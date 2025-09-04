Megérkezett a bejelentés: stratégiai megállapodást kötött a 4iG és a Nokia – új fejezet kezdődik a hazai távközlésben

Közleményükben azt írták, a 4iG Csoport elkötelezetten támogatja az innovatív hálózati megoldások elterjedését, ezért elengedhetetlenné vált a jelenleg is különféle technológiákra épülő, hagyományos hálózatainak egységesítése. A csoport nagy kapacitású IP-hozzáférési és -átviteli (DWDM) gerinchálózatok egységesítésére irányuló meghívásos tenderén több nemzetközi iparági szereplő közül választotta ki a nyertes megoldást szállító Nokiát. A legfontosabb döntési szempontok között szerepeltek a nemzetközi referenciák, a bevezetésre kerülő technológia kompatibilitása és jövőállósága, valamint a fenntartható megoldások alkalmazása. A 4iG Csoport és a Nokia együttműködése már az idén elkezdődhet – közölték.
A Nokia iparágvezető hálózati megoldásaira építve az új rendszer gyors, stabil és biztonságos összeköttetéseket biztosít, és támogatja az ország mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítését is. Ezáltal egyszerre képes kiszolgálni a jelenlegi és jövőbeni kapacitásigényeket, továbbá megteremti az új digitális szolgáltatások alapját, beleértve a mesterséges intelligencia és az adatközponti kapcsolatok által jelentősen növekvő összeköttetési igényeket – fejtik ki a 4iG-nél az együttműködés fontosságát. Emellett egy teljesen automatizált, felhőalapú szolgáltatásmodell kialakításával biztosítja a szolgáltató partnerek számára a lakossági és vállalati ügyfelek magasabb szintű kiszolgálását – teszik hozzá.
Partnerségünk a Nokiával túlmutat a technológián: célunk, hogy közösen egy olyan hálózati infrastruktúrát hozzunk létre, amely hozzájárul ahhoz, hogy a következő években meghatározó szerepet töltsünk be a régió digitális fejlődésében. Nem csupán hálózatot építünk, hanem alapot teremtünk egy olyan ökoszisztémának, amelyben ügyfeleink és partnereink is biztonságban és kiszámíthatóan tervezhetik a jövőjüket
– mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.
„Együttműködésünk a 4iG Csoporttal jelentős lépés a biztonságos, nagy teljesítményű összeköttetések kiépítésében Magyarország-szerte, valamint újabb fontos siker a régióban. Ahogy a mesterséges intelligencia folyamatosan átalakítja az iparágak és a felhasználók digitális szolgáltatás-fogyasztását, elengedhetetlen egy robusztus, jövőálló és biztonságos hálózati alap megteremtése. A 4iG-vel közös víziónk egy olyan ellenálló, biztonságos, energiahatékony és rugalmasan bővíthető hálózat létrehozása, amely elősegíti az innovációt, és támogatja mind a vállalatok, mind a közösségek digitális törekvéseit” – jelentette ki Matthieu Bourguignon, a Nokia európai hálózati infrastruktúráért felelős szenior alelnöke.
A következő generációs digitális szolgáltatások bevezetésének érdekében az új infrastruktúra jövőbiztos hálózatirányítási megoldásra, a szegmensalapú útvonalválasztásra (Segment Routing over IPv6, SRv6), valamint a legkorszerűbb, nagy sebességű DWDM optikai technológiára épül. Emellett kompatibilis lesz a jelenlegi optikai és IP/MPLS-alapú rendszerekkel is. A szoftveresen definiált hálózat (Software-Defined Networking, SDN) pedig lehetővé teszi a hálózati elemek egyidejű konfigurálását, ennek köszönhetően optimalizálhatók a folyamatok, és csökken a hibázás lehetősége – részletezi a 4iG.
A távközlési szolgáltatók a jövőben egy teljesen automatizált, felhőalapú rendszerben érhetik el a hálózati szolgáltatásokat. A 4iG a kiválasztáskor kiemelten kezelte a környezeti szempontokat is: a Nokia megoldásai alacsonyabb energiafogyasztást és helytakarékos eszközöket biztosítanak.
A Nokia és a 4iG stratégiai partnersége egyszerre támogatja a hálózati infrastruktúra megújítását, az iparági innovációt és a fenntartható technológiák bevezetését, ezen keresztül hozzájárul a hazai távközlési szektor fejlődéséhez – olvasható a közleményükben.
