Nevet vált egy magyar tőzsdei cég – a részvényt is máshogy kell mostantól keresni

Új néven folytatja szeptembertől az OXO Technologies Holding, a névváltás a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett részvényeket is érinti.
A startupokba fektető holding részvényesei az augusztus 1-jén tartott rendkívüli közgyűlésen döntöttek a társaság nevének megváltoztatásáról, OXO Technologies Holding N.V.-ről O3 Partners N.V.-re.
Az Oszkó Péter vezette vállalat közleménye szerint az új név és márka az OXO Technologies Holding és a 3TS Capital Partners összeolvadásának eredményeként jött létre, és a társaság fejlődésének, tevékenységi körének és nemzetközi jelenlétének új szakaszát jelképezi.
Az arculatváltás összhangban áll az OXO korábban közzétett stratégiai iránymutatásaival, valamint azzal a célkitűzéssel, hogy a régió és Európa meghatározó nyilvános befektetési társaságaként működjön tovább.
A névváltozásból eredően a társaság részvényeinek elnevezése is módosul: 2025. szeptember 4-től a korábbi OXO Technologies Holding N.V. törzsrészvények O3 Partners N.V. törzsrészvényként szerepelnek a tőzsdei kereskedésben, az új, O3PNRS ticker kód alatt.
Fontos kiemelni, hogy a változás a részvények kereskedésének folyamatosságát nem érinti, azaz nem jár sem a kereskedés felfüggesztésével, sem az ajánlati könyv törlésével.
Az OXO részvényei 1,7 százalékot erősödtek a szerda délelőtti tőzsdei kereskedésben, idén pedig már bő 40 százalékkal drágult a részvény.
