Kinőtték a repülők, nem lehet tovább várni: át kell építeni Ferihegyet, már ki is írták a közbeszerzést - óriási feladat vár a nyertesre

Közbeszerzést írt ki a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a TWY K gurulóút rekonstrukciós feladatainak és hajtóműpróbázó terület összeköttetésének tervezésére és kivitelezésére. A nyertes ajánlattevő rendelkezésére 199 nap áll majd a kivitelezéshez, amelyre március 23-ig várják a jelentkezőket – vette észre a Magyar Építők.

Közbeszerzést hirdetett a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átalakítására / Fotó: GELEFIN / Shutterstock

A tendernyertes feladata lesz a burkolatok, közművek és terepviszonyok tervezése, kivitelezése és felújítása a K és A5 gurulóutak futópálya biztonsági sávon kívüli területén, érintve az N és A6 gurulóutak egyes szakaszait, valamint a Lufthansa-előtér – hajtóműpróbázó összekötése.

A tervezési és kivitelezési feladatot a kapacitásnövelés, a műszaki állapot és a légi forgalom biztonságának növelése mellett a megnövekedett forgalom és a légi járművek méretének növekedése is indokolja. Fontos szempont a 139/2014/EU rendeletnek való megfelelőség biztosítása is.

Előzetes becslések alapján a feladat részét képezi a gurulóút betonburkolatának szélesítése, új kültéri bazalt térbetonburkolat építése mintegy 4500 négyzetméteren, valamint a jelenlegi aszfaltpadka elbontása és padkaszélesítése új burkolat építésével, aszfaltburkolattal mintegy 7800 négyzetméteren.

Az érintett közművek, csapadékcsatorna, fénytechnikai kábelek és elemek, elektromos közművek kiváltása, felújítása szintén a feladathoz kapcsolódik.

A hajtóműpróbázó összeköttetéséhez előzetes becslések alapján új betonburkolatot kell építeni mintegy 680 négyzetméter felületen, illetve új aszfaltpadkát körülbelül 180 négyzetméteren. A feladat részét képezi csatornavezeték építése műanyag csőből DN110-DN400 átmérővel körülbelül 811 méter hosszban és vasbeton csőből DN500-DN1000 átmérővel 424 méteren, ebből a DN 1000 vasbeton csatorna 102 méter – részletezte a szaklap.

Ferihegyen számos beruházás indul

Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, idén elindulnak a mintegy 1000 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-beruházások Ferihegyen. A 3-as terminál alapkőletételét február-márciusra tervezik, a cél pedig az, hogy középtávon a reptér akár évi 40 millió utast is képes legyen magas színvonalon kiszolgálni.