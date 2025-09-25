Múló rosszullét után újra megindult a hazai deviza, fordult az euró-dollár is

A csütörtök kora reggeli múló rosszullét után késő délelőtt újra felfelé kapaszkodik a magyar fizetőeszköz. Miután az euró a napot 391,40 körül kezdte, 11 óra körül 390,7 forint magasságában ingadozik a közösségi deviza kurzusa.

Meddig tart a forint korrekciója? Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Visszapattant az euró-dollár

A dollár eközben némileg gyengült az euró ellenében. Egy euróért már újra 1,1750 zöldhasút kell adni a globális piacokon.

Szerdán csalódást keltő adat érkezett Németországból, az IFO intézet által mért üzleti hangulatindex a várt emelkedés helyett visszaesett. Az előző havi adatokat is revideálták, így az augusztusi 88,9 pont után 87,7 pontra esett vissza a mutató - írja az MBH Bank.

Idehaza eközben 4,4 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta augusztusban, meghaladva a várakozásokat. A foglalkoztatási ráta 65,4 százalékra csökkent.

Szintén szerdai hír, hogy vegyesen mozogtak a hozamok a hazai állampapírpiacon. A 10 éves hozam értéke 2 bázisponttal 6,79 százalékra nőtt. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 404 bázispontos felár látható.