Kimondta az utolsó ítéletet Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: ilyen állapotban van valójában a gazdaság

BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását péntek késő este a Fitch Ratings, ám a stabil kilátást negatívra rontották. A hitelminősítő döntésével lezárult a 2025-ös felülvizsgálatok sora.

Véleményt mondott a hitelminősítő / Fotó: Christian Mueller

Elöljáróban azt érdemes tudni, hogy a Fitchnél sokáig eleve negatív volt a kilátás, ám tavaly év végén ezt stabilra javította, miközben például a másik nagy amerikai hitelminősítő, a Moody’s rontott a kitekintésen. A Fitch tehát most lényegében visszatért a korábbi ítéletéhez.

Hitelminősítő: kimondták az utolsó ítéletet Magyarországról

Előrejelzésük szerint a költségvetési hiány a GDP 5 százalékáról (2025) 5,6 százalékra (2026) bővül, ami jelentősen meghaladja a júniusi felülvizsgálati várakozásaikat. A fiskális lazító intézkedések költsége a becslések szerint a GDP 0,3 százaléka lesz 2025-ben, és 2,1 százalékra nőhet 2026-ban. A hitelminősítő szakemberei kiemelték, hogy a kormány jövőre is kiterjesztette az ágazati nyereségadókat, miközben emelte az adókulcsot növelte a bankok terheit. A Fitch arra számít, hogy

az államháztartási hiány 2027-ben 5 százalékra csökken,

tükrözve a szerény növekedési kilátásokat, valamint azt a kockázatot, hogy a politikai megfontolások korlátozhatják a bevételek növelésére vagy a nagylelkű szociális támogatási intézkedések csökkentésére rendelkezésre álló mozgásteret a választások után.

Előrejelzésük szerint az államadósság/GDP arány fokozatosan 74,6 százalékra emelkedik 2027 végére a 2024-es 73,5 százalékról, ami meghaladja a becsült 61,5 százalékos BBB mediánt és a júniusi alapértéküket, ami a szélesebb körű hiányok, a becsült szerény növekedési kilátások és a fokozatos árfolyam-leértékelődés kombinációját tükrözik.

Erősítő és kockázati tényezők

Magyarország hitelminősítését jelenleg olyan tényezők erősítik, amelyekben jobban teljesítünk, mint a velünk egy kategóriába sorolt – BBB besorolású – országok. Ilyen például az egy főre jutó GDP, amely érezhetően meghaladja a csoport átlagát. Ugyanakkor több kockázat is lefelé húzza a megítélésünket: a régióhoz képest magas államadósság, a korábbi unortodox gazdaságpolitikai lépések, valamint az, hogy a magyar gazdaság érzékeny a külső sokkokra. A kormányzási mutatók szintén közelebb kerültek a „BBB” országok középértékéhez, ami romlást jelez az előző évekhez képest. További kockázatot jelent, hogy Magyarország jelentős mértékben az orosz energiaimportra támaszkodik, így egy esetleges ellátási zavar vagy árkilengés gyorsan begyűrűzhet. A rövid távú olajellátási rizikókat ugyanakkor mérsékli az amerikai szankciók alóli egyéves mentesség, amelyet az orosz Lukoil esetében kaptunk.