Nincs megállás, újabb akvizíciót hajt végre az OTP

Folytatja közép-európai expanzióját a hazai nagybank. Szlovéniában vásárol alapkezelőt az OTP Bank két leányvállalata.
VG
2025.09.19, 10:43
Frissítve: 2025.09.19, 11:00

Az OTP  két százszázalékos leányvállalata, az OTP Alapkezelő és az  OTP banka Slovenia szeptember 19-én adásvételi szerződést írt alá Szlovéniában – közölte a pénzintézeti csoport péntek délelőtt.

Az OTP Bank egyik fiókja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az adásvételi szerződéssel a két leányvállalat közösen vásárolja meg a Primorski skladi d.o.o., Koper alapkezelő társaság százszázalékos részesedését a holland Elektroncek Grouptól. 

A tranzakció keretében az OTP Alapkezelő 75 százalékos, míg az OTP banka Slovenia 25 százalékos részesedést szerez a céltársaságban. A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor a szükséges hatósági engedélyek megszerzésének függvényében.

 

