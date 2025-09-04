Rába eladása: ítéletet mondtak 4iG ajánlatról – határozott a Magyar Nemzeti Bank

Megkapta a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását a 4iG SDT EGY Zrt. kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába Járműipari Holding Nyrt. összes törzsrészvényére – közölték kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
A technológiai cég érdekeltsége részvényenként 1789 forintot kínál a 13,47 millió darab, egyenként 1000 forintos névértékű papírért. Az ajánlat szeptember 26. és október 31. között fogadható el.
Az igazgatóság azonban óvatosságra intette a befektetőket.
A testület egyhangú állásfoglalása szerint bár a 4iG jelenléte iparági szinergiákat, stabil pénzügyi hátteret és nemzetközi kapcsolatrendszert hozhat, a Rába az elmúlt években önállóan is megerősítette piaci pozícióit, és a portfóliója nem illeszkedik a vevőéhez. A menedzsment ezért nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.
A Rába szakszervezete külön közleményben reagált: támogat minden befektetést, amely hosszú távon biztosítja a cég jövőjét, ugyanakkor elvárja, hogy a munkavállalók biztonsága és megbecsülése is erősödjön.
Az ügy előzménye, hogy augusztus végén a 4iG stratégiai együttműködést jelentett be a Rábával, amelynek keretében a győri székhelyű vállalatban részesedést is szerzett. A mostani vételi ajánlat ennek a tranzakciónak a folytatása, amely kötelező eljárásként indult, miután a 4iG átlépte a meghatározó tulajdonosi küszöböt a tőzsdei társaságban.
A következő hetekben a befektetők döntése határozza meg, hogy a Rába önálló pályán folytatja, vagy a 4iG ernyője alatt építi tovább jövőjét. A kimenetel nemcsak a két vállalat, hanem a hazai tőkepiac számára is irányadó lesz.
