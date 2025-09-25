Akvizíciókkal építkezik az Xtend ipari holdingja

Csütörtökön kereskedési időben tette közzé gyorsjelentését a NAVIGATOR. A társaság pro-forma árbevételét 59 százalékkal, 1,57 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra emelte 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA pro-forma szinten 44 százalékkal nőtt, s meghaladta a 250 millió forintot, míg az IFRS beszámoló alapján 325 millió forint felett alakult. Az árfolyam 2 százalékot pattant a hírre.
A NAVIGATOR Investments az iparági diverzifikációs törekvéseivel összhangban az elsősorban olaj- és gázipart, energetikai szektort speciális szelepekkel ellátó Brunnbauer-Budapest Kft. akvizícióját követően pro-forma árbevételét 59 százalékkal, 1,57 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra emelte 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA pro-forma szinten 44 százalékkal nőtt, s meghaladta a 250 millió forintot, míg az IFRS beszámoló alapján 325 millió forint felett alakult.
Az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra ellenére a NAVIGATOR olyan jelentős iparági szereplők partnerévé vált, mint a Mol, a Slovnaft, az FGSZ és az MVM Paksi Atomerőmű.
Az akvizícióval jelentősen bővült a cégcsoport ügyfélköre,
ami további üzleti lehetőségeket teremt az immár több mint 200 aktív ügyféllel rendelkező és több mint 15 iparágba szállító NAVIGATOR csoport számára.
A gépipari készülék-, szerszám- és alkatrészgyártás pro-forma konszolidált árbevétele 88 százalékkal, közel egymilliárd forinttal növekedett 2024 első félévéhez képest. A teljesítményt a menedzsment várakozásai szerint a jövőben tovább fogja javítani a fordulónapot követően, 2025. július 2-án a Component csoporttal kötött stratégiai együttműködés. A tranzakció keretében a NAVIGATOR csoport
a Julius-Globe Kft. útján felvásárolta a Component martonvásári telephelyén működő CNC üzletágát,
amely magában foglalja a teljes operációs tevékenységet, a géppark, valamint a vevő- és szállítóállomány együttes átruházását.
A NAVIGATOR csoport az elmúlt időszakban több, az organikus növekedést, valamint a hatékonyság- és kapacitásnövelést célzó projektet is sikerrel megvalósított. A jobb határidőtartási képesség és a jelentős minőségjavulás elérése a hazai és nemzetközi (Németország, Svájc, Ausztria) ügyfélroadshow-k során több pozitív visszaigazolást és a második negyedévre bizonyos ügyfeleknél már rendelésállomány-növelést eredményezett.
A mesterséges intelligencia által támogatott (95 százalék feletti automatizált bizonylatfeldolgozási pontosság) pénzügyi, számviteli és controllingrendszer lehetővé teszi, hogy a cégcsoport IFRS könyvvezetésre történő teljes átállása mihamarabb megvalósulhasson.
Kiemelkedően teljesített a csoporthoz 2022 óta tartozó Instrum Kft.,
ahol 2025 első féléve 40 százalék feletti árbevétel-bővülést és kimagasló, az egy évvel korábbi bázisidőszakhoz képest több mint duplázódó nyereséget hozott.
A NAVIGATOR Csoport 2025 első félévében is folytatta dinamikus növekedési stratégiájának megvalósítását, részvényesi bázisunk sikeres tőkeemelésekkel építkezett. Májusban és július elején újabb felvásárlásokkal és stratégiai partnerséggel bővült vállalati portfóliónk, ezen bejelentések várható hozzáadott értéke már az idei évben megalapozza további árbevétel és eredmény növekedésünket
– mondta Jutasi Zoltán, a NAVIGATOR Investments Nyrt. igazgatóságának elnöke, a NAVIGATOR Csoport alapítója.
