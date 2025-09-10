Idén is nagyot ugorhat a Kermann IT bevétele, a cég a klasszikus BÉT-re igyekszik

Mivel foglalkozik a Kermann IT Solutions? Kérem, mutassa be a vállalatot.

Kovács Zoltán, a Kermann IT Solutions igazgatóságának elnöke / Fotó: Kallus György

Két fő területre koncentrál a Kermann IT

Két jól körülhatárolható területtel foglalkozunk. A nagyobb bevételt hozó szegmens a közepesnél nagyobb méretű cégek és a nagyobb szervezetek informatikai infrastruktúrával történő kiszolgálása, ami azonban nem terjed ki azokra a berendezésekre, felszerelésekre, amelyeket a munkavállalók közvetlenül használnak. Ritka kivételektől eltekintve tehát nem foglalkozunk mobilokkal, PC-kel, laptopokkal, illetve perifériákkal.

Mi abban vagyunk profik, amit a felhasználó nem lát, ami a falak mögött van: hálózat, tűzfal, switch, szerver, storage. Ezeket az elemeket, illetve az ezekből összeállított IT-rendszert a mérnökeink testre szabottan megtervezik, majd leszállítjuk és beüzemeljük, valamint, ha igény van rá, vállaljuk a folyamatos üzemeltetést is. Persze ahhoz, hogy ezeket a feladatokat kiváló minőségben tudjuk megoldani, kell egy nagyon erős gyártói háttér. Több világcég termékeivel is dolgozunk, ám alapvetően a HP Enterprise a fő beszállítónk. Náluk Platinum fokozatú partnerek vagyunk, ami a legmagasabb kategória, és amit az elvárt sok millió dolláros nettó forgalom teljesítésével értünk el.

Éppolyan fontos azonban a sziklaszilárd mérnöki háttér is, amit állandó – gyártói és más szakmai – képzésekkel biztosítunk. Létfontosságú, hogy mindig naprakész tudással rendelkezzünk, hogy mindig ismerjük a legújabb termékeket és megoldásokat. Ebből következik, hogy a személyi állományunk nagyrészt rendszermérnökökből áll. Mint mondtam, ez a szegmens hozza a nagy forgalmat, az átlagos megbízás értéke több 10 millió forintra rúg, de nem ritka a milliárdos nagyságrend sem. A területen elérhető haszonkulcs viszont viszonylag alacsony.

Mi a másik fő terület?

A másik kulcsfontosságú tevékenységünk a szolgáltatások területe. Például a cégeken belüli felhasználói jogosultság kezelése, ami mondjuk egy bank esetében rendkívül érzékeny kérdéseket vet fel, különösen az egyre szigorodó szabályozásoknak (NIS2, DORA) köszönhetően. Sharp FM néven kifejlesztettünk egy digitális és integrált épületüzemeltető rendszert is, amely – a helyiséggazdálkodástól a karbantartás-menedzsmentig – kezelni képes egy épület vagy akár egy több épületből álló portfólió felmerülő problémahalmazát is.