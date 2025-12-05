Deviza
EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.19 -0.23% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.29 -0.19% RON/HUF75.04 -0.21% CZK/HUF15.79 -0.16% EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.19 -0.23% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.29 -0.19% RON/HUF75.04 -0.21% CZK/HUF15.79 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1% BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szalay-Bobrovnicky Kristóf
honvédelem
orosz határ
balti államok
Gripen
hazatérés
vadászpilóta

Szívszorító videó: hazatértek a magyar vadászpilóták az orosz határról, négy hónap után először látták a családjukat — "22-szer vetettek be, volt, amikor hat felfegyverzett katonai gép jött"

Magyarország ma már nem elszenvedője, hanem alakítója a körülöttünk zajló folyamatoknak — közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a balti légtérben szolgálatot teljesítő magyar Gripen-pilótákból álló kontingens hazatéréséről. A balti országokban Oroszország határvidékét figyelték meg, és gyanús jelekről számoltak be a katonák.
VG
2025.12.05, 19:51
Frissítve: 2025.12.05, 20:01

Négy hónapos balti légtérrendészeti szolgálatát követően, szerda hajnalban hazatért a Magyar Honvédség „BAP” kontingense a kecskeméti MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz. A landolást és a sorakozást megható pillanatok követték, az otthoni bajtársak kézfogásai és a családtagok ölelései között — közölte a Honvedelem.hu.

Az orosz MiG–31-esek behatolásáról kérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, mivel magyar Gripenek is szolgálatot teljesítenek a Baltikumban.
A balti légtérben a magyar Gripen-pilóták teljesítettek szolgálatot / Fotó: Lakatos Péter

Tősér Péter alezredes, a kontingens parancsnoka különös érzésnek nevezte, hogy újra a kecskeméti bázison landoltak, hiszen az állomány július végén települt ki a litvániai Siauliai repülőbázisra, és azóta a katonák folyamatosan készenléti és éles feladatokat láttak el. 

A misszió ideje alatt 22 éles riasztást hajtottunk végre, döntő többségben a Balti-tenger fölött repülő orosz katonai gépek miatt. A kontingens egyik legnagyobb kihívását a lengyelországi dróneset nyomán elrendelt riasztások jelentették

– mondta el. A pilóták több alkalommal kaptak riasztást egyéb, feltételezett drónbehatolások miatt is. „Később kiderült, hogy cigarettacsempészetre használt hőlégballonok sértették a légteret, de ezeket megtalálni rendkívül nehéz feladat” – mesélte el példaként az egyik esetet.

 

A honvédelmi miniszter elismerő szavai

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf a pilóták hazatérésével kapcsolatban kiemelte: 

Magyarország ma már nem elszenvedője, hanem alakítója a körülöttünk zajló folyamatoknak. A Magyar Honvédség egyszerre három földrészen, tizenkét országban, tizenöt misszióban, közel ezer fővel teljesít szolgálatot. 

A miniszter hangsúlyozta az afrikai szerepvállalásunk jelentőségét is, amely a problémák megoldását, a közösségek helyben maradását és ezáltal a migráció csökkentését szolgálja. 

A balti légtér hősei a magyar pilóták

Magyarország 2015, 2019 és 2022 után immár negyedszer vett részt a balti köztársaságok légterének védelmében, minden alkalommal vezető nemzetként. Az MH Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység négy JAS-39 Gripen vadászgéppel települt ki Litvániába idén. A küldetés mérlege: 22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu