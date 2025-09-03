Brutális formában a forint, egy éve volt ilyen olcsó az euró

Bomba formában van a forint szerdán, a hazai fizetőeszköz délután egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben, és a dollárhoz képest is jelentősen felértékelődött.
A közös európai pénz jegyzése fél százalékkal 393,2 forintra csökkent, legutóbb egy éve, 2024 szeptemberében volt ilyen kedvező a váltási árfolyam a forint oldaláról.
A dollárhoz képest szintén fél százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 337,8 forint volt pár perccel délután három óra után.
A régiós devizák ellenében is látványos a forint mai teljesítménye. A lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe, míg a cseh koronát 0,4 százalékkal alacsonyabb árfolyamon váltják.
Az Erste kommentárja szerint a piaci árazások az idei évre nem várnak már monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről, miközben sok jegybank már enyhítő üzemmódban van. A forint javára szóló, várhatóan tovább növekvő pozitív kamatkülönbözet így továbbra is az elsődleges támasza maradt a forintnak. A bankház elemzői ezzel együtt kiemelik, hogy a nemzetközi bizonytalanságok továbbra is jelentősek.
A pesti tőzsdén is kedvező hangulatban zajlik a kereskedés. A BUX 0,3 százalékos plusznál, 103 149 pontnál jár. A magyar nagypapírok közül az OTP 0,4 százalékkal, a Mol 0,6 százalékkal, a Richter pedig 0,1 százalékkal drágul. A sorból kilóg a Magyar Telekom, melynek árfolyama 0,7 százalékkal csökkent.
