Hirtelen összefogott Orbán Viktorral öt uniós tagország, máris kemény levelet írtak Ursula von der Leyennek: "Egyszer és mindenkorra adja fel az ideológiai dogmatizmust, egész ágazatokat kényszerít térdre"

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben fordult az Európai Bizottsághoz a hibrid járművek 2035 utáni megtartása és a bioüzemanyagok zéró-emissziós üzemanyagként való elismerése érdekében.

Hibrid autók: Meloni Orbán Viktor mellé állt, szerinte nincs szükség 2035-ös tiltásra / Fotó: MASSIMO VALICCHIA

Az olasz és további öt európai kormányfő – köztük Orbán Viktor – által jegyzett levelet

Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökségének,

az Európai Tanács elnökének, Antonio Costának,

a dán EU-elnökségnek

és az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának

címezték és az autók kibocsátásának korlátozásáról szóló uniós rendeletben a hibrid járművek 2035 utáni megtartását és a bioüzemanyagok zéró emissziós üzemanyagként való elismerését szorgalmazza. Az Európai Bizottság az elkövetkező napokban vizsgálja felül a szén-dioxid-kibocsátású autók 2035-től történő betiltásáról szóló rendeletet.

Hibrid autók: meg kéne tartani őket

Giorgia Meloni és Orbán Viktor mellett még Lengyelország, Csehország, Szlovákiaés Bulgária vezetői írták alá a hibrid autók megtartása mellett érvelő levelet.

Az EU-nak egyszer és mindenkorra fel kell adnia azt az ideológiai dogmatizmust, amely egész termelési ágazatokat kényszerít térdre,

anélkül, hogy ez a globális kibocsátás tekintetében kézzelfogható előnyökkel járna. Elengedhetetlen a technológiai semlegesség elvének teljes körű alkalmazása" – áll a levélben, amelynek másolatát az ANSA olasz hírügynökség is megtekintette.

A levél szerint az ETS jövőbeli felülvizsgálata a CBAM, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó CO2-normák és a közelmúltban benyújtott ETS2-javaslat mellett elengedhetetlen, ugyanis a személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó normákat meghatározó 2019/631 rendelet közelgő felülvizsgálatának

meg kellene erősítenie a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) és az üzemanyagcella-technológia szerepét a 2035 utáni időszakra,

miközben be kellene vezetni a hatótávolság-növelő elektromos járművek (ERV) elismerését, valamint más olyan jövőbeli technológiákét, amelyek hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.