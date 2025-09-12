Giorgio Armani végrendelete: két út áll a legendás olasz divatház előtt – fontos döntést kell hozniuk az örökösöknek

Jelentősen átalakulhat Giorgio Armani divatházának tulajdonosi köre a múlt héten elhunyt legendás olasz divattervező végrendelete szerint.
A 91 évet élt néhai olasz divattervező, Giorgio Armani végrendelete szerint örökösei 18 hónapon belül el kell hogy adják az olasz divatház 15 százalékos részesedését, három-öt éven belül pedig további 30 százalékos tulajdonrészt kell értékesíteniük, így összesen 54,9 százalékos részesedést kell eladniuk ugyanannak a vevőnek – írja a Reuters, amelyhez eljutott a végrendelet másolata.
Az alapító végakarata szerint ennek alternatívájaként nyilvános részvénykibocsátást (IPO) kell végrehajtani, vagyis tőzsdére kell vinni az Armani divatcéget.
A hírügynökség szerint a végrendeletben az is szerepel, hogy az értékesítés során elsőbbséget kell biztosítani
Az örökösöknek a jövőbeli lehetséges vevők között figyelembe kell venniük ezenfelül azokat a divat- és luxuscikkgyártó cégeket is, amelyekkel Armani cége kereskedelmi kapcsolatokat ápol.
A döntés annak fényében némileg meglepő, hogy Armani egy korábbi interjúban kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszik neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat.
Elismerte azonban, hogy a beolvadással erősödik a növekedési potenciál, de az egész az arcvesztés veszélyét is magával hordozza. Armaninak a függetlenség mindig sokat számított, nem akart összeolvadásokban részt venni, kizárta annak a lehetőségét is, hogy életműve betagozódjon egy másik vállalatcsoport alá.
Giorgio Armani nem hagyott maga után gyermekeket, akik örökölhetnék a vállalkozást, amely 2024-ben viszonylag stabil, 2,3 milliárd euró bevételt termelt, nyeresége viszont az iparágat általánosan érintő recesszió miatt visszaesett.
Az 1970-es években néhai partnerével, Sergio Galeottival közösen alapított divatcég egyetlen fő részese Armani volt, aki egészen haláláig szorosan irányítása alatt tartotta a vállalatot, a vezetői és a kreatív feladatokat is ellátva.
A legendás olasz divattervező ezer szállal kötődött a sport világához is. Az EA7 nevű sportruházati márkája évek óta a Napoli futballcsapatának mezszállítója, az Armani divatház látta el az elmúlt években öltönyökkel a Juventus és az olasz válogatott labdarúgóit, s hosszú évek óta ők készítik az olasz olimpiai csapat hivatalos formaruháit is. Giorgio Armani emellett elkötelezett szurkolója és 2008 óta tulajdonosa volt Európa egyik leggazdagabb kosárlabdacsapatának, az Olimpia Milanónak is.
