Szabályosan kilőtt a magyar informatikai cég, kenterbe verte az inflációt is – a Kermannt semmi se zavarta

A folyamatosan és dinamikusan változó és legtöbbször kedvezőtlen makro- és világgazdasági körülmények és környezet ellenére a Kermann IT Solutions nettó árbevétele az előző év azonos időszakához mérten 22 százalékkal, közel 4,7 milliárd forintra nőtt az első fél évben – derült ki a BÉT Xtend-piacán jegyzett IT-vállalat által közzétett beszámolóból.

A BÉT Xtend-piacán jegyzik a Kermann IT Solutins részvényeit / Fotó: Vémi Zoltán

A növekedés hátterében főként a menedzsment által korábban megfogalmazott, a következő évekre vonatkozó stratégia tudatos végrehajtása áll, melynek értelmében a vállalat arra törekszik, hogy minél komplexebb megoldást nyújtson ügyfelei IT-igényeire – írja a közlemény.

Az eredményeket az első fél évben elsősorban a rendszer-integrációs eszközök értékesítése és a szolgáltatások bővítése, tehát az úgy nevezett RINT-üzletág hozta.

A társaság árbevételének növekedése jóval meghaladta az éves infláció mértékét, ami a cég szerint azt jelzi, hogy a növekedés a piacbővítés és többletértékesítés eredménye.

Az EBITDA még meredekebben, 49 százalékkal, 509 millió forintra nőtt. Eszerint pedig az EBITDA-marzs 8,9 százalékról 10,8 százalékra javult.

A Kermann adózott nyeresége is bővült, mégpedig 39 százalékkal, 308 millió forintra, amiből egy részvényre 28 forint jutott a bázisidőszaki 20 forint után.

A vállalat részvényeivel 2024 áprilisa óta kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén, az utolsó ügyletet hétfőn kereken 500 forinton kötötték rájuk.