Idén is nagyot ugorhat a Kermann IT bevétele, a cég a klasszikus BÉT-re igyekszik

Mivel foglalkozik a Kermann IT Solutions? Kérem, mutassa be a vállalatot.
Két jól körülhatárolható területtel foglalkozunk. A nagyobb bevételt hozó szegmens a közepesnél nagyobb méretű cégek és a nagyobb szervezetek informatikai infrastruktúrával történő kiszolgálása, ami azonban nem terjed ki azokra a berendezésekre, felszerelésekre, amelyeket a munkavállalók közvetlenül használnak. Ritka kivételektől eltekintve tehát nem foglalkozunk mobilokkal, PC-kel, laptopokkal, illetve perifériákkal.
Mi abban vagyunk profik, amit a felhasználó nem lát, ami a falak mögött van: hálózat, tűzfal, switch, szerver, storage. Ezeket az elemeket, illetve az ezekből összeállított IT-rendszert a mérnökeink testre szabottan megtervezik, majd leszállítjuk és beüzemeljük, valamint, ha igény van rá, vállaljuk a folyamatos üzemeltetést is. Persze ahhoz, hogy ezeket a feladatokat kiváló minőségben tudjuk megoldani, kell egy nagyon erős gyártói háttér. Több világcég termékeivel is dolgozunk, ám alapvetően a HP Enterprise a fő beszállítónk. Náluk Platinum fokozatú partnerek vagyunk, ami a legmagasabb kategória, és amit az elvárt sok millió dolláros nettó forgalom teljesítésével értünk el.
Éppolyan fontos azonban a sziklaszilárd mérnöki háttér is, amit állandó – gyártói és más szakmai – képzésekkel biztosítunk. Létfontosságú, hogy mindig naprakész tudással rendelkezzünk, hogy mindig ismerjük a legújabb termékeket és megoldásokat. Ebből következik, hogy a személyi állományunk nagyrészt rendszermérnökökből áll. Mint mondtam, ez a szegmens hozza a nagy forgalmat, az átlagos megbízás értéke több 10 millió forintra rúg, de nem ritka a milliárdos nagyságrend sem. A területen elérhető haszonkulcs viszont viszonylag alacsony.
Mi a másik fő terület?
A másik kulcsfontosságú tevékenységünk a szolgáltatások területe. Például a cégeken belüli felhasználói jogosultság kezelése, ami mondjuk egy bank esetében rendkívül érzékeny kérdéseket vet fel, különösen az egyre szigorodó szabályozásoknak (NIS2, DORA) köszönhetően. Sharp FM néven kifejlesztettünk egy digitális és integrált épületüzemeltető rendszert is, amely – a helyiséggazdálkodástól a karbantartás-menedzsmentig – kezelni képes egy épület vagy akár egy több épületből álló portfólió felmerülő problémahalmazát is.
A HR-területre is kidolgoztunk egy valós AI-alapú, a jelöltek profilozását segítő rendszert, amely például munkaerő-felvétel esetén előzetesen megszűri a jelölteket. A stratégiánkat követve erősödik az informatikai biztonsági terület is, mely az idei évben már több száz milliós árbevételt ér el.
A szolgáltatási terület kevesebb bevételt, ám jóval magasabb EBITDA-marzsot termel.
Dolgoznak az állami szférának és a magánszektornak is?
A magyar IT-piacon az állam közvetve vagy közvetlenül nagyon erős vásárlói pozícióval rendelkezik. Ha teszem azt, egy nagy építőipari vállalat az ügyfelünk, az ő megrendeléseiben is erős szereppel bír az állam. Ebből az következik, hogy a Kermann IT Solutions megrendelései is részben az államtól indulnak ki, több projektet elnyertünk már a Digitális Kormányzati Ügynökségtől is. Emellett azonban továbbra is erősebb versenyszféra szerepe. Az arány megtartása stratégiai célunk is.
