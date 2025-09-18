Óriási áttörés: elindult az első magyar AI-szövetbank, Elon Musk üzlettársa és Balogh Petya is beszállt – új reményt kapnak a betegek

Magyarország első mesterséges intelligenciával (AI) integrált szövetbankjának építésébe kezdett a GenuForm AI – közölte a cég csütörtök reggel. Elon Musk üzlettársa és az STRT Holding is beszállt.

Hangody László orvosprofesszor és Szoldán Péter, a GenuForm AI alapító-ügyvezetője / Fotó: GenuFormAI

Budapesten épül a szövetbank

A Creative Accelerator vezette befektetői konzorciumtól kapott 187 millió forintos befektetés révén a magyar stratup innovatív eljárása a térdporcszöveti transzplantációra készülők várakozási idejét csökkenti, ugyanakkor a beavatkozás sikerét növeli.

A világhírű ortopédsebész, Hangody László professzor munkásságán alapuló újítás újrafogalmazza a gyógyulás esélyét térdporckopással küzdők számára.

A Budapesten épülő szövetbank nem csupán hazai, hanem

német,

holland

és angol

sebészeti központok pácienseit is kiszolgálja a jövőben. A GenuForm AI első befektetői között van Szegedy Christian angyalbefektető, aki Elon Muskkal együtt alapította az x.AI-t, valamint Balogh Petya STRT Holdingja is.

Elon Musk üzlettársa is beszállt

Az Amerikában élő Szegedy Christian világszerte ismert AI-kutató. Még a Google-nél dolgozott Kaliforniában, amikor 2014-ben megalkotta az Inception hálózatot, amely forradalmasította a számítógépes látást. A világszerte működő képfelismerő algoritmusok nagy része az Inception hálózaton alapul. Két évvel ezelelőtt, 2023-ban pedig Elon Muskkal együtt társalapítója volt az xAI cégnek, amely a Grok mesterséges intelligenciát fejleszti.

A 2024-ben alapított GenuForm AI mélytanulást (deep learning) és fejlett geometriai algoritmusokat alkalmaz a donor- és recipiensporcok párosítására. A nagy felbontású MR-felvételek alapján működő eljárás eredménye a jobb műtéti kimenetelek, jobb donorszövet-kihasználás és rövidebb várakozási idők a betegek számára.

A GenuFormAI eljárásának köszönhetően egyetlen porcmintából akár három páciens is ellátható, ami a donorszövet hasznosulását a háromszorosára növeli. Ez érdemben rövidíti a várakozási időt, és azok számára is elérhetővé teszi a kiemelkedően hatékony terápiát, akiknek korábban nem jutott volna megfelelő szövet. A mesterséges intelligenciával támogatott illesztés és a gyors átültetés együttese pedig jelentősen növeli a beavatkozás sikerének esélyét.

A befektetés lehetővé teszi számunkra, hogy engedélyezett szövetbankként működjünk, továbbá hogy a technológiánkat a mindennapi klinikai gyakorlatban a páciensek számára is biztosítsuk. A szövetbank még idén elkezdi tevékenységét, ezután a szükséges európai uniós engedélyek megszerzése következik

– mondta Szoldán Péter, a GenuForm AI alapító-ügyvezetője.