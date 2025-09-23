Rekord: úgy belehúztak az amerikai tőzsdék, hogy a pandémia előtti éveket idézik fel – Trump vámkataklizmája sem pusztított

Kiváló szeptembert zárhatnak az elsődleges tőzsdei bevezetések (IPO) terén az amerikai börzék, amelyek eddig 7,6 milliárd dolláros volumennél járnak, a frissen parkettre lépett cégek ennyit vihettek haza a befektetőknek felkínált részvényeik fejében. Ilyen erős teljesítményre legutóbb 2021 novemberében volt példa, s a hónapnak még nincs is vége, bár a nagyágyúk már túljutottak a megmérettetésen.

A New York-i tőzsdén a pandémia előtti időket idéző jó hangulat uralkodott szeptemberben / Fotó: AFP

A befektetői aktivitást jól jellemzi, hogy az új tőzsdecégek átlagosan 17 százalékos pluszban vannak, de jobb is lett volna a súlyozott átlaghozam, ha a Stubhub Holdings- és a két számjegyű mínusszal kereskedett Gemini Space Station-részvényeket kivennénk a pakliból – állapítja meg összegzésében a Bloomberg.

A tőzsde vesztesei és nyertesei

Előbbi, a pénteken debütált online jegyfoglalási és -viszonteladási társaság 16,3 százalékos mínuszt hozott eddig össze a kibocsátási árához viszonyítottan, ami még akár vállalható is lehet a Gemini szeptember 12-i startja óta összeszedett 27 százalékos árfolyamveszteséggel. A Stubhub 800 millió, a Gemini 446 millió dollárt kapott a részvényeiért.

A többi versenyző viszont – a Klarna és a Netskope vezetésével – a tőzsdék fényes napjaira emlékeztető menetelést mutatott be. A svéd online fogyasztói hitelező (BNPL), a tavasszal még a Trump-féle zavaros vámpolitika reagálva (a Stubhubbal egyetemben) tőzsdei megjelenését későbbre halasztó Klarna most 1,58 milliárd dolláros IPO-jával szeptember bajnoka lett, s 9,6 százalékos hozamot termelt a részvénykibocsátásban részt vevő befektetőinek.

Sebastian Siemiatkowski, a Klarna elnök-vezérigazgatója erőt mutat. Ahogy a részvény is / Fotó: TT News Agency via AFP

A Netskope, amely internetes biztonsági szolgáltatásokat nyújt, 908 millió dollárt húzott be, viszont majd 36 százalékos hozammal büszkélkedhet. A pálmát viszont a blokkláncépítésben és a privát vagyonkezelésben utazó fintech cég, a Figure Technology vitte el azzal, hogy 906 millió dollárjához 72 százalékos hozambajnoki teljesítményt tapasztott. A két meghatározó amerikai tőzsde,

a New York Stock Exchange (NYSE)

és a NASDAQ

a vénasszonyok nyarára emlékeztető kedvező környezet ellenére sem lehet maradéktalanul elégedett, a Fed kamatcsökkentése(i) kapcsán majd tisztul a kép, meg lehet látni, mennyi pénz áramlik a tőzsdére a dollárbefektetéseken elérhető hozamok csökkenésével párhuzamosan.