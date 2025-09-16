Befektetés: elapadtak nyár végén a hozamok, így is szépen bővült a magyarok kedvence

Lassított, de nem tört meg a hazai befektetési alapok vagyonának növekedése a nyár végén. Múlt hónapban 0,7 százalékkal gyarapodott az alapkezelőknél fialtatott eszközök értéke a a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfőn közzétett adatai szerint.
Augusztus végén 19 685 milliárd forintot kezeltek a Bamosz tagjai, ami 134 milliárd forinttal több a júliusi összvagyonnál. Ez új csúcsot jelent a hazai befektetési alapoknál, melyek együttes vagyona immár a 16. egymást követő hónapban ért el újabb rekordot.
A bővülést zömét a friss megtakarítások adták, az ügyfelek ugyanis 128 milliárd forintot kötöttek le az alapkezelőknél. A piaci hozamok ezúttal meglehetősen visszafogottak voltak, a befektetési jegyek felértékelődése mindössze hat milliárd forinttal gyarapította a portfóliókat.
A legnagyobb méretű, közel 6200 milliárd forinttal rendelkező kötvényalapokból négymilliárd forint távozott a hónap során, amit a hozamok képesek voltak ellensúlyozni, így érdemi változás nélkül zárult számukra az időszak.
A második legméretesebb kategória az abszolút hozamú alapok két százalék feletti bővülést értek el, ami teljes egészében a kiemelkedő, 70 milliárd forintnyi beérkező tőkének tudható be.
A harmadik legnagyobb alaptípus, a vegyes portfóliók értéke 0,6 százalékkal nőtt. A bő 16 milliárd forintos megtakarítást néhány milliárd forintnyi hozam is kiegészítette.
A stagnáló ingatlanalapokat megelőző, 0,9 százalékos bővülést felmutató zártkörű alapok a 20 milliárd forintos tőkeinjekciónak köszönhetik friss negyedik helyüket az alapkategóriák között. Az ingatlanalapoknak 8,5 milliárd forintnyi visszaváltást kellett ellensúlyozniuk a piaci hozamoknak.
A méretesebb kategóriák közé tartozó részvényalapok eszközértéke valamivel több, mint egy százalékkal nőtt. A gyarapodás itt is a – 31 milliárd forintos – friss megtakarításoknak köszönhető, a hazai alapkezelők az alapvetően kedvező tőzsdei száljárást ugyanis ezúttal nem tudták pozitív hozamra váltani.
A tőkevédett alapoknál a közel öt milliárd forintnyi friss ügyfélpénz járult hozzá a mintegy fél százalékos bővüléshez.
A kisebb vagyonnal rendelkező pénzpiaci termékekből 2,4 milliárd forint távozott, amit az emelkedő piaci árfolyamok csak tompítani tudtak. A likvid és kevésbé rizikós kategória eszközértéke így fél százalékkal mérséklődött.
Az árupiaci alapok másfél milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak, ami a kedvezően alakuló hozamokkal együtt csaknem három százalékos bővülést eredményezett. A mára alig több mint 10 milliárd forinttal rendelkező származtatott alapok két százalékos bővülést értek el az utolsó nyári hónapban az új megtakarításoknak köszönhetően.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.