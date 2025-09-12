Giorgio Armani végrendelete: két út áll a legendás olasz divatház előtt – fontos döntést kell hozniuk az örökösöknek

Jelentősen átalakulhat Giorgio Armani divatházának tulajdonosi köre a múlt héten elhunyt legendás olasz divattervező végrendelete szerint.

Giorgio Armani cége tőzsdére mehet, vagy a riválisoké lesz / Fotó: pcruciatti / Shutterstock

Két út áll Giorgio Armani örökösei előtt

A 91 évet élt néhai olasz divattervező, Giorgio Armani végrendelete szerint örökösei 18 hónapon belül el kell hogy adják az olasz divatház 15 százalékos részesedését, három-öt éven belül pedig további 30 százalékos tulajdonrészt kell értékesíteniük, így összesen 54,9 százalékos részesedést kell eladniuk ugyanannak a vevőnek – írja a Reuters, amelyhez eljutott a végrendelet másolata.

Az alapító végakarata szerint ennek alternatívájaként nyilvános részvénykibocsátást (IPO) kell végrehajtani, vagyis tőzsdére kell vinni az Armani divatcéget.

A hírügynökség szerint a végrendeletben az is szerepel, hogy az értékesítés során elsőbbséget kell biztosítani

a luxusipari óriáscégnek, az LVMH-nak,

a szépségápolási termékek nagyágyújának, a L’Orealnak

és a luxusszemüvegek piacvezetőjének, az EssilorLuxotticának.

Az örökösöknek a jövőbeli lehetséges vevők között figyelembe kell venniük ezenfelül azokat a divat- és luxuscikkgyártó cégeket is, amelyekkel Armani cége kereskedelmi kapcsolatokat ápol.

A döntés annak fényében némileg meglepő, hogy Armani egy korábbi interjúban kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszik neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat.

Elismerte azonban, hogy a beolvadással erősödik a növekedési potenciál, de az egész az arcvesztés veszélyét is magával hordozza. Armaninak a függetlenség mindig sokat számított, nem akart összeolvadásokban részt venni, kizárta annak a lehetőségét is, hogy életműve betagozódjon egy másik vállalatcsoport alá.

Giorgio Armani nem hagyott maga után gyermekeket, akik örökölhetnék a vállalkozást, amely 2024-ben viszonylag stabil, 2,3 milliárd euró bevételt termelt, nyeresége viszont az iparágat általánosan érintő recesszió miatt visszaesett.

Az 1970-es években néhai partnerével, Sergio Galeottival közösen alapított divatcég egyetlen fő részese Armani volt, aki egészen haláláig szorosan irányítása alatt tartotta a vállalatot, a vezetői és a kreatív feladatokat is ellátva.