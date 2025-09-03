Brutális formában a forint, egy éve volt ilyen olcsó az euró

Bomba formában van a forint szerdán, a hazai fizetőeszköz délután egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben, és a dollárhoz képest is jelentősen felértékelődött.

Rég nem látott szintre erősödött a forint / Fotó: Arkadiusz Fajer / shutterstock

A közös európai pénz jegyzése fél százalékkal 393,2 forintra csökkent, legutóbb egy éve, 2024 szeptemberében volt ilyen kedvező a váltási árfolyam a forint oldaláról.

A dollárhoz képest szintén fél százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 337,8 forint volt pár perccel délután három óra után.

A régiós devizák ellenében is látványos a forint mai teljesítménye. A lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe, míg a cseh koronát 0,4 százalékkal alacsonyabb árfolyamon váltják.