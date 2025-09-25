Deviza
Világrekord a dűnemászásban, bevételi csúcs a tőzsdeparketten – ezt tudja a magyar piacon is ezerrel nyomuló Chery

Magyar piacon is nagy erőkkel nyomuló kínai járműgyártó kiadós gázfröccsel indított a hongkongi tőzsdén. Miközben a Chery 1,18 milliárd dollárt, idei rekordösszeget kasszírozott a befektetőktől, legújabb terepjáró modellje megdöntötte a dűnemászás világcsúcsát.
Kriván Bence
2025.09.25., 19:49

Repülőrajtot vett a kínai Chery Automobile részvénye a hongkongi tőzsdén, a kínálati sáv felső határán, 30,75 hongkongi dolláron szétkapkodott részvényekkel 11 százalékkal magasabb, 34,2 dolláron indult meg a kereskedés csütörtökön. A kínai autóipari szereplők körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hongkongi börze legújabb tagja egyben idei csúcstartó is lett, hiszen az elsődleges tőzsdei bevezetés (IPO) során 1,18 milliárd amerikai dollárt szerzett a befektetőktől. 

Omoda Chery
A Chery az Omoda és a Jaecoo márkáival a magyar piacon is jelen van / Fotó: Xinhua via AFP

A felkínált részvénycsomagot 238-szorosan jegyezték túl, azaz most már bánhatják, miért nem árazták optimistábban a részvényt. Mindenesetre azt is komoly sikerként könyvelhetik el, hogy 25,4 milliárd dolláros piaci értékükkel a Stellantis közvetlen közelébe kerültek. 

A jövőbe fekteti az IPO-n befolyt pénzt a Chery

A Chery az állami tulajdonban lévő autógyártók egyik utolsó mohikánjaként érkezett a tőzsdére, riválisait már jegyzik a három nagy kínai börze – azaz a sanghaji, a sencseni vagy a hongkongi – valamelyikén. A Cheryt egyébként a jövő év elején debütáló, a szintén állami Changan a kötelékébe tartozó Avatr elektromosautó-gyártó követi Hongkongban.

A Chery a befolyt 1,18 milliárd amerikai dollárt már jó előre megcímkézte, a tervei szerint

  • 35 százalék a modellportfólió bővítésére,
  • 25 százalék a jövő technológiáinak kutatás-fejlesztésére,
  • 20 százalék a terjeszkedési és a globalizációs feladatokra,
  • 20 százalék pedig a tartalékba és egyéb kiadásokra

megy el. A globalizációs célok megvalósításában igen jól áll az 1997-ben alapított Chery, amely Kína legnagyobb járműexportőrének tekinthető, a BYD is elbújhat még mellette. Amíg a szegedi gyárát építő BYD autóinak legfeljebb ötödét, addig a Chery több mint 40 százalékát exportálja, s már nincs olyan szeglete a világnak, ahol ne lehetne találkozni valamelyik márkájával. 

Exportban a BYD-t is magasan verik

Különösen erős a jelenlétük Oroszországban, ahol jó üzleti érzékkel kihasználták az Ukrajna elleni háború miatt életbe léptetett nyugati szankciókat, ami a legnagyobb autógyártók kivonulását vonta maga után. A Chery bevételének negyedét tavaly erről a piacról szerezte, ezért is keltett meglepetést, hogy ottani működésének szűkítését teljes kivonulásként félreértelmező sajtóhírek jelentek meg. 

Az ügyben semmilyen hivatalos döntés nem született, igaz egyes szerviztevékenységek átadása és kiszervezése megkezdődött és 2027-re más területeken is terveznek változásokat. 

Az „orosz exit” belengetése mögött szakértők szerint időhúzás és taktikai megfontolások állnak. 

Egyrészt a hongkongi IPO előtt az oroszországi kitettség kockázatai miatt jelentkező befektetői aggályokat szerették volna eloszlatni, másrészt a nyugati szankcióknak való megfelelési szándékot demonstrálták, harmadrészt pedig jól tudják, hogy egyetlen háború sem tart örökké, s a restartnál jó pozícióból akarnak indulni.

A többi között

  • a Chery,
  • az Exeed,
  • az Omoda,
  • a Jaecoo,
  • a Jetour
  • az Aiqar
  • és az iCar

márkákat forgalmazó Chery Auto dinamikusan növekszik, az utóbbi három évben bevétele a háromszorosára, 38 milliárd dollárra nőtt, ezalatt nyeresége két és félszeresére, kétmilliárd dollárra hízott. Az idei első negyedévet az erős piaci versenyben is 6,9 százalékos üzemi haszonkulccsal hozta le.

Kínálatában világrekorder modellek is feltűnnek, a héten például az iCar Super V23 EV elektromos terepjárójának kínai forgalmazását kezdték meg arcpirítóan alacsony áron: 17,3 ezer dollárért, azaz 5,75 millió forintért. 

Guinness-rekord a dűnemászásban 

A robusztus felépítésű jármű hírét egy Guinness-rekord is öregbíti, nevezetesen a homokdűnén kimért 400 méteres szintkülönbség leggyorsabb ledolgozása ehhez a kereskedelmi forgalomban is kapható járműhöz kötődik, rekordja 2 perc 38 másodperc volt.

A jármű 42-43°-os lejtőn is felkapaszkodik, és 40-41°-os lejtőn sem áll a feje tetejére. Hóban, vízben, sziklán és sáros talajon is otthonosan mozog, 60 centiméter gázlón is biztonsággal át tud hajtani a szaksajtóban ismertetett adatok szerint.

Hogy a Chery részvénye meddig kapaszkodik, vagy épp lefelé veszi-e az irányt, azt ez első nap mozgásából nyilvánvalóan nem lehet leszűrni. Az viszont elemzők szerint kétségtelen, hogy a vásárlókért harcba szálló mintegy 150 kínai autógyártó közül ez a cég benne lesz abban a nyolcban, melyek hosszú távon stabilan tudnak működni, köszönhetően rendkívül erős nemzetközi pozícióinak, amit a több mint száz ország piacán épített ki az évek során.


 

