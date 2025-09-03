Nevet vált egy magyar tőzsdei cég – a részvényt is máshogy kell mostantól keresni

Új néven folytatja szeptembertől az OXO Technologies Holding, a névváltás a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett részvényeket is érinti.

A tőzsdén is új néven kell keresni az OXO Technologies részvényeit / Fotó: Kallus György

A startupokba fektető holding részvényesei az augusztus 1-jén tartott rendkívüli közgyűlésen döntöttek a társaság nevének megváltoztatásáról, OXO Technologies Holding N.V.-ről O3 Partners N.V.-re.

Az Oszkó Péter vezette vállalat közleménye szerint az új név és márka az OXO Technologies Holding és a 3TS Capital Partners összeolvadásának eredményeként jött létre, és a társaság fejlődésének, tevékenységi körének és nemzetközi jelenlétének új szakaszát jelképezi.

Az arculatváltás összhangban áll az OXO korábban közzétett stratégiai iránymutatásaival, valamint azzal a célkitűzéssel, hogy a régió és Európa meghatározó nyilvános befektetési társaságaként működjön tovább.

A névváltozásból eredően a társaság részvényeinek elnevezése is módosul: 2025. szeptember 4-től a korábbi OXO Technologies Holding N.V. törzsrészvények O3 Partners N.V. törzsrészvényként szerepelnek a tőzsdei kereskedésben, az új, O3PNRS ticker kód alatt.

Fontos kiemelni, hogy a változás a részvények kereskedésének folyamatosságát nem érinti, azaz nem jár sem a kereskedés felfüggesztésével, sem az ajánlati könyv törlésével.