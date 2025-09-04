Deviza
FORINT ERŐSÖDÉS
tőzsde

Remek nap a pesti parketten, megállíthatatlan a forint

Nagyot mentek a hazai blue chipek. Milliárdos forgalmat produkált a Pannergy, és a 4iG-t is tépték a befektetők. A forint egyre erősebb, s immár egyéves csúcsokat dönt.
Faragó József
2025.09.04, 17:18
Frissítve: 2025.09.04, 17:29

A BUX 104 462 ponton zárt, ami 1,3 százalékos plusz. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe felülteljesítő volt a német DAX indexhez képest, de valamelyest elmaradt a régiós versenytárs lengyel WIG index teljesítményétől. A forint egy éve nem látott erőt mutatott.

pesti parkett
Jól teljesítettek a blue chipek a pesti parketten 

Csendes amerikai részvénypiac

A tengerentúli tőzsdék vezető indexei alig mozdultak csütörtök délután. A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite plusz nullában, a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig mínusz nullában kereste az irányt.

Némi mozgást a kis kapitalizációjú részvények piacán láthatunk,

amennyiben a Russell 2000 egynegyed százalékos pluszba kapaszkodott. 

Az amerikai kincstári hozamok csökkentek, miután az ADP adatai szerint a múlt hónapban a vártnál kevesebb munkahelyet teremtettek, s az előzetes becsléseket meghaladta a munkanélküli-kérelmek száma. 

Pesti parkett: jól teljesítettek a blue chipek

  • Az OTP 30 630 forinton zárt, ami 1,76 százalékos emelkedés. 
  • A Mol 2924 forinton fejezte be a napot, s ez 1,25 százalékos plusz. 
  • A Richter 10 430 forinton zárta a napot, ami közel 1 százalékos emelkedés. 
  • A Magyar Telekom 1910 forinton zárt, s ez majd 1 százalékos emelkedés.

Milliárdos forgalommal közel 2 százalékot ment a Pannergy, és 700 milliós forgalommal fél százalékot emelkedett a 4iG.

Egyre erősebb a forint

Egy éve nem látott szintekre erősödött a forint az euróval szemben, s a dollárral szemben is közelíti az éves csúcsot. Bár a tegnapi erősödés után az elemzők kisebb korrekcióval számoltak, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt az erős oldalon. Az euró-forint csütörtök délután 393 alá is benézett, megközelítve egy csökkenő trendcsatorna alsó vonalát, amely 392,50-nál húzódik. Amennyiben ezt is letörné a kurzus, akkor újabb erősödő trendet rajzolna a grafikonra.   

Az euró-forint 393,15 közelében zárta a napot, míg a dollár-forint 338 alatt. 

