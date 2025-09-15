A fogyasztó gyógyszer visszavág: így küldte padlóra a dánokat a Novo Nordisk, és csatlakozott az Orsted is

Már-már úgy tűnt, a dánoknak minden anyagi problémájuk megoldódott. A vállalataik sikert sikerre halmoztak. A cukorbetegség elleni Ozempicet és a túlsúlyosoknak fejlesztett Wegovyt gyártó Novo Nordisk gyógyszergyártó tavaly Európa legértékesebb cége lett. A világ legnagyobb tengeriszélerőmű-fejlesztőjeként ismert Orsted pedig gyors nemzetközi terjeszkedésre készült, miközben a kormányok világszerte öntötték a pénzt a zöldenergiába.

A Novo Nordisk és az Orsted mellett ikonikus dán vállalat a Carlsberg is / Fotó: Hilary Swift

Fordult a kocka Dániában, leépít a Novo Nordisk

Idén azonban fordult a kocka, szerdán a Novo bejelentette, hogy 9000 munkavállalót bocsát el – felerészt Dániában –, miután elvesztette vezető szerepét az elhízás elleni gyógyszerek amerikai piacán a helyi rivális Eli Lillyvel szemben.

Az Orsted is kénytelen volt több milliárd dolláros projekteket lemondani, súlyos leírásokat végrehajtani és új tőkét bevonni az emelkedő költségek, az akadozó ellátási láncok és Donald Trump tengeri (offshore) szélenergia ellen indított háborúja nyomán. Mindkét vállalat részvényei zuhanórepülésbe kezdtek, a korábban jellemző befektetői eufória kámforrá vált.

A két óriás megrendülése pedig nem csupán a befektetőket és a cégek vezetőit rázta meg. A Novo kudarcai sokkolták a dán minisztériumokat, nyugdíjalapokat, sőt még a háztartásokat is. A fogyasztói bizalom romlik, mind a belföldi fogyasztás, mind az ország virágzó befektetési kultúrája várhatóan megsínyli a negatív fordulatot.

Az elemzők máris alacsonyabb növekedésre számítanak, és sokan attól félnek, hogy Dániát is eléri a Nokia-hatás. Finnország ugyanis néhány évtizede szintén túlzott függőségbe került a mobilgyártó gigásztól, ami megbosszulta magát, amikor megjelent az iPhone, és egyszeriben véget ért a Nokia aranykora.

Az ország két ikonikus cégével kapcsolatos kellemetlen hírek akkor érkeztek, amikor a fogyasztói bizalom amúgy is a padlón van, és a dánok aggódnak a gazdaság állapota miatt

– mondta Las Olsen, a Danske Bank vezető közgazdásza. „A nagyon borongós hangulat könnyen tovább romolhat, és csapást zúdíthat a fogyasztási hajlandóságra” – tette hozzá.