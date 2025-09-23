Deviza
Rekord: úgy belehúztak az amerikai tőzsdék, hogy a pandémia előtti éveket idézik fel – Trump vámkataklizmája sem pusztított

A pandémiát megelőző évek remek tőzsdei teljesítményére emlékeztet az amerikai részvénypiac, amelynek csúcsot döntő szeptemberi IPO-mérlegén a bénító Trump-féle vámkataklizma sem tudott foltot ejteni. A kamatcsökkentés(ek) új forrásokat terelnek a tőzsde irányába, ami mind a befektetőknek, mind a bekopogtató cégeknek hasznára válhat.
Kriván Bence
2025.09.23., 17:23

Kiváló szeptembert zárhatnak az elsődleges tőzsdei bevezetések (IPO) terén az amerikai börzék, amelyek eddig 7,6 milliárd dolláros volumennél járnak, a frissen parkettre lépett cégek ennyit vihettek haza a befektetőknek felkínált részvényeik fejében. Ilyen erős teljesítményre legutóbb 2021 novemberében volt példa, s a hónapnak még nincs is vége, bár a nagyágyúk már túljutottak a megmérettetésen. 

tőzsde NYSE
A New York-i tőzsdén a pandémia előtti időket idéző jó hangulat uralkodott szeptemberben / Fotó: AFP

A befektetői aktivitást jól jellemzi, hogy az új tőzsdecégek átlagosan 17 százalékos pluszban vannak, de jobb is lett volna a súlyozott átlaghozam, ha a Stubhub Holdings- és a két számjegyű mínusszal kereskedett Gemini Space Station-részvényeket kivennénk a pakliból – állapítja meg összegzésében a Bloomberg

A tőzsde vesztesei és nyertesei

Előbbi, a pénteken debütált online jegyfoglalási és -viszonteladási társaság 16,3 százalékos mínuszt hozott eddig össze a kibocsátási árához viszonyítottan, ami még akár vállalható is lehet a Gemini szeptember 12-i startja óta összeszedett 27 százalékos árfolyamveszteséggel. A Stubhub 800 millió, a Gemini 446 millió dollárt kapott a részvényeiért.

A többi versenyző viszont – a Klarna és a Netskope vezetésével – a tőzsdék fényes napjaira emlékeztető menetelést mutatott be. A svéd online fogyasztói hitelező (BNPL), a tavasszal még a Trump-féle zavaros vámpolitika reagálva (a Stubhubbal egyetemben) tőzsdei megjelenését későbbre halasztó Klarna most 1,58 milliárd dolláros IPO-jával szeptember bajnoka lett, s 9,6 százalékos hozamot termelt a részvénykibocsátásban részt vevő befektetőinek. 

SEBASTIAN SIEMIATKOWSKI
Sebastian Siemiatkowski, a Klarna elnök-vezérigazgatója erőt mutat. Ahogy a részvény is / Fotó: TT News Agency via AFP

A Netskope, amely internetes biztonsági szolgáltatásokat nyújt, 908 millió dollárt húzott be, viszont majd 36 százalékos hozammal büszkélkedhet. A pálmát viszont a blokkláncépítésben és a privát vagyonkezelésben utazó fintech cég, a Figure Technology vitte el azzal, hogy 906 millió dollárjához 72 százalékos hozambajnoki teljesítményt tapasztott. A két meghatározó amerikai tőzsde,

  • a New York Stock Exchange (NYSE)
  • és a NASDAQ

a vénasszonyok nyarára emlékeztető kedvező környezet ellenére sem lehet maradéktalanul elégedett, a Fed kamatcsökkentése(i) kapcsán majd tisztul a kép, meg lehet látni, mennyi pénz áramlik a tőzsdére a dollárbefektetéseken elérhető hozamok csökkenésével párhuzamosan. 

Az idén még új IPO-csúcs is születhet 

A kiugró értékek mindenesetre azt tanúsítják, hogy az amerikai IPO-k megítélése a világjárvány utáni mélypontjuk óta folyamatosan javul, néhány túlméretezett sikert is elkönyveltek, ugyanakkor a befektetők továbbra is határozottan elvárják, hogy például a fintech feltörekvők, a kriptósok és a régóta a tőzsde szélén toporgó bátortalan jelöltek erős fundamentumokkal támasszák alá részvényeik magasabb értékelését. 

A Wall Street bikája nem ijeszti el a tőzsdeérett cégeket, a befektetők azonban a korábbiaknál megfontoltabban döntenek / Fotó: AFP

Ha ez nincs meg, akkor simán elállnak az üzlettől, tűnjön az bármennyire is vonzónak. A JPMorgan Chase & Co. amerikai részvénypiacokért felelős társelnöke, Keith Canton ezt egészséges befektetői hozzáállásnak nevezte, és elismerte, hogy a leendő IPO-vásárlók fegyelmezettek és minden ügyletet alaposan értékelnek. 

Várakozókból sincs hiány

Az év hátralévő részében Canton legalább 15 további IPO-ra számít, amelyek több mint 10 milliárd dollárral növelik az idei volument, feltételezve, hogy a piaci hangulat továbbra is kedvező marad. Most 32 milliárd dollárnál jár a 2025-ös IPO-számláló, elmaradva a pandémiát megelőző tíz év 35,3 milliárd dolláros átlagától, de már meghaladva a tavalyi felhozatalt.

