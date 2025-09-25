Múló rosszullét után újra megindult a hazai deviza, fordult az euró-dollár is

A csütörtök kora reggeli múló rosszullét után késő délelőtt újra felfelé kapaszkodik a magyar fizetőeszköz. Miután az euró a napot 391,40 körül kezdte, 11 óra körül 390,7 forint magasságában ingadozik a közösségi deviza kurzusa.
A dollár eközben némileg gyengült az euró ellenében. Egy euróért már újra 1,1750 zöldhasút kell adni a globális piacokon.
Szerdán csalódást keltő adat érkezett Németországból, az IFO intézet által mért üzleti hangulatindex a várt emelkedés helyett visszaesett. Az előző havi adatokat is revideálták, így az augusztusi 88,9 pont után 87,7 pontra esett vissza a mutató - írja az MBH Bank.
Idehaza eközben 4,4 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta augusztusban, meghaladva a várakozásokat. A foglalkoztatási ráta 65,4 százalékra csökkent.
Szintén szerdai hír, hogy vegyesen mozogtak a hozamok a hazai állampapírpiacon. A 10 éves hozam értéke 2 bázisponttal 6,79 százalékra nőtt. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 404 bázispontos felár látható.
Az Erste szerint a forint napokban tapasztalt gyengülésének okai között a dollár erősödése mindenképpen ott szerepel, a lengyel devizával szemben is fordulni látszik a jegyzés.
Amerikai részről erősödik a nyomás az európai gazdaságokon, hogy váljanak le teljesen az orosz energiaimportról.
Ebből a szempontból különösen Magyarország és Szlovákia adós még a házi feladattal, ami extra nyomás alá helyezheti a hazai eszközöket összehasonlítva a régió többi tagjával.
Hozzátehetjük, az MNB inflációs előrejelzése is gyengíthette a forintot, hiszen az áremelkedés lassulása megágyazhat egy kisebb kamatcsökkentésnek Magyarországon is.
A forint egyébként erősödött a dollárral szemben is délelőtt. A zöldhasú kurzusa újfent 333 forint alá került, jelenleg 332,8 körül mozgolódik.
Az EUR/USD árfolyam következő fontos katalizátora az Egyesült Államokból érkezik majd, ahol a Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottságának néhány tagja, mint például John Williams, Michelle Bowman és Mary Daly ismerteti a kamatlábakkal kapcsolatos nézeteit.
A devizapár reagálhat néhány fontos amerikai gazdasági adatra is, például a második negyedéves GDP-adatok végleges becslésére és a munkaerőpiaci adatokra.
Még fontosabbak lesznek a pénteken (magyar idő szerint 14.30) kijövő személyes fogyasztási inflációs (PCE) számok, amelyekre a Fed előszeretettel hivatkozik döntései indokolásában. Az elemzők szerint a PCE éves mértéke a júliusi 2,6 százalékról augusztusra 2,7 százalékra emelkedhetett.
