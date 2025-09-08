Kína valamire készül: őrült tempóban kezdte el felvásárolni az aranyat – ez súlyos figyelmeztetés Amerikának

Kína jegybankja, a Kínai Népi Bank augusztusban tizedik hónapja növelte aranytartalékait, folytatva ezzel a tartalékainak dollárról történő diverzifikálását. A központi bank által tartott aranykészletek a vasárnap közzétett adatok alapján a múlt hónapban 0,06 millió troy unciával 74,02 millió troy unciára emelkedtek.

Kína novemberben kezdte meg ezt az aranyvásárlási kört, és ezen időszak alatt összesen 1,22 millió troy unciát halmozott fel – írta a Bloomberg.

Az arany az elmúlt napokban rekordmagasságokat ért el, megtörve a hónapok óta tartó stagnálást. Az amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó spekulációk, valamint a Fehér Ház folyamatos támadásai a Amerikai Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve ellen új lendületet adtak az árfolyam emelkedésének. Az aranytömbök ára idén több mint 30 százalékkal emelkedett, meghaladva a 3500 dollár/uncia szintet. A Goldman Sachs legfrissebb előrejelzései szerint a Fed függetlenségének bármilyen sérülése 5000 dollár közelébe emelheti az arany világpiaci árát.

Globális szinten a központi bankok aranyfelhalmozása az árak emelkedésével lassult, bár a geopolitikai kockázatok továbbra is támogatni fogják a hivatalos szektor keresletét, a termelők által finanszírozott World Gold Council legfrissebb jelentése szerint.

Egyetlen uncia arany ára jóval 4000 dollár fölé kerülhet a jövő év közepére, ha folytatódik a jelenlegi piaci tendencia, és a központi bankok és a magánbefektetők is egyre nagyobb mértékben diverzifikálnak aranyba – idézte a Goldman Sachs amerikai jegybank befektetőknek szóló jegyzetét a Reuters.

Az amerikai nagybank úgy véli, az arany ára 2025 végére 3700 dollárra, 2026 közepére pedig 4000 dollárra emelkedhet a központi bankok folytatódó, jelentős mennyiségű vásárlásai következtében. Közleményükben megjegyezték, hogy továbbra is az arany a legmeggyőzőbb hosszú távú befektetési ajánlásuk.