Csúnyán elhasalt a Mol, de a forint és a Magyar Telekom szárnyal a hét elején

Az optimista nemzetközi befektetői hangulat ellenére gyengén teljesített a hét első kereskedési napján a pesti tőzsde. A BUX 0,6 százalékos eséssel, 100 640 ponton zárt hétfőn. Nyugat-Európában fél-egyszázalékos emelkedéssel nyugtázták a napot a fontosabb indexek.
Az alulteljesítő Budapesti Értéktőzsde blue chip részvényei közül a Mol szenvedte el a legnagyobb, 1,3 százalékos esést, az olajtársaság kurzusa így 2812 forintról folytathatja kedden. Az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 29 000 forintig került lejjebb, míg a Richter 0,4 százalékkal, 10 140 forintra ereszkedett.
A Magyar Telekom papírjai viszont remekeltek, és 1,5 százalékkal 1896 forintra drágultak.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint remekül indította a hetet, többéves csúcsokat döntve az euróval és a dollárral szemben is. A forintralit a hazai piac számára kedvező kamatkülönbözet is támogatja, miközben a befektetők szerdán újabb kamatcsökkentésre számítanak az amerikai Fedtől.
A dollárral szemben 2022 tavasza, vagyis közel három és féléves csúcsra erősödött a magyar pénz. A pesti tőzsdezáráskor 330,9 forintot kértek a zöldhasúért, ami 0,6 százalékos forintelőnyt jelez.
Az euró jegyzése másfél éves mélységben járt hétfőn, délután fél hatkor pedig 389,3 forint volt a váltási árfolyam, 0,3 százalékkal alacsonyabb az előző napinál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.