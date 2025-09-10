Forinterősödés indult a déli harangszóra

Amerikai inflációs adatok és európai kamatdöntés szabhat irányt a feltörekvő devizáknak, köztük a forintnak is.

Izgalmas szinteken a forint / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock

Kedden átmeneti gyengülést követően az euró-forint jegyzése visszatért a 393-as támasz közelébe, alatta 391,50-nál húzódik fontosabb technikai szint, míg felül 393,50-nál, majd 395-nél húzódott ellenállás.

Szerdán reggel az euró-forint 392,96 és 393,6 között ingadozott. Egyaránt

tesztelve a legközelebbi támaszt és ellenállást.

Tőzsdenyitáskor 393,75 közelében jegyezték a kurzust.

A pesti nyitás követően többször is 394 fölé szúrt az euró-forint jegyzése. Ám

a déli harangszó forinterősödést jelzett.

Ebéd után 393,2 közelébe süllyedt az euró-forint, ami azt jelenti, hogy a jegyzés ismét a 393,5-es támasz alá került.

Ezután a 393-as támaszt kezdte tesztelni a kurzus. Ha ezt is letörné, akkor további forinterősödés indulhatna a 391,5-es szint irányába.