Csúnyán elhasalt a Mol, de a forint és a Magyar Telekom szárnyal a hét elején

Az optimista nemzetközi befektetői hangulat ellenére gyengén teljesített a hét első kereskedési napján a pesti tőzsde. A BUX 0,6 százalékos eséssel, 100 640 ponton zárt hétfőn. Nyugat-Európában fél-egyszázalékos emelkedéssel nyugtázták a napot a fontosabb indexek.

A pesti tőzsde gyenge, a forint viszont erős napot zárt / Fotó: Vémi Zoltán

Az alulteljesítő Budapesti Értéktőzsde blue chip részvényei közül a Mol szenvedte el a legnagyobb, 1,3 százalékos esést, az olajtársaság kurzusa így 2812 forintról folytathatja kedden. Az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 29 000 forintig került lejjebb, míg a Richter 0,4 százalékkal, 10 140 forintra ereszkedett.

A Magyar Telekom papírjai viszont remekeltek, és 1,5 százalékkal 1896 forintra drágultak.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint remekül indította a hetet, többéves csúcsokat döntve az euróval és a dollárral szemben is. A forintralit a hazai piac számára kedvező kamatkülönbözet is támogatja, miközben a befektetők szerdán újabb kamatcsökkentésre számítanak az amerikai Fedtől.

A dollárral szemben 2022 tavasza, vagyis közel három és féléves csúcsra erősödött a magyar pénz. A pesti tőzsdezáráskor 330,9 forintot kértek a zöldhasúért, ami 0,6 százalékos forintelőnyt jelez.