Kinőtték a repülők, nem lehet tovább várni: át kell építeni Ferihegyet, már ki is írták a közbeszerzést - óriási feladat vár a nyertesre

Közbeszerzést hirdetett a Budapest Airport a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyik kulcsfontosságú gurulóútjának felújítására és a hajtóműpróbázó terület új összeköttetésének kiépítésére. A mintegy féléves kivitelezési határidővel meghirdetett ferihegyi beruházás célja a kapacitás bővítése, a műszaki állapot javítása és a légi forgalom biztonságának növelése a növekvő utas- és gépforgalom mellett.
VG
2026.02.12, 11:46
Frissítve: 2026.02.12, 11:56

Közbeszerzést írt ki a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a TWY K gurulóút rekonstrukciós feladatainak és hajtóműpróbázó terület összeköttetésének tervezésére és kivitelezésére. A nyertes ajánlattevő rendelkezésére 199 nap áll majd a kivitelezéshez, amelyre március 23-ig várják a jelentkezőket – vette észre a Magyar Építők.

ferihegy Budapest,,Hungary,-,November,7,,2019:,Budapest,Ferenc,Liszt,International
Közbeszerzést hirdetett a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átalakítására / Fotó: GELEFIN / Shutterstock

A tendernyertes feladata lesz a burkolatok, közművek és terepviszonyok tervezése, kivitelezése és felújítása a K és A5 gurulóutak futópálya biztonsági sávon kívüli területén, érintve az N és A6 gurulóutak egyes szakaszait, valamint a Lufthansa-előtér – hajtóműpróbázó összekötése.

A tervezési és kivitelezési feladatot a kapacitásnövelés, a műszaki állapot és a légi forgalom biztonságának növelése mellett a megnövekedett forgalom és a légi járművek méretének növekedése is indokolja. Fontos szempont a 139/2014/EU rendeletnek való megfelelőség biztosítása is.

Előzetes becslések alapján a feladat részét képezi a gurulóút betonburkolatának szélesítése, új kültéri bazalt térbetonburkolat építése mintegy 4500 négyzetméteren, valamint a jelenlegi aszfaltpadka elbontása és padkaszélesítése új burkolat építésével, aszfaltburkolattal mintegy 7800 négyzetméteren.

Az érintett közművek, csapadékcsatorna, fénytechnikai kábelek és elemek, elektromos közművek kiváltása, felújítása szintén a feladathoz kapcsolódik.

A hajtóműpróbázó összeköttetéséhez előzetes becslések alapján új betonburkolatot kell építeni mintegy 680 négyzetméter felületen, illetve új aszfaltpadkát körülbelül 180 négyzetméteren. A feladat részét képezi csatornavezeték építése műanyag csőből DN110-DN400 átmérővel körülbelül 811 méter hosszban és vasbeton csőből DN500-DN1000 átmérővel 424 méteren, ebből a DN 1000 vasbeton csatorna 102 méter – részletezte a szaklap.

Ferihegyen számos beruházás indul

Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, idén elindulnak a mintegy 1000 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-beruházások Ferihegyen. A 3-as terminál alapkőletételét február-márciusra tervezik, a cél pedig az, hogy középtávon a reptér akár évi 40 millió utast is képes legyen magas színvonalon kiszolgálni.

A Budapest Airport kivitelezőt keres a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására. 

Az érintett szakasz a földi kiszolgálás egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a kiszolgáló járművek, a GSE-területek (itt zajlik a csomagszállítók, üzemanyag-autók, traktorok, utasbiztonsági eszközök tárolása, felkészítése) és parkolók miatt jelentős keresztirányú mozgás zajlik.

Ezenkívül előkészítő szakaszban van egy, a repülőtéri üzemeltetés szempontjából szintén stratégiai jelentőségű fejlesztés is: a 2-es terminál környezetében új központi jégtelenítő hely és állóhelyek kialakítása.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 2024-ben 17,6 millió volt, 2025-ben azonban már december elejére elérte a 19 milliót. A miniszter az elmúlt év egyik legnagyobb sikerének nevezte az új, közvetlen légihidak kiépítését távoli küldőországokkal. Az American Airlines újraindítja a Budapest–Philadelphia járatot, az Air Canada a torontói közvetlen járatot, míg a China Airlines tavasztól heti hat járattal köti össze Budapestet és Pekinget. Ennek köszönhetően Budapest az EU negyedik fővárosa lesz, napi kínai légi összeköttetéssel. 

