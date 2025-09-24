Egyre soványabb a 4iG ajánlata, egyre többet ér a Rába

Szerdán délelőtt 80 milliós forgalommal közel 7 százalékot ralizott a Rába, s a kurzus már a 2400 forintot közelítette. Miután a társaság menedzsmentje nem javasolta az 1789 forintos ajánlati ár elfogadását. A saját részvényekről rendkívüli közgyűlés dönt október 30-án.
Szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, s 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.
A Rába árfolyama szinte azonnal átugrotta az ajánlatot, s azóta is emelkedik a kurzus.
Kedden piaczárás után közölték a Rába igazgatóságának álláspontját az ajánlatról. Ebből kitűnik, hogy
a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.
A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án.
Szerdán délelőtt 80 milliós forgalommal közel 7 százalékot ralizott a Rába, s a kurzus már a 2 400 forintot közelítette.
A fórumozó kisbefektetők hetek óta spekulálnak az ajánlaton.
A Rába mellett szólhat, hogy
Emellett arra is spekulál a piac, hogy egy ponton akár 4iG-részvényt is kínálhatnak majd a Rába-részvényekért.
