Befektetés: elapadtak nyár végén a hozamok, így is szépen bővült a magyarok kedvence

Közel 130 milliárd forint friss megtakarításnak köszönhetően új csúcsra ért a hazai befektetési alapok vagyona augusztusban. A kötvényalapokat és az ingatlanos eszközöket ezúttal kerülték, de volt olyan befektetés, ami 70 milliárd forintnyi tőkét vonzott a nyár végén.
K. T.
2025.09.16., 09:00
Fotó: Shutterstock(képünk illusztráció)

Lassított, de nem tört meg a hazai befektetési alapok vagyonának növekedése a nyár végén. Múlt hónapban 0,7 százalékkal gyarapodott az alapkezelőknél fialtatott eszközök értéke a a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfőn közzétett adatai szerint.

befektetés, alapkezelők, Bamosz
A hozamok ezúttal elmaradtak, de így is nőtt az alapkezelőknél tartott befektetés augusztusban / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock(képünk illusztráció)

Augusztus végén 19 685 milliárd forintot kezeltek a Bamosz tagjai, ami 134 milliárd forinttal több a júliusi összvagyonnál. Ez új csúcsot jelent a hazai befektetési alapoknál, melyek együttes vagyona immár a 16. egymást követő hónapban ért el újabb rekordot.

A bővülést zömét a friss megtakarítások adták, az ügyfelek ugyanis 128 milliárd forintot kötöttek le az alapkezelőknél. A piaci hozamok ezúttal meglehetősen visszafogottak voltak, a befektetési jegyek felértékelődése mindössze hat milliárd forinttal gyarapította a portfóliókat.

Kötvény nem kellett, az abszolút hozamú alapokat viszont zsákolták augusztusban

A legnagyobb méretű, közel 6200 milliárd forinttal rendelkező kötvényalapokból négymilliárd forint távozott a hónap során, amit a hozamok képesek voltak ellensúlyozni, így érdemi változás nélkül zárult számukra az időszak.

A második legméretesebb kategória az abszolút hozamú alapok két százalék feletti bővülést értek el, ami teljes egészében a kiemelkedő, 70 milliárd forintnyi beérkező tőkének tudható be.

A harmadik legnagyobb alaptípus, a vegyes portfóliók értéke 0,6 százalékkal nőtt. A bő 16 milliárd forintos megtakarítást néhány milliárd forintnyi hozam is kiegészítette.

A stagnáló ingatlanalapokat megelőző, 0,9 százalékos bővülést felmutató zártkörű alapok a 20 milliárd forintos tőkeinjekciónak köszönhetik friss negyedik helyüket az alapkategóriák között. Az ingatlanalapoknak 8,5 milliárd forintnyi visszaváltást kellett ellensúlyozniuk a piaci hozamoknak.

Tetemes friss befektetés gyarapította a részvényalapokat

A méretesebb kategóriák közé tartozó részvényalapok eszközértéke valamivel több, mint egy százalékkal nőtt. A gyarapodás itt is a – 31 milliárd forintos – friss megtakarításoknak köszönhető, a hazai alapkezelők az alapvetően kedvező tőzsdei száljárást ugyanis ezúttal nem tudták pozitív hozamra váltani.

A tőkevédett alapoknál a közel öt milliárd forintnyi friss ügyfélpénz járult hozzá a mintegy fél százalékos bővüléshez.

A kisebb vagyonnal rendelkező pénzpiaci termékekből 2,4 milliárd forint távozott, amit az emelkedő piaci árfolyamok csak tompítani tudtak. A likvid és kevésbé rizikós kategória eszközértéke így fél százalékkal mérséklődött.

Az árupiaci alapok másfél milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak, ami a kedvezően alakuló hozamokkal együtt csaknem három százalékos bővülést eredményezett. A mára alig több mint 10 milliárd forinttal rendelkező származtatott alapok két százalékos bővülést értek el az utolsó nyári hónapban az új megtakarításoknak köszönhetően.

