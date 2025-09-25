Világrekord a dűnemászásban, bevételi csúcs a tőzsdeparketten – ezt tudja a magyar piacon is ezerrel nyomuló Chery

Repülőrajtot vett a kínai Chery Automobile részvénye a hongkongi tőzsdén, a kínálati sáv felső határán, 30,75 hongkongi dolláron szétkapkodott részvényekkel 11 százalékkal magasabb, 34,2 dolláron indult meg a kereskedés csütörtökön. A kínai autóipari szereplők körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hongkongi börze legújabb tagja egyben idei csúcstartó is lett, hiszen az elsődleges tőzsdei bevezetés (IPO) során 1,18 milliárd amerikai dollárt szerzett a befektetőktől.

A Chery az Omoda és a Jaecoo márkáival a magyar piacon is jelen van / Fotó: Xinhua via AFP

A felkínált részvénycsomagot 238-szorosan jegyezték túl, azaz most már bánhatják, miért nem árazták optimistábban a részvényt. Mindenesetre azt is komoly sikerként könyvelhetik el, hogy 25,4 milliárd dolláros piaci értékükkel a Stellantis közvetlen közelébe kerültek.

A jövőbe fekteti az IPO-n befolyt pénzt a Chery

A Chery az állami tulajdonban lévő autógyártók egyik utolsó mohikánjaként érkezett a tőzsdére, riválisait már jegyzik a három nagy kínai börze – azaz a sanghaji, a sencseni vagy a hongkongi – valamelyikén. A Cheryt egyébként a jövő év elején debütáló, a szintén állami Changan a kötelékébe tartozó Avatr elektromosautó-gyártó követi Hongkongban.

A Chery a befolyt 1,18 milliárd amerikai dollárt már jó előre megcímkézte, a tervei szerint

35 százalék a modellportfólió bővítésére,

25 százalék a jövő technológiáinak kutatás-fejlesztésére,

20 százalék a terjeszkedési és a globalizációs feladatokra,

20 százalék pedig a tartalékba és egyéb kiadásokra

megy el. A globalizációs célok megvalósításában igen jól áll az 1997-ben alapított Chery, amely Kína legnagyobb járműexportőrének tekinthető, a BYD is elbújhat még mellette. Amíg a szegedi gyárát építő BYD autóinak legfeljebb ötödét, addig a Chery több mint 40 százalékát exportálja, s már nincs olyan szeglete a világnak, ahol ne lehetne találkozni valamelyik márkájával.

Exportban a BYD-t is magasan verik

Különösen erős a jelenlétük Oroszországban, ahol jó üzleti érzékkel kihasználták az Ukrajna elleni háború miatt életbe léptetett nyugati szankciókat, ami a legnagyobb autógyártók kivonulását vonta maga után. A Chery bevételének negyedét tavaly erről a piacról szerezte, ezért is keltett meglepetést, hogy ottani működésének szűkítését teljes kivonulásként félreértelmező sajtóhírek jelentek meg.