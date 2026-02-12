Deviza
EUR/HUF379,51 +0,04% USD/HUF319,28 -0,06% GBP/HUF435,73 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,5% PLN/HUF90,07 +0,1% RON/HUF74,52 -0,04% CZK/HUF15,65 +0,05% EUR/HUF379,51 +0,04% USD/HUF319,28 -0,06% GBP/HUF435,73 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,5% PLN/HUF90,07 +0,1% RON/HUF74,52 -0,04% CZK/HUF15,65 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 780,9 +1,03% MTELEKOM2 015 +2,53% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 650 -0,43% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 714,04 +0,85% BUX130 780,9 +1,03% MTELEKOM2 015 +2,53% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 650 -0,43% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 714,04 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
youtuber
felvásárlás
Youtube
fintech
MrBeast

A maja piramis meghódítása után most valami egészen másra készül a világ legnagyobb YouTube-sztárja

A világ legnépszerűbb youtubere, MrBeast – aki nemrégiben hatalmas büntetést kapott egy maja piramisban készített videó miatt – most a pénz világába rándul ki: megvásárolt egy pénzügyi szolgáltató alkalmazást, amivel az a célja, hogy pénzkezelési ismereteket nyújtson a fiataloknak.
Világgazdaság
2026.02.12, 12:03
Frissítve: 2026.02.12, 12:18

A világ legtöbb feliratkozójával rendelkező youtubere, Jimmy Donaldson, ismertebb nevén MrBeast, felvásárolta a Step pénzügyi szolgáltató alkalmazás mögötti fintechcéget – adta hírül az Origo.

MrBeast
MrBeast felvásárolt egy fintechcéget / Fotó: AFP

A Step egy tinédzserek és fiatal felnőttek számára készült pénzügyi alkalmazás, amely segíti őket pénzügyeik kezelésében. Az applikáció Donaldson cége, a Beast Industries ernyője alatt fog működni – írja a CNBC.

„Senki sem tanított meg a befektetésekre vagy a pénz kezelésére, amikor felnőttem. Pontosan ezért fogunk össze a Steppel” – mondta MrBeast több millió rajongójának. „Milliónyi fiatalnak szeretném megadni azt a pénzügyi alapot, ami nekem soha nem volt.”

MrBeast szerteágazó üzleti vállalkozásokkal rendelkezik

A Beast Industries az elmúlt években jelentős nagyságú tőkét vont be: a Bitmine Immersion Technologies, az Ether kriptovaluta legnagyobb vállalati tulajdonosa, amelynek elnöke a Fundstrat munkatársa, Tom Lee, nemrégiben például 200 millió dollárt fektetett be a társaságba.

A Beast Industries azt közölte, hogy 

a Step több mint hétmillió felhasználója, technológiai platformja kiegészíti majd az általa képviselt digitális közönséget és filantróp kezdeményezéseket.

A Beast Industries további vállalkozásai közé tartozik a Feastables snackmárka, a Beast Philanthropy non-profit szervezet, és a Beast Games valóságshow-sorozat az Amazon Prime Videón. Ezek a vállalkozások Donaldson YouTube-márkájára támaszkodnak, amely 2026 elején több mint 450 millió feliratkozóval és ötmilliárd havi megtekintéssel rendelkezett. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu