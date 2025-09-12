Deviza
EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.88 -0.17% RON/HUF77.14 -0.1% CZK/HUF16.08 +0.05% EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.88 -0.17% RON/HUF77.14 -0.1% CZK/HUF16.08 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,255.63 -1.01% MTELEKOM1,870 +0.11% MOL2,870 -1.32% OTP29,150 -1.54% RICHTER10,160 0% OPUS530 -2.08% ANY7,320 -3.01% AUTOWALLIS156.5 -1.28% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,461.02 -0.57% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,164.91 -0.25% BUX101,255.63 -1.01% MTELEKOM1,870 +0.11% MOL2,870 -1.32% OTP29,150 -1.54% RICHTER10,160 0% OPUS530 -2.08% ANY7,320 -3.01% AUTOWALLIS156.5 -1.28% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,461.02 -0.57% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,164.91 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
luxusipar
Giorgio Armani SpA
IPO
tőzsde
divatház

Giorgio Armani végrendelete: két út áll a legendás olasz divatház előtt – fontos döntést kell hozniuk az örökösöknek

Öt éven belül el kell adniuk az ikonikus olasz divatház többségi tulajdonrészét a múlt héten elhunyt alapító örököseinek. Ennek alternatívájaként tőzsdére kerülhet Giorgio Armani divatcége.
K. T.
2025.09.12., 11:59
Fotó: shutterstock

Jelentősen átalakulhat Giorgio Armani divatházának tulajdonosi köre a múlt héten elhunyt legendás olasz divattervező végrendelete szerint.

Giorgio Armani, divatáz
Giorgio Armani cége tőzsdére mehet, vagy a riválisoké lesz / Fotó: pcruciatti / Shutterstock

Két út áll Giorgio Armani örökösei előtt

A 91 évet élt néhai olasz divattervező, Giorgio Armani végrendelete szerint örökösei 18 hónapon belül el kell hogy adják az olasz divatház 15 százalékos részesedését, három-öt éven belül pedig további 30 százalékos tulajdonrészt kell értékesíteniük, így összesen 54,9 százalékos részesedést kell eladniuk ugyanannak a vevőnek – írja a Reuters, amelyhez eljutott a végrendelet másolata. 

Az alapító végakarata szerint ennek alternatívájaként nyilvános részvénykibocsátást (IPO) kell végrehajtani, vagyis tőzsdére kell vinni az Armani divatcéget.

A hírügynökség szerint a végrendeletben az is szerepel, hogy az értékesítés során elsőbbséget kell biztosítani 

  • a luxusipari óriáscégnek, az LVMH-nak, 
  • a szépségápolási termékek nagyágyújának, a L’Orealnak
  • és a luxusszemüvegek piacvezetőjének, az EssilorLuxotticának.

Az örökösöknek a jövőbeli lehetséges vevők között figyelembe kell venniük ezenfelül azokat a divat- és luxuscikkgyártó cégeket is, amelyekkel Armani cége kereskedelmi kapcsolatokat ápol.

A döntés annak fényében némileg meglepő, hogy Armani egy korábbi interjúban kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszik neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat.

Elismerte azonban, hogy a beolvadással erősödik a növekedési potenciál, de az egész az arcvesztés veszélyét is magával hordozza. Armaninak a függetlenség mindig sokat számított, nem akart összeolvadásokban részt venni, kizárta annak a lehetőségét is, hogy életműve betagozódjon egy másik vállalatcsoport alá. 

Giorgio Armani nem hagyott maga után gyermekeket, akik örökölhetnék a vállalkozást, amely 2024-ben viszonylag stabil, 2,3 milliárd euró bevételt termelt, nyeresége viszont az iparágat általánosan érintő recesszió miatt visszaesett.

Az 1970-es években néhai partnerével, Sergio Galeottival közösen alapított divatcég egyetlen fő részese Armani volt, aki egészen haláláig szorosan irányítása alatt tartotta a vállalatot, a vezetői és a kreatív feladatokat is ellátva.

A sport világhoz is ezer szál kötötte Armanit

A legendás olasz divattervező ezer szállal kötődött a sport világához is. Az EA7 nevű sportruházati márkája évek óta a Napoli futballcsapatának mezszállítója, az Armani divatház látta el az elmúlt években öltönyökkel a Juventus és az olasz válogatott labdarúgóit, s hosszú évek óta ők készítik az olasz olimpiai csapat hivatalos formaruháit is. Giorgio Armani emellett elkötelezett szurkolója és 2008 óta tulajdonosa volt Európa egyik leggazdagabb kosárlabdacsapatának, az Olimpia Milanónak is.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
kikötő

Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok

Dróntámadást hajtottak végre a Balti-tenger legnagyobb olajkikötője ellene.
5 perc
Giorgio Armani SpA

Giorgio Armani végrendelete: két út áll a legendás olasz divatház előtt – fontos döntést kell hozniuk az örökösöknek

Az örökösöknek öt éven belül el kell adniuk az ikonikus olasz divatház többségi tulajdonrészét, vagy tőzsdére kell vinniük Giorgio Armani divatcégét.
1 perc
Németország

Rendkívüli bejelentés: óriási autóipari beruházás jön Magyarországra – nagy dobásra készülnek a németek és a kínaiak

Az elkövetkező hetekben fontos bejelentést tesz Szijjártó Péter. Az autóipari vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu