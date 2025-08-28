Ázsiai belharc a csippiacon, kiderült, kinek fájt a foga a csúcstechnológiára

Három embert vádol a tajvani ügyészség a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) csipgyártó vállalat üzleti titkainak ellopásával. Azzal gyanúsítják őket, hogy a lopott információkat felhasználva akarták nyerő helyzetbe hozni a japán Tokyo Electront a beszállítói szerződésekért folyó versenyben, amely a TSMC 2 nanométeres csipjeinek gyártási folyamatában való részvételért folyik – közölték Tajpejben.

Lecsaptak Tajvanban a TSMC-nél kémkedő ügynökökre / Fotó: AFP

Japán ügynök a TSMC-nél

A három vádlott között van egy Csen nevű, aki korábban a TSMC-nél dolgozott, ám később átigazolt a cég egyik beszállítójához, a Tokyo Electronhoz, és állítólag segítséget kért volt kollégáitól a TSMC technológiai üzleti titkaival kapcsolatos információk megszerzéséhez – tették hozzá az ügyészek.

Kiemelték, hogy Csenre 14 év börtönbüntetést kérnek a TSMC üzleti titkainak és a tajvani, nemzetbiztonságról szóló törvény megsértése miatt.

A TSMC is közölte, hogy zéró toleranciát alkalmaz minden olyan cselekménnyel szemben, amely veszélyezteti az üzleti titkok védelmét, vagy jogellenesen megkárosítja a vállalatot, és elkötelezett amellett, hogy „megőrizze alapvető versenyképességét”.

Az ilyen jogsértéseket kőkeményen kezeljük, és a törvény teljes szigorával üldözzük

– áll a nyilatkozatban.

Ennek biztosítása érdekében tovább erősítjük belső irányítási és ellenőrzési rendszereinket, és szükség szerint szorosan együttműködünk a szabályozó hatóságokkal versenyképességünk és működési stabilitásunk védelme érdekében.

Az ügyészek szerint ez az első olyan ügy, amelyet Tajvan új nemzetbiztonsági törvénye alapján indítottak technológiai lopás miatt.

Veszélyben a csúcstechnológia

A TSMC 2 nanométeres csiptechnológiája a vállalat honlapja szerint mind a tranzisztorsűrűség, mind az energiahatékonyság tekintetében jelenleg a legfejlettebb technológia a félvezetőiparban.

A tajvani hatóságok amúgy már augusztus 5-én közölték, hogy három embert őrizetbe vettek, mert állítólag technológiai üzleti titkokat loptak a TSMC-től. A Tokyo Electron pedig később megerősítette, hogy tajvani leányvállalatának egyik volt alkalmazottja is érintett az ügyben.