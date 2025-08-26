A világverő csipek környékéről is kirúgták őket, egy lépéssel távolabb a csúcstól a kínaiak

A kínaiak kiszorulnak a világ legfejlettebb csipjeinek gyártásából. A tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 3 nanométeres csipjei előálélításában még használta kínai beszállítók eszközeit, az új 2 nanométeres egységek azonban már ezek nélkül készülnek – adta hírül a Nikkei Asia. A lépés célja: csökkenteni a szabályozási kapcsolatokat és biztosítani a folyamatos hozzáférést az amerikai támogatásokhoz a kereskedelmi háború közepette, amely jelentős részben a két világgazdasági főrivális, az USA és Kína vetélkedésének kifejeződése.
A TSMC a világ négy legnagyobb csipgyártójának egyike, a másik három a dél-koreai Samsung és az amerikai Nvidia és Intel. A legfejletteb, 2-3 nanométeres csipek gyártására a kínai vállalatok még nem képesek, de gyorsan fejlődnek és növekednek.
A világ legkifinomultabb csipjeinek számító 2 nanométeres félvezetők gyártását a TSMC még idén megkezdi Hszincsuban és Kaohsiungban, és az amerikai Arizonában is felgyorsítja beruházását, amely növekvő mértékben kapcsolódik majd be a fejlett csipek gyártásába. Az üzem az Egyesült Államokban a bővítési tervek megvalósulása után várhatóan a 2 nm-es és annál kisebb chipek körülbelül 30 százalékának előállításáért lesz felelős.
A korábbi generációk, a 3 nanométeres csipek gyártásában a TSMC olyan kínai beszállítók eszközeit is alkalmazta, mint
Az elszakadás a kínaiaktól köthető a csipekről és az USA védelméről szóló, 2024-ben beterjesztett amerikai törvényjavaslathoz (amit még nem fogadott el a Kongresszus)– írja a Nikkei Ázsia. Ez kizárná a szövetségi finanszírozásból és adókedvezményekből az olyan vállalatokat, amelyek "aggályos külföldi entitásoktól" vásárolnak eszközöket. Ezt széles körben a kínaiakra értik.
A TSMC anyag- és vegyszervásárlásait is felülvizsgálja, azzal a céllal, hogy csökkentsék a kínai forrásoktól való függést Tajvanon és az Egyesült Államokban, miközben Kínában továbbra is helyi beszerzést alkalmaznak a pekingi iparpolitikához igazodva.
Az USA és Kína kereskedelmi kapcsolatai továbbra is ingatagok – fejtegeti a lap. Amikor a legrosszabb volt az idén, az USA-ba érkező kínai árukra a vámok 145 százalékra emelkedtek, a fordított viszonylatban pedig 125 százalékra emelkedtek, mielőtt mindkét kormány 90 napos "tűzszünetet" kötött 2025 májusában. Ennek megfelelően az amerikai vámok 30 százalékra, a kínaiak pedig 10 százalékra csökkentek, és ezt az egyezményt 2025. november 10-ig meg is hosszabbították.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.