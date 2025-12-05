Az EU nem áll le, kiszivárgott az eddigi legdurvább terve az oroszok ellen: a gáz után az olajat is kitiltja – Putyint már nem menti meg az árnyékflotta

Az orosz olajra vonatkozó ársapkát a tengeri szolgáltatások teljes tilalmára cserélhetik a G7-országok és az Európai Unió, hogy korlátozzák Moszkva bevételeit, amit az ukrajnai háború folytatására fordíthat.

Az orosz olaj szállítását az árnyékflotta végzi főként/Fotó: 360VP / Shutterstock

Az orosz olaj döntő többségét most sem nyugatiu tankerek szállítják

Az orosz olajexport mintegy harmadát nyugati hajók szállítják, melyek nyugati tengeri szolgáltatásokat, például biztosítást is igénybe vesznek. A tilalom ezt a forgalmat célozná meg és főként olyan uniós tagállamok tankereit érintené, mint Görögország, Ciprus vagy Málta. Ugyanakkor az export maradék kétharmadának célba jutását már most is a nyugati országok által kevésbé felügyelt árnyékflotta bonyolítja.

Amennyiben a G7 és az EU tilalmát elfogadják, Oroszország kénytelen kibővíteni ezt a flottát.

A Reuters forrásai szerint a tiltás már a következő uniós szankciós csomagnak is a része lehet, ám az EU szeretné az intézkedéssel megvárni a szélesebb G7 megállapodást. A G7 technikai egyeztetésein az ötletet a brit és az amerikai tisztviselők erőltetik, ám az amerikai álláspont attól függ, hogy Donald Trump amerikai elnök épp hogyan vélekedik a kérdésről, miközben a béketárgyalások is folynak.

Ez lenne az egyik legkeményebb lépés az orosz olaj ellen

Bár a G7 és az EU szinte teljesen megszüntette az orosz olaj importját az Ukrajna elleni invázió óta, az új lépéssel nagyon közel kerülnének ahhoz, hogy az orosz olajjal semmilyen üzletet ne folytassanak, annak szállításában se vegyenek részt. A G7 még 2022-ben vezetett be ársapkát az orosz olajra, hogy csökkentse a háborút finanszírozó orosz bevételeket, ám lehetővé tegye, hogy az orosz olaj továbbra is eljusson a világpiacra.

Oroszország az ársapka kikerülése érdkében hozta létre a több száz öregedő, átláthatatlan tulajdoni struktúra mögött álló árnyékflottát, melyből több tanker már szintén nyugati szankciók alá került. Joe Biden volt amerikai elnök kormánya szrint a flotta létrehozása forrásokat von el a háború elől, ám a Trump-adminisztráció szkeptikus az ársapka kérdésében, így

nem támogatta azt a brit-európai-kanadai kezdeményezést sem, mely az eredeti hordónkénti 60 dolláros szintet 47,6 dollárra csökkentette.

Az orosz olajexport 44 százalékát szállították októberben az árnyékflotta szankcionált, 18 százalékát a nem szankcionált hajói, míg 38 százalékot tettek ki azok a tankerek, melyek a G7-hez, az EU-hoz vagy Ausztráliához kötődtek a finn központú Centre for Research on Energy and Clean Air adatai szerint.