Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF328.41 -0.43% GBP/HUF447.63 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.46% PLN/HUF91.32 -0.37% RON/HUF76.66 -0.41% CZK/HUF15.99 -0.3% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF328.41 -0.43% GBP/HUF447.63 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.46% PLN/HUF91.32 -0.37% RON/HUF76.66 -0.41% CZK/HUF15.99 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,943.84 +0.6% MTELEKOM1,860 -0.43% MOL2,816 +0.21% OTP28,980 +1.31% RICHTER9,845 -0.25% OPUS544 +0.74% ANY7,380 +6.5% AUTOWALLIS155 +0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,241.64 +0.11% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,154.5 +0.48% BUX99,943.84 +0.6% MTELEKOM1,860 -0.43% MOL2,816 +0.21% OTP28,980 +1.31% RICHTER9,845 -0.25% OPUS544 +0.74% ANY7,380 +6.5% AUTOWALLIS155 +0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,241.64 +0.11% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,154.5 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
startup
Elon Musk
STRT
mesterséges intelligencia

Óriási áttörés: elindult az első magyar AI-szövetbank, Elon Musk üzlettársa és Balogh Petya is beszállt – új reményt kapnak a betegek

A Budapesten épülő, mesterséges intelligenciával integrált szövetbank nem csupán hazai, hanem német, holland és angol sebészeti központok pácienseit is kiszolgálja a jövőben. A térdporckopással küzdők számára új reményt nyújtó GenuForm AI első befektetői között van Szegedy Christian angyalbefektető, aki Elon Muskkal együtt alapította az x.AI-t, valamint Balogh Petya STRT Holdingja is.
Murányi Ernő
2025.09.18., 10:51
Fotó: GenuFormAI

Magyarország első mesterséges intelligenciával (AI) integrált szövetbankjának építésébe kezdett a GenuForm AI – közölte a cég csütörtök reggel. Elon Musk üzlettársa és az STRT Holding is beszállt.

Elon Musk
Hangody László orvosprofesszor és Szoldán Péter, a GenuForm AI alapító-ügyvezetője / Fotó:  GenuFormAI

Budapesten épül a szövetbank

A Creative Accelerator vezette befektetői konzorciumtól kapott 187 millió forintos befektetés révén a magyar stratup innovatív eljárása a térdporcszöveti transzplantációra készülők várakozási idejét csökkenti, ugyanakkor a beavatkozás sikerét növeli. 

A világhírű ortopédsebész, Hangody László professzor munkásságán alapuló újítás újrafogalmazza a gyógyulás esélyét térdporckopással küzdők számára. 

A Budapesten épülő szövetbank nem csupán hazai, hanem 

  • német, 
  • holland 
  • és angol 

sebészeti központok pácienseit is kiszolgálja a jövőben. A GenuForm AI első befektetői között van Szegedy Christian angyalbefektető, aki Elon Muskkal együtt alapította az x.AI-t, valamint Balogh Petya STRT Holdingja is. 

Elon Musk üzlettársa is beszállt

Az Amerikában élő Szegedy Christian világszerte ismert AI-kutató. Még a Google-nél dolgozott Kaliforniában, amikor 2014-ben megalkotta az Inception hálózatot, amely forradalmasította a számítógépes látást. A világszerte működő képfelismerő algoritmusok nagy része az Inception hálózaton alapul. Két évvel ezelelőtt, 2023-ban pedig Elon Muskkal együtt társalapítója volt az xAI cégnek, amely a Grok mesterséges intelligenciát fejleszti.

A 2024-ben alapított GenuForm AI mélytanulást (deep learning) és fejlett geometriai algoritmusokat alkalmaz a donor- és recipiensporcok párosítására. A nagy felbontású MR-felvételek alapján működő eljárás eredménye a jobb műtéti kimenetelek, jobb donorszövet-kihasználás és rövidebb várakozási idők a betegek számára.

A GenuFormAI eljárásának köszönhetően egyetlen porcmintából akár három páciens is ellátható, ami a donorszövet hasznosulását a háromszorosára növeli. Ez érdemben rövidíti a várakozási időt, és azok számára is elérhetővé teszi a kiemelkedően hatékony terápiát, akiknek korábban nem jutott volna megfelelő szövet. A mesterséges intelligenciával támogatott illesztés és a gyors átültetés együttese pedig jelentősen növeli a beavatkozás sikerének esélyét.

A befektetés lehetővé teszi számunkra, hogy engedélyezett szövetbankként működjünk, továbbá hogy a technológiánkat a mindennapi klinikai gyakorlatban a páciensek számára is biztosítsuk. A szövetbank még idén elkezdi tevékenységét, ezután a szükséges európai uniós engedélyek megszerzése következik

– mondta Szoldán Péter, a GenuForm AI alapító-ügyvezetője.

Egy világhírű magyar professzor újítása a fókuszban 

Az innováció középpontjában prof. dr. Hangody László áll – világhírű ortopédsebész, a mozaikplasztika feltalálója és a GenuForm AI társalapítója. Több évtizedes vezető szerepe a porcfelszín helyreállításban biztosítja, hogy a cég a valódi betegellátási előnyökre összpontosítson.

A GenuForm AI jövőbeni célja, hogy AI-alapú technológiáját SaaS-platformmá bővítse annak érdekében, hogy kórházak és további szövetbankok is világszerte használhassák. A vállalatot ortopéd sebészekből, radiológusokból, AI-kutatókból és szabályozási szakértőkből álló multidiszciplináris csapat támogatja.

A pre-seed befektetés (a startupbefektetések legkorábbi fázisa) révén a GenuForm AI forradalmasítja a térdporc-transzplantációt – pontosabb, biológiailag kompatibilis alternatívát kínálva a térdprotézisekkel szemben, lehetővé téve a térdfunkció teljes helyreállítását a hajlítás és a terhelhetőség tekintetében egyaránt.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
elektromos autók

Döntő fölényt hirdettek a kínaiak – egyre erősödik dominanciájuk a globális járműiparban

Százból negyvennyolc eladott kínai autó elektromos vagy plug-in hibrid lesz.
3 perc
ic

Ezzel megy a hiányosságok felszámolása a MÁV-nál, teljes lesz az átalakulás – egymilliárd utasról beszél a társaság vezére

Gyors siker: megfeleződött a villanymozdonyok meghibásodása.
3 perc
konstrukció

Erre vártak a magyar cégek: 20 milliárddal megemelik a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét

Az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu