Deviza
EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07% EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 462,64 +0,76% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 904 -0,15% OTP40 460 +1,38% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 692,89 +0,52% BUX128 462,64 +0,76% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 904 -0,15% OTP40 460 +1,38% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 692,89 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Szponzorált tartalom
változás
január
PR

Miért a január a legrosszabb időpont a szervezeti változások bevezetésére? (X)

A januárt sokan az újrakezdés hónapjának tekintik: új célok, új szabályok, új irányok. A szervezetekben azonban ez az időszak meglepően rossz terep a valódi változtatások bevezetésére. Bár logikusnak tűnik az évet új működéssel indítani, a tapasztalatok és kutatások szerint január inkább gyengíti, mint erősíti a változási kezdeményezéseket.
Szponzorált tartalom
2026.01.28, 11:32
Frissítve: 2026.01.28, 11:40
Kép: PR cikk kép Fotó: Jobinfo

Az „új év, új rendszer” csapdája

Vállalatvezetőként érthető a késztetés, hogy tiszta naptárral, január 1-jén induljanak el új szabályok, átalakítások vagy kulturális váltások. A valóság azonban az, hogy a munkavállalók többsége ilyenkor nem stratégiai fókuszban van, hanem túlélő üzemmódban működik. Az ünnepi időszak után visszatérők jelentős része még csak próbál visszarázódni a munkaritmusba, lezárni az előző év feladatait, utolérni magát az e-mailekkel és határidőkkel.

Január így sokkal inkább a regenerálódásról, mintsem a lendületről szól. Ebben az állapotban egy nagyobb szervezeti változás nem inspiráló kezdetként, hanem plusz teherként jelenik meg.

Jobinfo január
Fotó: Jobinfo

Ellenállás, bizonytalanság és változásfáradtság

A szervezeti változások egyik legnagyobb ellensége mindig az emberi tényező. Kutatások szerint a változási kezdeményezések jelentős része nem technikai vagy szakmai okok miatt bukik el, hanem azért, mert a munkavállalók ellenállnak. Ennek leggyakoribb oka a bizalomhiány, az információk hiánya és az, hogy az érintettek nem érzik magukat bevonva a döntésekbe.

Már normál időszakban is komoly kihívás ez, januárban azonban tovább romlik a helyzet. A téli betegségek, a gyermekfelügyeleti nehézségek, a mentális kifáradás és az ünnepek utáni „visszazökkenési sokk” mind csökkentik az alkalmazottak változási kapacitását. Nem véletlen, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a HR-vezetők közel fele a változásfáradtságot tartja az egyik legnagyobb szervezeti kockázatnak.

Amikor túl sok változás érkezik túl gyorsan, különösen rossz időzítéssel, az apátiát, cinizmust és passzív ellenállást szül. Ez pedig drámaian rontja a siker esélyét.

A kudarc nem véletlen: az időzítés számít

A statisztikák kíméletlenek. A szervezeti változásprogramok közel 70 százaléka nem éri el a kitűzött célokat. A leggyakoribb okok között rendre megjelenik a rossz időzítés, a nem megfelelő kommunikáció és a munkavállalói bevonás hiánya.

Januárban mindhárom rizikófaktor egyszerre van jelen. Ráadásul üzleti oldalról is terhelt ez az időszak: évzárások, költségvetések véglegesítése, első negyedéves tervek lezárása zajlik párhuzamosan. Egy nagyobb átalakítás ilyenkor könnyen elveszik a napi operatív nyomás alatt, és nem kapja meg azt a figyelmet, amire szüksége lenne.

Január nem a bevezetésről, hanem az előkészítésről szól

Mindez nem jelenti azt, hogy január „elveszett hónap”. Épp ellenkezőleg. Ez az időszak ideális arra, hogy a szervezet felkészüljön a változásra. Visszatekintsen az előző év tanulságaira, meghallgassa a munkavállalók véleményét, és párbeszédet indítson arról, mi működött jól, és min lenne érdemes változtatni.

A kutatások szerint azok a munkavállalók, akik úgy érzik, hogy bevonták őket a gondolkodásba, sokkal nyitottabbak a későbbi változtatásokra. Ha a változás nem meglepetésként, hanem közösen előkészített irányként jelenik meg, az elfogadás esélye ugrásszerűen nő.

Mikor érdemes valóban lépni?

A tapasztalatok alapján a késői első negyedév vagy a második negyedév eleje sokkal alkalmasabb a változtatások tényleges bevezetésére. Ilyenkor a munkaritmus már helyreállt, az energiaszint magasabb, és a csapatok mentálisan is befogadóbbak az új működés iránt.

A sikeres változás nem pusztán azon múlik, mit vezetünk be, hanem azon is, mikor. A jó időzítés nem gyorsítja, hanem megsokszorozza a hatást.

Ha munkáltatóként olyan munkavállalókat szeretnél elérni, akik értik a szervezeti működés összefüggéseit és nyitottak a tudatosan felépített változásokra, érdemes megjelenni a Jobinfo.hu felületén, ahol elkötelezett és gondolkodó jelöltek találhatók.

Mit jelent ez a munkáltatók számára?

Azok a szervezetek lesznek hosszú távon sikeresek, amelyek nem a naptár logikája szerint, hanem az emberek valós terhelhetőségéhez igazítva terveznek. Január ideális hónap az irány kijelölésére, a bizalom építésére és a közös gondolkodásra, nem pedig a kényszerített változtatásokra.

Ha szeretnél mélyebben is képben lenni a HR-trendekkel, vezetői dilemmákkal és a munka világát alakító folyamatokkal, további elemzéseket és szakmai tartalmakat olvashatsz a Jobinfo blogján.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu