Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni

Shortpozíciókat nyit az euró-forintra a Citigroup – közölte az amerikai bank, miután egy küldöttsége a napokban látogatást tett a Magyar Nemzeti Banknál.
A bank 3 hónapos határidős ügyleteket és 3 hónapos put spreadeket köt, 385-380 kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várja az árfolyamot a Citi.
A put spread opció ugyanis egy olyan befektetési stratégia, amelyben egyszerre vásárolnak egy put opciót és eladnak egy másik, olcsóbb put opciót ugyanazon eszközre, azonos lejárattal, de eltérő kötési árfolyammal.
A jegybank tisztviselői „észszerűen nyugodtnak” tűntek a jelenleginél akár jóval alacsonyabb EUR/HUF szintek lehetőségével kapcsolatban,
mivel a potenciálisan gyengébb exportot ellensúlyozhatja az erősebb belföldi fogyasztás
– írták a Citi elemzői, Luis Costa és Bhumika Gupta befektetőknek szóló jegyzetükben.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa pedig továbbra is óvatos lesz, mivel a választások előtti költségvetési kiadások fellendíthetik az inflációt – állítja a Citi.
A Citi „észszerűen pozitívan” tekint a magyar államkötvényekre is.
A dollár gyengülése és a forint erősödése pénteken a leginkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok következménye. A tengerentúlon a múlt héten 263 ezer főt regisztráltak friss munkanélküliként. Ennél magasabb számra utoljára 2021 októberében volt példa.
Emiatt a tengerentúlon egyes befektetők már azt rebesgetik, hogy akár egy 75 bázispontos kamatvágásra is sor kerülhet a Fed jövő heti ülésén. A többség persze továbbra is 25 bázispontos csökkentést vár, de sokan esküsznek az 50 bázispontra is. Tartásra már senki sem számít.
Ha viszont csökkennek a dollárkamatok, az gyengíti a zöldhasút és jellemzően erősíti az eurót. A befektetők ráadásul az euró árfolyam-emelkedése esetén rendszerint az európai uniós országok egyéb devizáit, köztük a forintot is venni szokták, s mivel ezek devizapiaci forgalma jóval kisebb, a megnövekedett kereslet jobban kimozdítja a kurzusukat, mint az euróét. Mindezért az a furcsa helyzet áll ilyenkor elő, hogy az euró erősödik a dollár ellenében, ám a kisebb forgalmú európai devizákkal szemben veszít értékéből.
A devizapiacot érintő további csütörtöki hír volt, hogy az augusztusi amerikai fogyasztási infláció a várakozásoknak megfelelően a korábbi 2,7 százalékról 2,9 százalékra emelkedett, a maginfláció pedig kitartott 3,1 százalékon – írja az MBH Bank.
Az Atlanti-óceán innenső oldalán eközben az Európai Központi Bank (EKB) tartotta csütörtökön kamatdöntő ülését, amelyen a kamatszint tartását jelentették be, így a betéti ráta továbbra is 2,00 százalékon áll. Az ülést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde EKB-elnök elmondta, hogy a növekedési kockázatok kiegyensúlyozottabbak, és a bizonytalanság is csökkent júniushoz képest. Az EKB friss gazdasági prognózisában pozitívabb növekedési pálya és továbbra is célérték közeli infláció szerepel.
Kitart a forint menetelése a hét utolsó kereskedési napján is. A hazai fizetőeszköz lendülete töretlen a főbb devizákkal szemben, olyannyira, hogy az euróhoz képest bő egyéves, a dollárral szemben pedig kétéves csúcsra ért a jegyzés.
Az euró váltási árfolyama a nap eleji, 391,5-ös szintről 390,7 fonti süllyedt kora délutánra, több mint egy éve lehetett utoljára ilyen olcsón eurót vásárolni. Délután háromnegyed kettőkor 391,1 forintnál járt a keresztárfolyam, ami 0,1 százalékos forinterőt jelent.
A dollár jegyzése egészen 333 forintig szaladt le, ami kétéves csúcsot jelent. Innen némileg visszavett a forint, a kora délutáni, 33,5-ös váltási ár ezzel együtt is 0,1 százalékos felértékelődést mutat a hazai pénz szempontjából.
Az Erste elemzői kommentárja szerint a forint erősödését nagyban támogatta a dollár gyengülése, miközben továbbra is dolgozik a carry trade: a masszív kamatkülönbözet jelentős előny a hazai eszközök számára.
A pesti tőzsdén eközben mélyült az esés, a befektetők továbbra is profitot realizálhatnak a hazai papírjaikon. A BUX 1 százalékkal került lejjebb 13:45-ig, 101 303 pontra. A nagypapírok közül az OTP 1,7 százalékkal vezeti az esést, a Mol pedig 1,3 százalékkal zuhan. A Richter papírjai 0,1 százalékkal drágulnak ,a Magyar Telekom pedig az előző napi záróáron oldalaz.
