Csak az OTP kapaszkodott pluszba, délután belehúzott a forint

A BUX 98 376 ponton zárt, ami közel félszázalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, s a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A délelőtt gyengülő forint délutánra összekapta magát.
A tengerentúli piacok a mesterséges intelligenciával kapcsolatos híreket figyelik. Az Alibaba azt ígérte, hogy több mint 53 milliárd dollárt költ mesterséges intelligenciára és felhő-infrastruktúrára.
A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is arasznyi mínuszban nyitott,
majd némi hezitálást követően felfelé indultak. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag eleve is felfelé tájékozódott.
A dollár erősödik, a 10 éves amerikai referencia-államkötvények hozama emelkedik.
Az OTP 28 700 forinton zárt, ami közel félszázalékos emelkedés.
A Mol 2680 forinton fejezte be a napot, s ez majd 1 százalékos csúszás.
A Richter 9940 forinton zárt, ami majd 1 százalékos mínusz.
A Magyar Telekom 1802 forinton zárt, közel 2 százalékos mínuszban.
A 4iG 2500 forinton zárta a napot, bő 1 százalékos mínuszban.
Az euró jegyzése a délelőtti 390 forint alatti szintről egészen 391,4 forintig szaladt fel délután fél egyig, ez az árfolyamszint sem tudta azonban útját állni a forint további gyengülésének, innen ugyanis 391,7-ig emelkedett tovább a keresztárfolyam. Ez 0,5 százalékos forintgyengülés.
Technikai szempontból az látszik, hogy napon belül előbb a 390-es ellenállást törte át a kurzus, majd a 391,7-es Fibonacci-szintet tesztelte az árfolyam. Innen fordult lefelé, vagyis a forint erős oldalára a jegyzés. De
390,8 közelében elakadt a forinterősödés.
És ismét felfelé indult az euró-forint árfolyama. Majd tőzsdezárás előtt újra erősödni kezdett a forint.
Az Equilor elemzői szerint az RSI indikátor enyhén felfelé irányuló korrekciót jelez, s az MACD is az euróvételi jelzés felé hajlik, de még nem érkezett egyértelmű szignál.
A 391,7-es ellenállás áttörése esetén a következő technikai megálló egy másik Fibonacci-szint 393,5-nél.
Tőzsdezáráskor 391 közelében mozgott az euró-forint.
