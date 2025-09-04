Ha már nagyon drágának hittük az aranyat, ettől a jóslattól ki fogunk borulni

Egyetlen uncia arany ára jóval 4000 dollár fölé kerülhet a jövő év közepére, ha folytatódik a jelenlegi piaci tendencia, és a központi bankok és a magánbefektetők is egyre nagyobb mértékben diverzifikálnak aranyba – idézte a Goldman Sachs amerikai jegybank befektetőknek szóló jegyzetét a Reuters.

Rengeteg pénzt fektethetnek aranyba / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Hosszú távon ajánlja az aranyat a Goldman

Az azonnali (spot) arany unciájának árfolyama szerdán 3578,50 dolláros új rekordra emelkedett, mivel a piacon arra számítanak, hogy az amerikai jegybank még ebben a hónapban csökkenti az alapkamatot, miközben a globális bizonytalanságok is az aranyhoz hasonló, biztonságosnak tekintett befektetési lehetőségek felé terelik a befektetőket.

Továbbra is az arany a legmeggyőzőbb hosszú távú befektetési ajánlásunk

– tette hozzá a Goldman Sachs közleménye.

Az amerikai nagybank úgy véli, az arany ára 2025 végére 3700 dollárra, 2026 közepére pedig 4000 dollárra emelkedhet a központi bankok folytatódó, jelentős mennyiségű vásárlásai következtében.

Ez az alapvető várakozás azonban nem veszi figyelembe azt a lehetőséget, hogy a magánbefektetők is jelentős mértékben térhetnek át az amerikai dollárban denominált eszközökről az aranyra, ami a jövő év derekára akár 4500 dollár unciánkénti árat is hozhat.

Ha egyetlen százalék megmozdul…

A Goldman azt is megjegyezte, hogy az amerikai jegybank, azaz a Fed függetlenségének elvesztése magasabb inflációt, a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedését, a részvények gyengülését és a dollár tartalékvaluta-státuszának gyengülését eredményezheti, míg az arany mint a jegybankba vetett bizalomtól független, értékmegőrző eszköz a bizalom megrendüléséből masszívan profitálhat.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök a Fed kamatdöntő bizottságának egyik szavazó tagja, Lisa Cook leváltásáról döntött augusztus végén, amit széles körben a jegybanki függetlenség megsértésének tekintenek. A leváltásról a végső szót valószínűleg a bíróság mondja majd ki, mégpedig várhatóan még a szeptember 17-re kitűzött kamatdöntő ülés előtt.

A Goldman Sachs becslése szerint amúgy, feltételezve, hogy minden más feltétel változatlan marad, az arany jegyzése megközelítheti az 5000 dollárt is unciánként, ha az amerikai államkötvénypiacon befektetett magánpénzeknek csak egyetlen százalékát aranyba helyezik át.