Nagy a boldogság Kínában, aranyéletet ígér, amit most hajtottak végre: ez a világ idei legnagyobb tőzsdei ügylete

A globális gazdasági bizonytalanságok és az alászálló jegybanki kamatok az arany malmára hajtották a vizet, a nemesfém ára bő 40 százalékkal emelkedett az idén, és még jelét sem látni egy erősebb korrekciónak. Sőt, a szeptemberi hónapot 11,4 százalékos drágulással, unciánkénti 3849 amerikai dolláros rekordon letudó árfolyam ma még emelkedhet is, de így is a legerősebb havi teljesítményt nyújtja 2011 augusztusa óta. És ezt a kínaiak is jól látják, és ki is használják.

A kínai Zijin Gold, a világ ötödik legnagyobb aranybányacége meglovagolja a nemesfém iránti hatalmasra duzzadt keresletet / Fotó: Anadolu via AFP

Ebből a szempontból nem is választhatott volna ideálisabb időpontot részvényeinek elsődleges tőzsdei bevezetésére (IPO) a Zijin Gold International, amely a kínai Zijin Mining bányatársaság külföldön üzemeltetett aranybányáinak birtokosaként jelentkezett be a hongkongi tőzsdén.

A kínai Zijin Gold Hongkongban írt történelmet

A Zijin Gold 349 millió részvényét kínálta fel a befektetőknek, akik ölre mentek értük, s a szerencsések végül 71,59 hongkongi dolláros egységáron jutottak hozzá a papírhoz. A túljegyzés 241-szeres volt, de ez a pozitív jövőképet sugalló vállalatok részvényeinél már-már mindennaposnak mondható Ázsia egyik legnagyobb börzéjén.

Emlékeztetőül: a múlt héten elstartolt kínai elektromosautó-gyártó Chery Automobile részvényeire a felkínált mennyiség 238-szorosára lett volna vevő, a cég végül 1,18 milliárd amerikai dolláros IPO-t mondhatott magáénak, de ez a csúcsa még egy hetet sem élt.

Az „aranyrészvény” első, keddi kereskedési napján kapásból 66 százalékkal feljebb nyitott, s némi korrekció után délután is 60 százalékos pluszban tudott maradni, miközben a hongkongi tőzsde vezető indexe, a Hang Seng mindössze 0,1 százalékot szedett magára.

A Dealogic adatai szerint ezzel a teljesítménnyel a Zijin Gold az utóbbi tíz év legütősebb rajtját könyvelheti el a Hongkongban színre lépett társaságok körében, míg a tőzsde egésze négyéves rekordot döntött: idén eddig 23,2 milliárd amerikai dollár értékben voltak be friss tőkét a vállalatok a hongkongi parkettről, s a helyzet innen csak javulhat.

Aki korán ébredt, nagyot kaszálhatott

A korábbi rekordot egyébként a JD.com kiskereskedelmi vállalatóriáshoz tartozó logisztikai egység, a JD Logistics 2021. májusi IPO-ja tartotta 3,6 milliárd amerikai dollárral. Az idei hongkongi IPO-boomot

a mesterségesintelligencia-alkalmazásokat fejlesztő cégek,

a technológiai vállalatok

és az autószektor szereplői fűtötték.

A tavaly 2,6 millió unciás termelésével a világ ötödik legnagyobb aranybánya-társaságának számító Zijin Gold részvényforgalma kiugróan magas, 1,14 milliárd amerikai dollár volt, ami nem is csoda, hiszen

a tőzsdére bevezetett papírok közel egyötöde cserélt kedden gazdát,

hatalmas nyereséghez segítve a beszállás után a gyors profitrealizálást választó befektetőket. De nem jár rosszul az anyavállalat sem, a Zijin Mining Hongkongban jegyzett részvénye 8,2, sanghaji árfolyama pedig 3,7 százalékos ralit produkált kedden.