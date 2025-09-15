Felfelé vette az irányt a BÉT, az OTP vezeti az erősödést

A nyugat-európai piacok zöldben kezdtek, a német DAX 0,4, a francia CAC 0,41, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalékkal emelkedett a nyitáskor.

A határidős jegyzések alakulása alapján a befektetők kisebb erősödést várnak az amerikai piacoktól magyar idő szerint fél négykor, mindhárom vezető mutató 0,1 százalék körüli zöldben jár a pesti parkett nyitása környékén. A nap során fontosabb makrogazdasági adat nem várható, így a befektetői spekuláció és várakozás szinte teljes egészében a szerda esti Fed kamatdöntésre összpontosul majd, melytől a piac legalább 25 pontos vágásra számít, de az opciós piac már az 50 pontos kamatcsökkentést sem zárja ki.

A forint kisebb értékvesztést mutatott a reggeli órákban, a hazai deviza ugyanakkor még így is kifejezetten erős szinteken jár mindkét fontosabb fronton. Az euró ellenében 390,3-391,0 környékén indult a reggel, a múlt hét végén beállított éves csúcstól alig egy hajszálra, a dollárral szemben pedig 332,7-333,7 között mozgott a kurzus, mely sáv környéke többéves árfolyamcsúcsot jelent ezen relációban is.