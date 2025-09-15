Szabályosan kilőtt a magyar informatikai cég, kenterbe verte az inflációt is – a Kermannt semmi se zavarta

A folyamatosan és dinamikusan változó és legtöbbször kedvezőtlen makro- és világgazdasági körülmények és környezet ellenére a Kermann IT Solutions nettó árbevétele az előző év azonos időszakához mérten 22 százalékkal, közel 4,7 milliárd forintra nőtt az első fél évben – derült ki a BÉT Xtend-piacán jegyzett IT-vállalat által közzétett beszámolóból.
A növekedés hátterében főként a menedzsment által korábban megfogalmazott, a következő évekre vonatkozó stratégia tudatos végrehajtása áll, melynek értelmében a vállalat arra törekszik, hogy minél komplexebb megoldást nyújtson ügyfelei IT-igényeire – írja a közlemény.
Az eredményeket az első fél évben elsősorban a rendszer-integrációs eszközök értékesítése és a szolgáltatások bővítése, tehát az úgy nevezett RINT-üzletág hozta.
A társaság árbevételének növekedése jóval meghaladta az éves infláció mértékét, ami a cég szerint azt jelzi, hogy a növekedés a piacbővítés és többletértékesítés eredménye.
Az EBITDA még meredekebben, 49 százalékkal, 509 millió forintra nőtt. Eszerint pedig az EBITDA-marzs 8,9 százalékról 10,8 százalékra javult.
A Kermann adózott nyeresége is bővült, mégpedig 39 százalékkal, 308 millió forintra, amiből egy részvényre 28 forint jutott a bázisidőszaki 20 forint után.
A vállalat részvényeivel 2024 áprilisa óta kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén, az utolsó ügyletet hétfőn kereken 500 forinton kötötték rájuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.