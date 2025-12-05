Deviza
Megválasztották Európa legjobb légitársaságait, sokadszor ugyanaz a légicég végzett az élen

A World Travel Awards díjátadóján az egyes kontinensek, köztük Európa legjobb légitársaságait is jutalmazták. Sorozatban immár sokadik alkalommal az idén is a Lufthansa vitte el a pálmát.
Világgazdaság
2025.12.05, 22:56

A World Travel Awards ünnepélyes díjátadót ezúttal Szardínián rendezték meg, ahol egyebek mellett az év legjobb európai légitársaságának járó címet is odaadták – írta meg az Origo.

World Travel Awards, Munich,,Germany,-,August,25.,2025,:,Lufthansa,City,Airlines
A World Travel Awardson ezúttal is a Lufthansa lett kontinensünk legjobb légitársasága / Fotó: Dirk Daniel Mann / Shutterstock

Így készül a World Travel Awards rangsora

A rangsorolásnál kizárólag az utazók véleménye számít, a rangsor alapja minden évben több ezer utas visszajelzése, akik az ülések kényelmét, a személyzet hozzáállását, a kabin tisztaságát és a foglalási rendszer használhatóságát is pontozzák. 

A „turizmus Oscarja” 32. díjátadóján immár 13. alkalommal a német Lufthansát koronázták Európa vezető légitársaságának

 – írja a TimeOut magazin. Emellett a Lufthansa elnyerte a legjobb economy osztály és a legerősebb légitársasági márka díját is. A Lufthansa több mint 200 desztinációra indít járatokat, így méretét tekintve Európa második legnagyobb légitársasága (a Ryanair után).

A Swiss International Airlines is jól szerepelt, mert a business class és az első osztály kategóriákban is győztes lett. Ide kattintva megtekintheti a legjobb európai légitársaságok rangsorát.

