Szédületes, mit művel a Richter részvénye - okkal örülnek a befektetők

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak, a Richter felül-, a Mol pedig jelentős mértékben alulteljesített a nap során. A BUX index 0,39 százalékkal 98 871 pontig süllyedt a zárásra, 18,8 milliárd forintos forgalom mellett.

Gyenge napja volt a BÉT-nek / Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge napja volt a BÉT-nek

A nap nyertese mindenféleképpen a Richter részvénye volt, mely a papírtól szokatlanul nagymértékű, több mint 4 százalékos napon belüli pluszba is került a zárás előtti percekben. A gyógyszeripari vállalat árfolyamát minden bizonnyal a hétfőn bejelentett amerikai előrelépések mozgatják pozitív irányba. A Richter végül 3,96 százalékos pluszban, 10 110 forinton zárta a napot.