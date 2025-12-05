Szívszorító videó: hazatértek a magyar vadászpilóták az orosz határról, négy hónap után először látták a családjukat — "22-szer vetettek be, volt, amikor hat felfegyverzett katonai gép jött"

Négy hónapos balti légtérrendészeti szolgálatát követően, szerda hajnalban hazatért a Magyar Honvédség „BAP” kontingense a kecskeméti MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz. A landolást és a sorakozást megható pillanatok követték, az otthoni bajtársak kézfogásai és a családtagok ölelései között — közölte a Honvedelem.hu.

A balti légtérben a magyar Gripen-pilóták teljesítettek szolgálatot / Fotó: Lakatos Péter

Tősér Péter alezredes, a kontingens parancsnoka különös érzésnek nevezte, hogy újra a kecskeméti bázison landoltak, hiszen az állomány július végén települt ki a litvániai Siauliai repülőbázisra, és azóta a katonák folyamatosan készenléti és éles feladatokat láttak el.

A misszió ideje alatt 22 éles riasztást hajtottunk végre, döntő többségben a Balti-tenger fölött repülő orosz katonai gépek miatt. A kontingens egyik legnagyobb kihívását a lengyelországi dróneset nyomán elrendelt riasztások jelentették

– mondta el. A pilóták több alkalommal kaptak riasztást egyéb, feltételezett drónbehatolások miatt is. „Később kiderült, hogy cigarettacsempészetre használt hőlégballonok sértették a légteret, de ezeket megtalálni rendkívül nehéz feladat” – mesélte el példaként az egyik esetet.

A honvédelmi miniszter elismerő szavai

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf a pilóták hazatérésével kapcsolatban kiemelte:

Magyarország ma már nem elszenvedője, hanem alakítója a körülöttünk zajló folyamatoknak. A Magyar Honvédség egyszerre három földrészen, tizenkét országban, tizenöt misszióban, közel ezer fővel teljesít szolgálatot.

A miniszter hangsúlyozta az afrikai szerepvállalásunk jelentőségét is, amely a problémák megoldását, a közösségek helyben maradását és ezáltal a migráció csökkentését szolgálja.

A balti légtér hősei a magyar pilóták

Magyarország 2015, 2019 és 2022 után immár negyedszer vett részt a balti köztársaságok légterének védelmében, minden alkalommal vezető nemzetként. Az MH Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység négy JAS-39 Gripen vadászgéppel települt ki Litvániába idén. A küldetés mérlege: 22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra.