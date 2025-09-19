Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
deviza
tőzsde

Gyenge napon is pattant a hírekre az OTP és a 4iG

Hírekre ment nagyot az OTP és a 4iG. Egyébként halovány napot láthattunk a pesti parketten, míg a forint piacán kisebb korrekció zajlott.
Faragó József
2025.09.19, 17:17
Frissítve: 2025.09.19, 18:35

A BUX 100 200 ponton zárt, ami bő félszázalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, s a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. Pénteken megtorpant, de még mindig erős a forint. 

pesti parkett
Gyenge nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika felfelé araszol

A csütörtöki csúcsok után az amerikai–kínai TikTok-tárgyalásra várva péntek délután felfelé indultak a vezető tengerentúli tőzsdeindexek. 

A széles piacot leképező S&P 500 index és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt közel negyedszázalékos pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel félszázalékos pluszba emelkedett, míg a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 mínuszba csúszott.

A 10 éves amerikai referencia-állampapír hozama minimálisan emelkedett.

Pesti parkett: pattant az OTP és a 4iG

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 29,410 HUF 0 / +1.8 %
Forgalom: 15,527,080,610 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
  • A Richter 9790 forinton zárt, ez több mint háromnegyed százalékos mínusz.
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,790 HUF 0 / -0.81 %
Forgalom: 7,089,419,865 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
  • A Mol 2772 forinton fejezte be a kereskedést, ez bő háromnegyed százalékos mínusz.
MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,772 HUF 0 / -0.86 %
Forgalom: 4,119,972,732 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
  • A Magyar Telekom 1848 forinton zárta a napot, ami közel negyedszázalékos plusz.
MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,848 HUF 0 / -0.22 %
Forgalom: 1,810,570,302 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2,575 HUF 0 / +3 %
Forgalom: 5,007,029,845 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

Megtorpant a forint

Csütörtökön még a dollár erősödése ellenére is jól tartotta magát a forint, amely napközben az euróval szemben már a 388-as szintek alá is benézett. 

A K&H elemzői szerint, 

továbbra is fennáll az erősödő trend, a nemzetközi hangulat is pozitív, valamint a stabilitást célzó monetáris politika is támogatja a magyar devizát.

Az Equilor elemzői ugyanakkor a technikai szintekre hívták fel a figyelmet. 

Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában, s továbbra is a 390-es szint sorsa lehet irányadó.

Felfelé tekintve 391,7, majd utána 393,5 közelében húzódnak a következő ellenállási szintek, míg lefelé nézve támasz 388,8 közelében látható.
Bár benne van a pakliban a fordulat lehetősége, de az érdemi korrekcióhoz szignifikánsan át kellene törnie az euró-forintnak a 390-es szintet. 

Pénteken napközben 391 felett is járt az euró-forint,

délutánra azonban 390 alá süllyedt, azaz erősödött.

Tőzsdezáráskor az euró-forint szinte ráült a 390-es technikai támasz/ellenállás szintre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

