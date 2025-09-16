Halovány a pesti tőzsde, hiányzik a lendület a BÉT-ről

A nyugat-európai piacok pirosban kezdték a napot, a német DAX 0,1 százalékkal, a brit FTSE 0,12 százalékkal, a francia CAC 0,2 százalékkal, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,07 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben.

Az amerikai piacoktól pozitív rajtot várnak a befektetők, a három nagy index mindegyike 0,1-0,2 százalék közti erősödéssel kezdheti majd a napot. A befektetők azonban minden idegszálukkal a szerda esti Fed-kamatdöntésre fókuszálnak, a piac jelenleg egy 25 bázispontos vágást árazott be a Jerome Powell vezette testülettől, de az 50 pontos nyesés mellett is érzékelhető tábor alakult ki az elmúlt napokban, így mind a kamatcsökkentés mértéke, mind az azt követő jegybankelnöki kommentár hatalmas hatással lehet majd a piacokra.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint továbbra is nagyon jó formában van,