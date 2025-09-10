Forinterősödés indult a déli harangszóra

Amerikai inflációs adatok és európai kamatdöntés szabhat irányt a feltörekvő devizáknak, köztük a forintnak is.
Kedden átmeneti gyengülést követően az euró-forint jegyzése visszatért a 393-as támasz közelébe, alatta 391,50-nál húzódik fontosabb technikai szint, míg felül 393,50-nál, majd 395-nél húzódott ellenállás.
Szerdán reggel az euró-forint 392,96 és 393,6 között ingadozott. Egyaránt
tesztelve a legközelebbi támaszt és ellenállást.
Tőzsdenyitáskor 393,75 közelében jegyezték a kurzust.
A pesti nyitás követően többször is 394 fölé szúrt az euró-forint jegyzése. Ám
a déli harangszó forinterősödést jelzett.
Ebéd után 393,2 közelébe süllyedt az euró-forint, ami azt jelenti, hogy a jegyzés ismét a 393,5-es támasz alá került.
Ezután a 393-as támaszt kezdte tesztelni a kurzus. Ha ezt is letörné, akkor további forinterősödés indulhatna a 391,5-es szint irányába.
A forintot támogatja, hogy a pénteki amerikai foglalkoztatási jelentés után
a piacok szinte biztosra veszik a Fed szeptemberi kamatvágását.
Ez növelné a feltörekvő devizák, köztük a forint kamatelőnyét. Finomhangolásra ad lehetőséget a szerda délután esedékes amerikai termelői árindex.
Ám ennél is érdekesebb lehet a csütörtöki amerikai inflációs jelentés. Annál is inkább, mert negatív korrekció indult az euró-dollár árfolyamában. Jelenleg az 1,169–1,170-es támasz közelében vagyunk, melynek letörése esetén az 50 és a 30 napos mozgóátlag jelenthet támaszt az 1,1650–1,1660-es tartományban.
Az is segíti a magyar devizát, hogy a Központi Statisztikai Hivatal az augusztusi inflációs adatsora szerint
a maginfláció négy év óta először süllyedt a jegybanki toleranciasávba.
További iránymutatást adhat csütörtökön az EKB kamatdöntése. Az elemzők tartást várnak.