A 2024-es éves beszámolójuk szerint szépen nőttek a bevételeik, ám a nettó nyereség kisebb mértékben emelkedett. Ezek szerint főként az infrastruktúra-üzletág lódult meg?
Igen, tavaly a bevételünk az előző évhez mérten 39 százalékkal, 11,5 milliárd forintra, míg a profit 19 százalékkal, 613 millió forintra nőtt. Hozzáteszem, a hosszú távú stratégiánkban 2027-re terveztük, hogy érjük el a 10 milliárd forintos éves forgalmat, ami három évvel korábban már sikerült is. Egy nagy összegű negatív licites infrastruktúra-liciten lehet, hogy végül 1 százaléknál is kevesebb haszon marad, de később a beüzemeléssel és az addicionális szolgáltatásokkal a ráta 5-7 százalékra is visszakúszhat. A második fázis pedig akár a következő évre is átcsúszhat. A forgalom mellett érdemes figyelni az EBITDA-t is, ami nálunk tavaly 14 százalékkal, 850 millió forintra nőtt. Ha pedig az EBITDA tömege nő, az azt jelenti, hogy egyre több pénzt termel a cég.
Milyenek a kilátások az idei évre?
Az idei évünk kimondottan jónak látszik, és nem lehetetlen, hogy 13 milliárd forint környékére nő a bevételünk, miközben kedvezően alakul az árréstömegünk is. Mindez azzal is összefüggésben van, hogy az országgyűlési választásokat megelőző év hagyományosan erős szokott lenni. A választás éve viszont jellemzően gyengébben alakul, de mi erre már jó előre felkészülve, idén számos hatékonyságnövelő, költségmegtakarító intézkedést hoztunk.
Hogy állnak az akvizíciókkal?
Az akvizíciók folyamatosan jellemzik a fejlődésünket, számos korábbi partnerünk csatlakozott hozzánk vagy cégestül, vagy munkatársként, esetleg munkatársak csoportjaként. Jelenleg kilencven fő körüli létszámmal dolgozunk, amit optimálisnak tartunk. Egy erős, tíz fő feletti üzletkötői csapat is segíti a munkánkat.
Láttam az anyagaikban, hogy Budapest mellett erős bázisuk van Szegeden is.
Igen, nagyon régóta működünk Szegeden, ahol jelentős személyi állományt is foglalkoztatunk. A megrendeléseket egyébként az egész ország területéről kapjuk, ám – mint más iparágakban is – nálunk is Budapest, illetve Pest vármegye szerepe meghatározó. Ugyanakkor az utóbbi időben egy nagyon erős változás kezdett el kibontakozni. Néhány vidéki centrum, például Debrecen és környéke dinamikus fejlődésnek indult. Olyannyira, hogy a Kermann IT Solutions Nyrt. a debreceni női kézilabdacsapat mezszponzora lett a tavaly.
Emellett
is kezd vidéki súlyponttá válni.
Milyen ambícióik vannak a tőkepiacon? Nem túl kicsi a 8,5 százalékos közkézhányad?
Azért léptünk 2024-ben az Xtend-piacra, mert hosszú távú célunk, hogy a klasszikus BÉT-re, azaz legalább a Standard kategóriába eljussunk, ami változatlanul a szemünk előtt lebeg. Úgy véljük ugyanis, a tőzsdei jelenlét a kiválóság pecsétjét üti a vállalatra.
Tavaly tettünk egy nagy lépést közkézhányadunk növelésére is. Egy zárt körű tőkeemeléssel sikeresen vontunk be új tulajdonosokat és új forrást a cégbe. A szabályoknak megfelelően 150 potenciális részvevőt kerestünk meg, s ezek nagyjából fele jegyzett is a részvényekből, mintegy 500 millió forint friss tőkéhez juttatva a Kermann IT-t. A célunk továbbra is az, hogy növeljük a közkézhányadot és részvényforgalmunk likviditását. Az utolsó közgyűlés előtti tulajdonosi megfeleltetés szerint jelenleg nagyjából 150 részvényesünk van.
