Befektetés: elapadtak nyár végén a hozamok, így is szépen bővült a magyarok kedvence

Lassított, de nem tört meg a hazai befektetési alapok vagyonának növekedése a nyár végén. Múlt hónapban 0,7 százalékkal gyarapodott az alapkezelőknél fialtatott eszközök értéke a a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfőn közzétett adatai szerint.

A hozamok ezúttal elmaradtak, de így is nőtt az alapkezelőknél tartott befektetés augusztusban / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock(képünk illusztráció)

Augusztus végén 19 685 milliárd forintot kezeltek a Bamosz tagjai, ami 134 milliárd forinttal több a júliusi összvagyonnál. Ez új csúcsot jelent a hazai befektetési alapoknál, melyek együttes vagyona immár a 16. egymást követő hónapban ért el újabb rekordot.

A bővülést zömét a friss megtakarítások adták, az ügyfelek ugyanis 128 milliárd forintot kötöttek le az alapkezelőknél. A piaci hozamok ezúttal meglehetősen visszafogottak voltak, a befektetési jegyek felértékelődése mindössze hat milliárd forinttal gyarapította a portfóliókat.

Kötvény nem kellett, az abszolút hozamú alapokat viszont zsákolták augusztusban

A legnagyobb méretű, közel 6200 milliárd forinttal rendelkező kötvényalapokból négymilliárd forint távozott a hónap során, amit a hozamok képesek voltak ellensúlyozni, így érdemi változás nélkül zárult számukra az időszak.

A második legméretesebb kategória az abszolút hozamú alapok két százalék feletti bővülést értek el, ami teljes egészében a kiemelkedő, 70 milliárd forintnyi beérkező tőkének tudható be.

A harmadik legnagyobb alaptípus, a vegyes portfóliók értéke 0,6 százalékkal nőtt. A bő 16 milliárd forintos megtakarítást néhány milliárd forintnyi hozam is kiegészítette.

A stagnáló ingatlanalapokat megelőző, 0,9 százalékos bővülést felmutató zártkörű alapok a 20 milliárd forintos tőkeinjekciónak köszönhetik friss negyedik helyüket az alapkategóriák között. Az ingatlanalapoknak 8,5 milliárd forintnyi visszaváltást kellett ellensúlyozniuk a piaci hozamoknak.

Tetemes friss befektetés gyarapította a részvényalapokat

A méretesebb kategóriák közé tartozó részvényalapok eszközértéke valamivel több, mint egy százalékkal nőtt. A gyarapodás itt is a – 31 milliárd forintos – friss megtakarításoknak köszönhető, a hazai alapkezelők az alapvetően kedvező tőzsdei száljárást ugyanis ezúttal nem tudták pozitív hozamra váltani.