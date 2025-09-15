Deviza
EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF332.12 -0.27% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF417.19 -0.17% PLN/HUF91.79 +0.04% RON/HUF76.99 -0.16% CZK/HUF16.03 -0.12% EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF332.12 -0.27% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF417.19 -0.17% PLN/HUF91.79 +0.04% RON/HUF76.99 -0.16% CZK/HUF16.03 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsde
OTP
részvénypiac

Felfelé vette az irányt a BÉT, az OTP vezeti az erősödést

A hazai parkett gyenge héten van túl, de a hétfői kereskedés frissen indult. Az OTP vezeti a BÉT emelkedését.
Mészáros Gergő
2025.09.15, 09:07
Frissítve: 2025.09.15, 10:32

Felfelé vette az irányt a pesti parkett a hét első napján, a BUX index 0,17 százalékkal 101 372 pontig emelkedett a kereskedés első perceiben.

_VEZ4373, bét,
Gyenge hét után javíthatnak a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge hét után javíthatnak a BÉT nagyjai

Az OTP 0,62 százalékkal 29 380 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,11 százalékkal 1870 forintig emelkedett a kezdéskor, a Mol viszont 0,14 százalékkal 2846 forintig, a Richter pedig 0,1 százalékkal 10 170 forintig süllyedt az első percekben. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény11:00:23
Árfolyam: 28,750 HUF -450 / -1.57 %
Forgalom: 3,105,640,920 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai piacok zöldben kezdtek, a német DAX 0,4, a francia CAC 0,41, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalékkal emelkedett a nyitáskor.

A határidős jegyzések alakulása alapján a befektetők kisebb erősödést várnak az amerikai piacoktól magyar idő szerint fél négykor, mindhárom vezető mutató 0,1 százalék körüli zöldben jár a pesti parkett nyitása környékén. A nap során fontosabb makrogazdasági adat nem várható, így a befektetői spekuláció és várakozás szinte teljes egészében a szerda esti Fed kamatdöntésre összpontosul majd, melytől a piac legalább 25 pontos vágásra számít, de az opciós piac már az 50 pontos kamatcsökkentést sem zárja ki.

A forint kisebb értékvesztést mutatott a reggeli órákban, a hazai deviza ugyanakkor még így is kifejezetten erős szinteken jár mindkét fontosabb fronton. Az euró ellenében 390,3-391,0 környékén indult a reggel, a múlt hét végén beállított éves csúcstól alig egy hajszálra, a dollárral szemben pedig 332,7-333,7 között mozgott a kurzus, mely sáv környéke többéves árfolyamcsúcsot jelent ezen relációban is.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.7116 -0.19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

