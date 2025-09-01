Elszabadultak az ezüstbikák is, ha már rekordot fut az arany

Mint kés a vajon, olyan simán hatolt át hétfőn az ezüst jegyzése a 40 dolláros álomhatáron, ezzel 14 éves csúcsra ért a nemesfém ára, sőt a rali ezt követően sem csillapodott, dél körül már 41,45 körül jártak az unciánkénti árak.
A piaci szereplők egyre jobban bíznak benne, hogy az amerikai jegybank, vagyis a Federal Reserve (Fed) szeptember 17-i ülésén kamatcsökkentésről dönthet.
A CME FedWatch szerint ennek a pénteki inflációs adatok fényében immár 87,6 százalékos a valószínűsége. Az alacsonyabb dollárkamatok pedig kedveznek a nem kamatozó eszközöknek, például az ezüstnek is.
Ráadásul a befektetők már arra spekulálnak, hogy a hó derekán meghozott döntés a munkaerőpiac gyengélkedése miatt egy kamatcsökkentési ciklus kezdete lesz.
Habár a Fed deklarált célja, hogy az infláció 2 százalék körül maradjon, a történelmi adatok azt mutatják, hogy az elmúlt negyven év átlagában az infláció inkább 3 százalék körül volt – és a Fed ezzel elég jól megvolt. A pénteki adatok szerint
Pénteken megszólalt Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke is, jelezve, hogy az FOMC, azaz a Fed nyílt piaci bizottsága – melynek ő maga is szavazó tagja – még ebben a hónapban, azaz szeptemberben várhatóan csökkenti az alapkamatot a világ legnagyobb gazdaságában, amit a munkaerőpiaci kockázatok fokozódása tesz szükségessé.
Daly azt is kijelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnök új vámtarifái által okozott infláció valószínűleg csak átmeneti lesz.
A vámok növelik az inflációt, a munkaerőpiac pedig lassul
– mondta Daly, majd hozzátette:
Úgy gondolom azonban, hogy a vámokkal kapcsolatos áremelkedés egyszeri jellegű lesz.
Eközben az amerikai dollár gyengülése, amely az amerikai gazdaságpolitika hitelességével kapcsolatos növekvő aggodalmak következménye, szintén táplálja az ezüst emelkedő trendjét.
Ebben közrejátszik az amerikai fellebbviteli bíróság pénteki döntése is, amely jogellenesnek minősítette a Trump-féle viszonos vámok többségét, mivel a bírói tanács úgy vélte, az államfő alaptalanul hivatkozott szükségállapotra, s ezzel túllépte hatáskörét.
Továbbá az elnök és a Fed közötti csatározások – legutóbb Lisa Cook FOMC-tag leváltása – szintén a biztonságos menedéknek számító nemesfémek felé terelik a befektetőket.
Az amerikai dollár indexszel (DXY), amely a dollár értékét hat másik vezető devizával szemben követi nyomon, 0,2 százalékkal alacsonyabban, havi mélypontja közelében, 97,60 pont körül kereskednek.
Több mint izgalmasan alakul az ezüst technikai képe is. Miután júniusban és júliusban új csúcsra futott, azóta sem esett vissza a jegyzése jelentősen. Az ezüstbikák továbbra is egyre feljebb hajtják az árat.
A ralit emellett az ezüst-ETF-ekbe áramló tőke is támogatja.
Zsinórban hét hónapon keresztül regisztrált a szegmens nettó tőkebeáramlást.
Az ezüst árfolyama pedig év eleje óta – amerikai dollárban számolva – meghaladja a 40 százalékot.
Lényegében ugyanezen okoknál fogva hétfőn az arany ára is új rekordra futott. A határidős jegyzés 0,7 százalékkal, 3540,10 dollárra emelkedettek unciánként, miután a kereskedés korábbi szakaszában 3557 dollár felett is járt az árfolyam.
