A maja piramis meghódítása után most valami egészen másra készül a világ legnagyobb YouTube-sztárja

A világ legtöbb feliratkozójával rendelkező youtubere, Jimmy Donaldson, ismertebb nevén MrBeast, felvásárolta a Step pénzügyi szolgáltató alkalmazás mögötti fintechcéget – adta hírül az Origo.

MrBeast felvásárolt egy fintechcéget / Fotó: AFP

A Step egy tinédzserek és fiatal felnőttek számára készült pénzügyi alkalmazás, amely segíti őket pénzügyeik kezelésében. Az applikáció Donaldson cége, a Beast Industries ernyője alatt fog működni – írja a CNBC.

„Senki sem tanított meg a befektetésekre vagy a pénz kezelésére, amikor felnőttem. Pontosan ezért fogunk össze a Steppel” – mondta MrBeast több millió rajongójának. „Milliónyi fiatalnak szeretném megadni azt a pénzügyi alapot, ami nekem soha nem volt.”

MrBeast szerteágazó üzleti vállalkozásokkal rendelkezik

A Beast Industries az elmúlt években jelentős nagyságú tőkét vont be: a Bitmine Immersion Technologies, az Ether kriptovaluta legnagyobb vállalati tulajdonosa, amelynek elnöke a Fundstrat munkatársa, Tom Lee, nemrégiben például 200 millió dollárt fektetett be a társaságba.

A Beast Industries azt közölte, hogy

a Step több mint hétmillió felhasználója, technológiai platformja kiegészíti majd az általa képviselt digitális közönséget és filantróp kezdeményezéseket.

A Beast Industries további vállalkozásai közé tartozik a Feastables snackmárka, a Beast Philanthropy non-profit szervezet, és a Beast Games valóságshow-sorozat az Amazon Prime Videón. Ezek a vállalkozások Donaldson YouTube-márkájára támaszkodnak, amely 2026 elején több mint 450 millió feliratkozóval és ötmilliárd havi megtekintéssel rendelkezett. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.