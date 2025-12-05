Deviza
EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.19 -0.23% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.32 -0.15% RON/HUF75.05 -0.2% CZK/HUF15.79 -0.16% EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.19 -0.23% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.32 -0.15% RON/HUF75.05 -0.2% CZK/HUF15.79 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1% BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Giorgia Meloni
Orbán Viktor
Ursula von der Leyen
levél
hibrid autó

Hirtelen összefogott Orbán Viktorral öt uniós tagország, máris kemény levelet írtak Ursula von der Leyennek: "Egyszer és mindenkorra adja fel az ideológiai dogmatizmust, egész ágazatokat kényszerít térdre"

Fordulat jöhet az egyik legnagyobb horderejű uniós ügyben. Az európai autóipar érdekében megtartaná a robbanómotor több uniós ország is, ezt akár a hibrid autók, akár a bioüzemanyagok is segíthetik.
VG
2025.12.05, 20:45
Frissítve: 2025.12.05, 21:24

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben fordult az Európai Bizottsághoz a hibrid járművek 2035 utáni megtartása és a bioüzemanyagok zéró-emissziós üzemanyagként való elismerése érdekében.

hibrid autók, Orbán, Meloni
Hibrid autók: Meloni Orbán Viktor mellé állt, szerinte  nincs szükség 2035-ös tiltásra / Fotó: MASSIMO VALICCHIA

Az olasz és további öt európai kormányfő – köztük Orbán Viktor – által jegyzett levelet

  • Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökségének,
  • az Európai Tanács elnökének, Antonio Costának,
  • a dán EU-elnökségnek
  • és az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának

címezték és az autók kibocsátásának korlátozásáról szóló uniós rendeletben a hibrid járművek 2035 utáni megtartását és a bioüzemanyagok zéró emissziós üzemanyagként való elismerését szorgalmazza. Az Európai Bizottság az elkövetkező napokban vizsgálja felül a szén-dioxid-kibocsátású autók 2035-től történő betiltásáról szóló rendeletet.

Hibrid autók: meg kéne tartani őket

Giorgia Meloni és Orbán Viktor mellett még Lengyelország, Csehország, Szlovákiaés Bulgária vezetői írták alá a hibrid autók megtartása mellett érvelő levelet.

Az EU-nak egyszer és mindenkorra fel kell adnia azt az ideológiai dogmatizmust, amely egész termelési ágazatokat kényszerít térdre,

anélkül, hogy ez a globális kibocsátás tekintetében kézzelfogható előnyökkel járna. Elengedhetetlen a technológiai semlegesség elvének teljes körű alkalmazása" – áll a levélben, amelynek másolatát az ANSA olasz hírügynökség is megtekintette.

A levél szerint az ETS jövőbeli felülvizsgálata a CBAM, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó CO2-normák és a közelmúltban benyújtott ETS2-javaslat mellett elengedhetetlen, ugyanis a személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó normákat meghatározó 2019/631 rendelet közelgő felülvizsgálatának 

meg kellene erősítenie a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) és az üzemanyagcella-technológia szerepét a 2035 utáni időszakra, 

miközben be kellene vezetni a hatótávolság-növelő elektromos járművek (ERV) elismerését, valamint más olyan jövőbeli technológiákét, amelyek hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.

A dokumentum szerint a javaslatnak különösen el kell ismernie a nulla kibocsátású, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és megújuló üzemanyagok szerepét a közlekedés - beleértve a közúti közlekedést is - dekarbonizációjában. A kormányfők anmellett is érvelnek, hogy még 2035 előtt is "nulla kibocsátású üzemanyagként" kell besorolni a bioüzemanyagokat (megújuló üzemanyagokat).

A levél szerint a Bizottságnak inkább bevált gyakorlatokra, adóösztönzőkre és támogatásokra kell összpontosítania, miközben technológiasemleges megközelítést kell tükröznie a javaslatnak az alacsony és nulla kibocsátású járművekre való átállás előmozdításában. A miniszterelnökök szerint a kis- ls középvállalkozások versenyképességét is aláássa, ha a vállalati autóflottákat kizárólag nulla kibocsátású járművekre korlátozzák, az ugyanis új gazdasági és adminisztratív terhet róna rájuk.

"Az Európai Unió autóiparának és autóalkatrész-iparának, valamint az európai éghajlat-politikai intézkedéseknek egyaránt fordulópontján állunk. Éghajlati célunkat hatékonyan lehet és kell is megvalósítanunk anélkül, hogy versenyképességünket veszélyeztetnénk, hiszen az ipar leépítésének semmi köze a környezetvédelemhez" – zárul a levél.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu