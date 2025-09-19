Gyenge napon is pattant a hírekre az OTP és a 4iG

A BUX 100 200 ponton zárt, ami bő félszázalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, s a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. Pénteken megtorpant, de még mindig erős a forint.

Gyenge nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika felfelé araszol

A csütörtöki csúcsok után az amerikai–kínai TikTok-tárgyalásra várva péntek délután felfelé indultak a vezető tengerentúli tőzsdeindexek.

A széles piacot leképező S&P 500 index és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt közel negyedszázalékos pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel félszázalékos pluszba emelkedett, míg a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 mínuszba csúszott.

A 10 éves amerikai referencia-állampapír hozama minimálisan emelkedett.

Pesti parkett: pattant az OTP és a 4iG