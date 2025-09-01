Elszabadultak az ezüstbikák is, ha már rekordot fut az arany

Mint kés a vajon, olyan simán hatolt át hétfőn az ezüst jegyzése a 40 dolláros álomhatáron, ezzel 14 éves csúcsra ért a nemesfém ára, sőt a rali ezt követően sem csillapodott, dél körül már 41,45 körül jártak az unciánkénti árak.

Csúcsüzemmódban az ezüst / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Eljött az ezüst ideje

A piaci szereplők egyre jobban bíznak benne, hogy az amerikai jegybank, vagyis a Federal Reserve (Fed) szeptember 17-i ülésén kamatcsökkentésről dönthet.

A CME FedWatch szerint ennek a pénteki inflációs adatok fényében immár 87,6 százalékos a valószínűsége. Az alacsonyabb dollárkamatok pedig kedveznek a nem kamatozó eszközöknek, például az ezüstnek is.

Ráadásul a befektetők már arra spekulálnak, hogy a hó derekán meghozott döntés a munkaerőpiac gyengélkedése miatt egy kamatcsökkentési ciklus kezdete lesz.

Habár a Fed deklarált célja, hogy az infláció 2 százalék körül maradjon, a történelmi adatok azt mutatják, hogy az elmúlt negyven év átlagában az infláció inkább 3 százalék körül volt – és a Fed ezzel elég jól megvolt. A pénteki adatok szerint

a fogyasztási infláció 2,6,

a fogyasztási maginfláció 2,9 százalék volt júliusban.

A jegybankár is a tüzet táplálja

Pénteken megszólalt Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke is, jelezve, hogy az FOMC, azaz a Fed nyílt piaci bizottsága – melynek ő maga is szavazó tagja – még ebben a hónapban, azaz szeptemberben várhatóan csökkenti az alapkamatot a világ legnagyobb gazdaságában, amit a munkaerőpiaci kockázatok fokozódása tesz szükségessé.

Daly azt is kijelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnök új vámtarifái által okozott infláció valószínűleg csak átmeneti lesz.

A vámok növelik az inflációt, a munkaerőpiac pedig lassul

– mondta Daly, majd hozzátette:

Úgy gondolom azonban, hogy a vámokkal kapcsolatos áremelkedés egyszeri jellegű lesz.

Eközben az amerikai dollár gyengülése, amely az amerikai gazdaságpolitika hitelességével kapcsolatos növekvő aggodalmak következménye, szintén táplálja az ezüst emelkedő trendjét.

Ebben közrejátszik az amerikai fellebbviteli bíróság pénteki döntése is, amely jogellenesnek minősítette a Trump-féle viszonos vámok többségét, mivel a bírói tanács úgy vélte, az államfő alaptalanul hivatkozott szükségállapotra, s ezzel túllépte hatáskörét.