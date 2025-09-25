Akvizíciókkal építkezik az Xtend ipari holdingja

Csütörtökön kereskedési időben tette közzé gyorsjelentését a NAVIGATOR. A társaság pro-forma árbevételét 59 százalékkal, 1,57 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra emelte 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA pro-forma szinten 44 százalékkal nőtt, s meghaladta a 250 millió forintot, míg az IFRS beszámoló alapján 325 millió forint felett alakult. Az árfolyam 2 százalékot pattant a hírre.

Organikus növekedésről számolt be a gyorsjelentés / Fotó: Vémi Zoltán

Akvizíciók sora támogatja a növekedést

A NAVIGATOR Investments az iparági diverzifikációs törekvéseivel összhangban az elsősorban olaj- és gázipart, energetikai szektort speciális szelepekkel ellátó Brunnbauer-Budapest Kft. akvizícióját követően pro-forma árbevételét 59 százalékkal, 1,57 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra emelte 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA pro-forma szinten 44 százalékkal nőtt, s meghaladta a 250 millió forintot, míg az IFRS beszámoló alapján 325 millió forint felett alakult.

Az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra ellenére a NAVIGATOR olyan jelentős iparági szereplők partnerévé vált, mint a Mol, a Slovnaft, az FGSZ és az MVM Paksi Atomerőmű.

Az akvizícióval jelentősen bővült a cégcsoport ügyfélköre,

ami további üzleti lehetőségeket teremt az immár több mint 200 aktív ügyféllel rendelkező és több mint 15 iparágba szállító NAVIGATOR csoport számára.

A gépipari készülék-, szerszám- és alkatrészgyártás pro-forma konszolidált árbevétele 88 százalékkal, közel egymilliárd forinttal növekedett 2024 első félévéhez képest. A teljesítményt a menedzsment várakozásai szerint a jövőben tovább fogja javítani a fordulónapot követően, 2025. július 2-án a Component csoporttal kötött stratégiai együttműködés. A tranzakció keretében a NAVIGATOR csoport

a Julius-Globe Kft. útján felvásárolta a Component martonvásári telephelyén működő CNC üzletágát,

amely magában foglalja a teljes operációs tevékenységet, a géppark, valamint a vevő- és szállítóállomány együttes átruházását.

Leánycégi számok is támogatták a gyorsjelentést

A NAVIGATOR csoport az elmúlt időszakban több, az organikus növekedést, valamint a hatékonyság- és kapacitásnövelést célzó projektet is sikerrel megvalósított. A jobb határidőtartási képesség és a jelentős minőségjavulás elérése a hazai és nemzetközi (Németország, Svájc, Ausztria) ügyfélroadshow-k során több pozitív visszaigazolást és a második negyedévre bizonyos ügyfeleknél már rendelésállomány-növelést eredményezett.