Deviza
EUR/HUF381,24 +0,3% USD/HUF318,67 +0,83% GBP/HUF438,98 +0,44% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF90,65 +0,16% RON/HUF74,79 +0,34% CZK/HUF15,68 +0,04% EUR/HUF381,24 +0,3% USD/HUF318,67 +0,83% GBP/HUF438,98 +0,44% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF90,65 +0,16% RON/HUF74,79 +0,34% CZK/HUF15,68 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 294,78 +0,63% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 858 -1,35% OTP40 420 +1,29% RICHTER10 740 +0,93% OPUS558 +1,43% ANY7 520 -1,33% AUTOWALLIS164,5 +2,74% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 223,33 -0,35% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,69 +0,44% BUX128 294,78 +0,63% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 858 -1,35% OTP40 420 +1,29% RICHTER10 740 +0,93% OPUS558 +1,43% ANY7 520 -1,33% AUTOWALLIS164,5 +2,74% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 223,33 -0,35% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,69 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
OpenAI
tőkeemelés
Softbank

Hihetetlen, de Sam Altman továbbra is képes egyre nagyobb összegeket felhajtani – a Softbank rádupláz az OpenAI-ra tett tétjére, és ez még nem minden

Minden korábbinál több pénzt vonhat be a mesterségesintelligencia-startup, amit a versenytársak kezdenek behozni. A legújabb finanszírozási körben akár 100 milliárd dollárt is felhajthat az OpenAI.
K. B. G.
2026.01.28, 12:52
Frissítve: 2026.01.28, 13:03

Az OpenAI elképesztő mennyiségű pénzt költ a mesterséges intelligencia fejlesztésére, így hiába ért el 20 milliárd dolláros éves bevételt, továbbra is dollármilliárdokra rúgó veszteségeket kénytelen évről évre elkönyvelni, miközben a cég élén álló Sam Altman mintegy 1400 milliárd dollár értékű kötelezettséget vállalat a következő évtizedre, amiért a startup számítási kapacitást és infrastruktúrát vásárolhat a következő évtizedben.

CEO of OpenAI Sam Altman
Sam Altman még mindig talál új befektetőket, noha az OpenAI nyereséges működése a távoli jövőbe vész / Fotó: Anadolu via AFP

Az OpenAI folyamatosan friss tőkét igényel

Azt a cég pénzügyi vezetője, Sarah Friar is elismerte, hogy a további fejlesztések nemcsak technológiai, hanem pénzügyi innovációt is igényelnek, miközben az OpenAI egyre több megoldáson gondolkozik, melyek a bevételek növekedésével járhatnak. A mesterségesintelligencia-startup azonban addig is kénytelen újra és újra tőkét emelni, egyelőre egyre nagyobb értékeltség és felhajtott összegek mellett.

A Financial Times információi szerint 

az OpenAI legújabb tőkeemelése már 100 milliárd dollárt vonhat be, a befektetés előtt 750 milliárd dollárra értékelve a céget. 

Ez a Companies Market Cap keddi adatai szerint a 16. legnagyobb cégértéket jelentené a tőzsdei cégek körében, a befektetés utáni 850 milliárd dolláros értékeltséggel pedig a 14. lenne az OpenAI. A lista csak a tőzsdén jegyzett cégeket vizsgálja, ám a nem tőzsdei cégek közül talán csak a SpaceX értékeltsége lehet hasonló nagyságú. Ugyanakkor a cég közelgő tőzsdei bevezetéséről szóló pletykák szerint az IPO során ezermilliárd dollárra értékelhetik az IPO-n az OpenAI-t.

A finanszírozási körben részt vehet a Softbank is, mely eddig a legnagyobb összeget adta a startupnak. Szon Maszajosi cége eddig több mint 30 milliárd dollárt adott az OpenAI-nak, ám a cég tavalyi átalakítása után ezért a vállalatnak csak mintegy a 11 százalékát kapta meg, míg a korábban, ám kisebb összeget befektető Microsftnak 27 százalékos tulajdonrész jutott.

Az OpenAI feje nemcsak a finanszírozás, de versenytársak miatt is főhet

A ChatGPT-vel az iparág vezetőjévé vált OpenAI számára az is gondot jelenthet, hogy a versenytársak kezdik utolérni, legyen szó az Anthropicról vagy a Google-ről. Az utóbbi legújabb modelljének megjelenése után Altman tavaly decemberben vörös riasztást adott ki a cégben, ami jelzi, hogy 

a riválisok erősödését az OpenAI is rendkívül komolyan veszi.

A legfrissebb tőkeemelésben a Softbank mintegy 30 milliárd dollárral vehet részt, de a finanszírozási körben helyet kaphat az Amazon, az Nvidia, az Abu Dhabi Investment Authority és az MGX is. A Softbank óriási összeget tett fel az OpenAI sikerére, melynek finanszírozása érdekében tavaly még a teljes Nvidia-részvénycsomagjától is hajlandó volt megválni 5,8 milliárd dollárért.

A Softbank továbbra is elkötelezett az MI-re tett fogadása mellett

A Softbank azonban továbbra is számos MI-befektetéssel rendelkezik az OpenAI-on túl is, elég, ha az Arm csipgyártóra gondolunk, mely hamarosan bemutatja legújabb mesterségesintelligencia-csipjét, de a japán vállalat ott van az Oracle befektetői között is, és nemrég megvette az ABB robotikai részlegét 5,4 milliárd dollárért.

A Softbank egyre koncentráltabb és egyre nagyobb összegű befektetései kapcsán a piacon is megjelentek kételyek, így a cég részvényei 40 százalékot estek az októberi csúcs óta, míg a hónap során az S&P közölte, hogy a cég gyorsuló ütemű nagy befektetései a mesterséges intelligencia világában nyomot hagyhatnak a Softbank hitelképességén.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu