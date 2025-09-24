Deviza
kispapír
Rába Járműipari Holding Nyrt
tőzsde
4iG

Egyre soványabb a 4iG ajánlata, egyre többet ér a Rába

Blue chipnyi forgalommal hájpolják a Rábát. A napi árfolyam már 34 százalékkal múlja felül az 1789 forintos vételi ajánlatot, melynek elfogadását a menedzsment sem javasolta.
Faragó József
2025.09.24, 12:40
Frissítve: 2025.09.24, 14:20

Szerdán délelőtt 80 milliós forgalommal közel 7 százalékot ralizott a Rába, s a kurzus már a 2400 forintot közelítette. Miután a társaság menedzsmentje nem javasolta az 1789 forintos ajánlati ár elfogadását. A saját részvényekről rendkívüli közgyűlés dönt október 30-án.

vételi ajánlat
Nem igazán vonzó a vételi ajánlat / Fotó: Kallus György

Hetek óta szárnyal a Rába

Szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, s 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.

 A Rába árfolyama szinte azonnal átugrotta az ajánlatot, s azóta is emelkedik a kurzus. 

Kedden piaczárás után közölték a Rába igazgatóságának álláspontját az ajánlatról. Ebből kitűnik, hogy 

a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.

A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án. 

Szerdán délelőtt 80 milliós forgalommal közel 7 százalékot ralizott a Rába, s a kurzus már a 2 400 forintot közelítette.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény14:35:53
Árfolyam: 2,190 HUF +70 / +3.2 %
Forgalom: 110,264,030 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Többet remélnek a vételi ajánlatnál

A fórumozó kisbefektetők hetek óta spekulálnak az ajánlaton. 

A Rába mellett szólhat, hogy 

  • még mindig jelentős vagyona van a társaságnak,
  •  az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladja az 1800 forintot, 
  • továbbá egy ilyen együttműködés keretében komoly megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártó kapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak. 
  • Ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.
    Arról sem szabad azonban elfeledkezni, hogy egy 74 százalékos tulajdonos mellett már okkal lehet tartani a kiszorítástól és a tőzsdei kivezetéstől is. Igaz, ez csak 90 százalék közelében reális veszély.

Emellett arra is spekulál a piac, hogy egy ponton akár 4iG-részvényt is kínálhatnak majd a Rába-részvényekért.

 

