbeton csatorna 102 méter – részletezte a szaklap.
Ferihegyen számos beruházás indul
Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, idén elindulnak a mintegy 1000 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-beruházások Ferihegyen. A 3-as terminál alapkőletételét február-márciusra tervezik, a cél pedig az, hogy középtávon a reptér akár évi 40 millió utast is képes legyen magas színvonalon kiszolgálni.
A Budapest Airport kivitelezőt keres a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.
Az érintett szakasz a földi kiszolgálás egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a kiszolgáló járművek, a GSE-területek (itt zajlik a csomagszállítók, üzemanyag-autók, traktorok, utasbiztonsági eszközök tárolása, felkészítése) és parkolók miatt jelentős keresztirányú mozgás zajlik.
Ezenkívül előkészítő szakaszban van egy, a repülőtéri üzemeltetés szempontjából szintén stratégiai jelentőségű fejlesztés is: a 2-es terminál környezetében új központi jégtelenítő hely és állóhelyek kialakítása.
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 2024-ben 17,6 millió volt, 2025-ben azonban már december elejére elérte a 19 milliót. A miniszter az elmúlt év egyik legnagyobb sikerének nevezte az új, közvetlen légihidak kiépítését távoli küldőországokkal. Az American Airlines újraindítja a Budapest–Philadelphia járatot, az Air Canada a torontói közvetlen járatot, míg a China Airlines tavasztól heti hat járattal köti össze Budapestet és Pekinget. Ennek köszönhetően Budapest az EU negyedik fővárosa lesz, napi kínai légi összeköttetéssel.