Nemzetgazdasági Minisztérium
Nagy Márton
Fitch

Azonnal megérkezett a magyar kormány válasza a nagy amerikai hitelminősítőnek: Nagy Márton elmagyarázta, mi történt

A Fitch Ratings ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását és továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – negatív kilátások mellett. Idén világszerte leminősítési hullám volt látható, amely számos európai és régiós országot érintett, ezért is komoly eredmény, hogy az elmúlt időszakban elkerültük a leminősítést, így mind a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat.
VG
2025.12.05, 23:16
Frissítve: 2025.12.05, 23:23

A Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a nagy hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják: idén az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből, amelyben a Fitch péntek esti döntésére reagált. 

NAGY Márton
Nagy Márton elmagyarázta, mi történt / Fotó: Purger Tamás

Az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi – hangsúlyozta a szaktárca közleményében Nagy Márton. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Bár nagy a nyomás, jól teljesít a hazai gazdaság

A magyar gazdaság stabil alapokon áll: továbbra is magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus.

A kormány gazdaságpolitikája, a fogyasztásösztönző intézkedéseknek köszönhetően 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ezt támogatja a december 4-én aláírt bérmegállapodás is, amelynek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal 322.800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373.200 forintra nő.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza. A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését.

A kabinet azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3%-os kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot. Mindezek mellett egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit.

Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet és Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3%-os Otthon Start Program, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, vagy a 14. havi nyugdíj első heti részlete.

