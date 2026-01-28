Miért a január a legrosszabb időpont a szervezeti változások bevezetésére? (X)

Az „új év, új rendszer” csapdája

Vállalatvezetőként érthető a késztetés, hogy tiszta naptárral, január 1-jén induljanak el új szabályok, átalakítások vagy kulturális váltások. A valóság azonban az, hogy a munkavállalók többsége ilyenkor nem stratégiai fókuszban van, hanem túlélő üzemmódban működik. Az ünnepi időszak után visszatérők jelentős része még csak próbál visszarázódni a munkaritmusba, lezárni az előző év feladatait, utolérni magát az e-mailekkel és határidőkkel.

Január így sokkal inkább a regenerálódásról, mintsem a lendületről szól. Ebben az állapotban egy nagyobb szervezeti változás nem inspiráló kezdetként, hanem plusz teherként jelenik meg.

Fotó: Jobinfo

Ellenállás, bizonytalanság és változásfáradtság

A szervezeti változások egyik legnagyobb ellensége mindig az emberi tényező. Kutatások szerint a változási kezdeményezések jelentős része nem technikai vagy szakmai okok miatt bukik el, hanem azért, mert a munkavállalók ellenállnak. Ennek leggyakoribb oka a bizalomhiány, az információk hiánya és az, hogy az érintettek nem érzik magukat bevonva a döntésekbe.

Már normál időszakban is komoly kihívás ez, januárban azonban tovább romlik a helyzet. A téli betegségek, a gyermekfelügyeleti nehézségek, a mentális kifáradás és az ünnepek utáni „visszazökkenési sokk” mind csökkentik az alkalmazottak változási kapacitását. Nem véletlen, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a HR-vezetők közel fele a változásfáradtságot tartja az egyik legnagyobb szervezeti kockázatnak.

Amikor túl sok változás érkezik túl gyorsan, különösen rossz időzítéssel, az apátiát, cinizmust és passzív ellenállást szül. Ez pedig drámaian rontja a siker esélyét.

A kudarc nem véletlen: az időzítés számít

A statisztikák kíméletlenek. A szervezeti változásprogramok közel 70 százaléka nem éri el a kitűzött célokat. A leggyakoribb okok között rendre megjelenik a rossz időzítés, a nem megfelelő kommunikáció és a munkavállalói bevonás hiánya.

Januárban mindhárom rizikófaktor egyszerre van jelen. Ráadásul üzleti oldalról is terhelt ez az időszak: évzárások, költségvetések véglegesítése, első negyedéves tervek lezárása zajlik párhuzamosan. Egy nagyobb átalakítás ilyenkor könnyen elveszik a napi operatív nyomás alatt, és nem kapja meg azt a figyelmet, amire szüksége lenne.