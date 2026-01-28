Deviza
Új világrend, új kockázatok: nem most érdemes kapkodva befektetni a történelmi piaci mozgások után

Az elmúlt év rendkívüli változásokat generált a globális gazdaság szerkezetében, mely jelentős bizonytalanságot hozott a befektetők számára. A tavaly megindult folyamatok az idei évre is hatással maradnak, ami indokolttá teheti a befektetési stratégiák felülvizsgálatát. A részvény- és kötvénybefektetések, illetve befektetési alapok mellett idén érdemes lehet számba venni olyan hagyományosabb eszközöket is, mint a betéti termékek – derült ki az MBH Befektetési Bank idei első, Piaci Pulzus című sajtóreggelijén.
Zováthi Domokos
2026.01.28, 11:21

A tavalyi év történelmi léptékű kilengéseket generált a globális gazdaságban, és ennek megfelelően a tőke- és pénzpiacokon. Noha a világgazdaság keretrendszerének átalakulása bizonytalanságot, s így kockázatot jelent a piacok számára, ugyanakkor a fundamentális változások gyakran lehetőségeket is teremtenek, tehát jelen körülmények között a befektetőknek különösen indokolt mélységében átgondolniuk stratégiájukat.

befektet
A MBH Befektetési Bank szakemberei elmondták:  aki megtakarítással rendelkezik, annak befektetve kell tartania a vagyonát / Forrás: MBH 

A legfontosabb elv: tartsuk befektetve a megtakarításainkat

„Azt gondoljuk, hogy a nemzetközi kereskedelem és a geopolitikai erővonalak korábbi rendszerének átalakulása alkalmazkodást kíván, melyhez elemzőink minden szükséges támogatást megadnak. Alapelvünk, hogy aki megtakarítással rendelkezik, annak befektetve kell tartania a vagyonát, ezért minden körülmények között célunk és feladatunk, hogy segítsük ügyfeleink tájékozódását és döntéseit ebben a turbulens környezetben” – mondta Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

Formabontó évet zárt a globális piac

A tavalyi év rendkívüliségét jelzi, hogy az Egyesült Államokon kívüli piac jelentősen eredményesebb volt az USA-nál. Ilyen szélsőséges léptékű alulteljesítés nagyon ritkán fordul elő, különösen dollárban mérve. Bár 2010 óta Amerika négyszer is gyengébb volt, mint a globális piac többi része, 2025-ben a különbség meghaladta a 16 százalékot, ami az elmúlt 25 év legnagyobb eltérése. Meglepő jelenség az is, hogy a fejlett piac eredményét tavaly az aranybányák, a zöld energia és a védelmi ipar szektorai is felülszárnyalták, noha ezek kapitalizációjuk szempontjából nem különösebben jelentősek. 

„A váratlan fordulatokban gazdag 2025-ös évet lezárva felvethetjük a kérdést: meddig marad érvényes idén egy tavaly decemberben megírt stratégia? Mi azt gondoljuk, hogy jelenleg különösen fontos elválasztani a fundamentumokat a háttérzajtól, hiszen a szalagcímek miatt kapkodó befektető biztosan nem jár jól. Fontos tényező lesz az idei egyenletben, hogy

 a makrogazdasági környezet pozitív irányba mozdul, míg a globális likviditás – részben a japán kamatok szigorítása miatt – csökken.

 A vállalati eredmények továbbra is az USA mellett szólnak, ám Európában szintén javulnak a kilátások a bejelentett fiskális stimulusnak köszönhetően. Mindezek mellett nyitott kérdésként jelenik meg Grönland és a NATO jövője, a FED és a monetáris politika irányvonala, illetve minden eddig felvetett kérdés kereteként, hogy milyen dinamikákat szül az új, blokkosodó világrend kialakulása” – húzta alá Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. 

Kettős hatások diktálják az irányt a világ tőkepiacain

A részvénypiacok, a kiszámíthatatlan környezet ellenére, sokat emelkedtek az utóbbi időben – nemcsak az USA-ban, de a kelet-közép-európai régióban is. Hazánkban 

  • az elmúlt három évben a BUX-index 170 százalékot teljesített, 
  • a román BET 130, 
  • a lengyel WIG és a cseh PX 100, 
  • az osztrák ATX pedig 70 százalékos hozamot ért el. 

Figyelemre méltó jelenség volt tavaly a világ tőkepiacain, hogy lezajlott egy látványos szektorrotáció: a korábbi időszak legerősebb ágazatai – például az AI és a közművek – 2025-ben kicsit nyugodtabbá, csendesebbé váltak, és ezzel párhuzamosan megerősödtek korábban gyengébben teljesítő szektorok, mint az olaj, a nyersanyagok, illetve a kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok.

„Általánosan elmondható, hogy a piac kétarcúságot mutat: egyrészt az évek óta tartó erősödés után időszerű lenne egy korrekció, ugyanakkor a fundamentumokba vetett befektetői hit olyan erős, hogy ez akkor is stabilitást adna, ha bekövetkezne egy visszaesés. A vállalati eredményekkel kapcsolatban az év vége óta nagyon pozitívak a várakozások, főleg olyan szektorokban, mint

De a konzervatívabb befektetőknek a jelen körülmények között, amíg a bizonytalanság kicsit csökken, érdemes rövid távon betéti termékeket is figyelembe venni” – húzta alá Debreczeni Csaba vezető részvényelemző. 

