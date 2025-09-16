Halovány a pesti tőzsde, hiányzik a lendület a BÉT-ről

Gyengére sikeredett a hétkezdet a hazai piacon, a BÉT nagyjai a Telekom kivételével mind pirosban zárták az első napot, a BUX index egy pár percre még a 100 ezer pontos lélektani határ alá is benézett. A keddi kereskedés sem indult túl nagy lendülettel, a BUX index mindössze 0,05 százalékkal 100 691 pontig emelkedett a rajt után.
Az OTP 0,1 százalékkal 29 030 forintig, a Mol 0,0,7 százalékkal 2814 forintig, a Richter 0,1 százalékkal 10 150 forintig erősödött, a Magyar Telekom viszont lefordult, 0,8 százalékkal 1880 forintig süllyedt a rajt után.
A nyugat-európai piacok pirosban kezdték a napot, a német DAX 0,1 százalékkal, a brit FTSE 0,12 százalékkal, a francia CAC 0,2 százalékkal, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,07 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben.
Az amerikai piacoktól pozitív rajtot várnak a befektetők, a három nagy index mindegyike 0,1-0,2 százalék közti erősödéssel kezdheti majd a napot. A befektetők azonban minden idegszálukkal a szerda esti Fed-kamatdöntésre fókuszálnak, a piac jelenleg egy 25 bázispontos vágást árazott be a Jerome Powell vezette testülettől, de az 50 pontos nyesés mellett is érzékelhető tábor alakult ki az elmúlt napokban, így mind a kamatcsökkentés mértéke, mind az azt követő jegybankelnöki kommentár hatalmas hatással lehet majd a piacokra.
