Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Halovány a pesti tőzsde, hiányzik a lendület a BÉT-ről

Minimális emelkedéssel kezdték a napot a pesti parkett nagyjai. A BÉT csúnyán kezdte a hetet, a keddi kereskedésen sem látszik a lendület a nyitást követően.
Mészáros Gergő
2025.09.16, 09:05
Frissítve: 2025.09.16, 09:11

Gyengére sikeredett a hétkezdet a hazai piacon, a BÉT nagyjai a Telekom kivételével mind pirosban zárták az első napot, a BUX index egy pár percre még a 100 ezer pontos lélektani határ alá is benézett. A keddi kereskedés sem indult túl nagy lendülettel, a BUX index mindössze 0,05 százalékkal 100 691 pontig emelkedett a rajt után.

_VEZ4373, bét,
Gyenge nappal kezdte a hetet a BÉT, 100 ezer pont alatt is járt hétfőn a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge nappal kezdte a hetet a BÉT, 100 ezer pont alatt is járt hétfőn a BUX

Az OTP 0,1 százalékkal 29 030 forintig, a Mol 0,0,7 százalékkal 2814 forintig, a Richter 0,1 százalékkal 10 150 forintig erősödött, a Magyar Telekom viszont lefordult, 0,8 százalékkal 1880 forintig süllyedt a rajt után.

A nyugat-európai piacok pirosban kezdték a napot, a német DAX 0,1 százalékkal, a brit FTSE 0,12 százalékkal, a francia CAC 0,2 százalékkal, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,07 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben.

Az amerikai piacoktól pozitív rajtot várnak a befektetők, a három nagy index mindegyike 0,1-0,2 százalék közti erősödéssel kezdheti majd a napot. A befektetők azonban minden idegszálukkal a szerda esti Fed-kamatdöntésre fókuszálnak, a piac jelenleg egy 25 bázispontos vágást árazott be a Jerome Powell vezette testülettől, de az 50 pontos nyesés mellett is érzékelhető tábor alakult ki az elmúlt napokban, így mind a kamatcsökkentés mértéke, mind az azt követő jegybankelnöki kommentár hatalmas hatással lehet majd a piacokra.  

A forint továbbra is nagyon jó formában van, 

  • a dollárral szemben újabb éves csúcson, 330,2-n is járt a kereszt a kora reggeli órákban, 
  • az euróval szemben pedig sikerült megtartani a 390 alatti szinteket, 389,4 környékén adják kora reggel a közös deviza egységét.
