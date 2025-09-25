Amerikai adatokra szakadt az euró és a forint

Csütörtök délután amerikai makroadatok mozgatták meg a devizapiacot. A dollár erősödött, az euró és a forint gyengült, véget vetve a magyar deviza délelőtti erősödésének.
Az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslés a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel.
A heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt.
A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt.
A hírre a dollár erősödött,
s az amerikai referencia államkötvények hozama emelkedett.
Az euró-forint 390,5 közeléből 391,7-ig pattant. Vagyis 391,68-nál húzódó ellenállást, mely egy Fibonacci-szint komolyan tesztelte, de szignifikáns áttörésre nem került sor. Mert a kurzus hamar visszasüllyedt 391,4-ig. Amennyiben mégis elesne ez az ellenállás, akkor a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 392,95-nél.
A dollár-forint 332,7 közeléből 335 fölé szúrt, majd 334,5-ig süllyedt.
A tengerentúli hírekre az euró-dollár 1,174 közeléből 1,169-ig szakadt. Ami azt jelenti, hogy
a kurzus letörte a a 30 napos mozgóátlagot 1,1711-nél,
s csak az 50 napos mozgóátlag fogta meg a zuhanást 1,1679-nél.
