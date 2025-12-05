Deviza
Valami készül: Oroszország váratlanul felmondta az évtizedes katonai megállapodást három NATO-tagállammal – az egyiknek atombombája van

"Azok az idők, amelyeket az oroszok inváziós döntései vezéreltek, már elmúltak. Ma Oroszországgal szemben építjük az európai biztonságot, és ez végre megtalálta intézményes kifejeződését is” — nyilatkozta a lengyel külügyminiszter. Az oroszoknak pedig nem kellett sok idő, hogy reagáljanak a döntésre.
Csókási Annamária
2025.12.05, 21:23

Oroszország felmondja a katonai együttműködési megállapodásokat Kanadával, Franciaországgal és Portugáliával — közölte az Interfax hírügynökség.

misusztyin orosz NATO
Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök megüzeni a szóban forgó NATO-tagállamoknak: itt a búcsú ideje. / Fotó: AFP

Ahogy korábban megírtuk, Radoslaw Sikorski a lengyel külügyminiszter reagált Vlagyimir Putyin szavaira, aki közvetlenül a Kremlben zajló béketárgyalások előtt bejelentette, 

hogy országával készen áll egy háborúra.

A NATO, reagálva erre az orosz döntésre, felbontotta Oroszország-tanácsának alapító okiratát. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a brüsszeli NATO-miniszterek találkozója után jelentette be, hogy 

a NATO Oroszország-tanácsának alapító okirata már nem érvényes, amely a szervezet Oroszországgal való biztonsági együttműködését garantálta 

— közölte a lengyel Polsatnews.

Ez valami olyasmi, amire az egymást követő lengyel kormányok már törekedtek, most pedig végre valósággá vált.

Ezt a NATO-együttműködési intézményt akkor hozták létre, amikor még úgy tűnt, hogy az európai biztonság Oroszországgal együttműködésben megvalósítható. A külügyminiszter hozzátette: „Azok az idők, amelyeket az oroszok inváziós döntései vezéreltek, már elmúltak. Ma Oroszországgal szemben építjük az európai biztonságot, és ez végre megtalálta intézményes kifejeződését is”.

Az orosz válaszra nem kellett sokat várni

Mihail Misusztyin miniszterelnök aláírta a több nemzetközi szerződés megszüntetéséről szóló kormányrendeletet.

„A Szovjetunió kormánya és Kanada kormánya között 1989. november 20-án Moszkvában aláírt katonai látogatásokról szóló megállapodás, 

az Orosz Föderáció kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között 1994. február 4-én Moszkvában aláírt védelmi együttműködésről szóló megállapodás,

 valamint az Orosz Föderáció kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya között 2000. augusztus 4-én Moszkvában aláírt katonai együttműködésről szóló megállapodás megszüntetéséről” – áll a kormányrendeletben. Az orosz Külügyminisztériumot utasították, hogy értesítse a kanadai, a francia és a portugál felet a meghozott döntésről.

