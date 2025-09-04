Deviza
220728_VG-4ig_03_VZ 4iG
Rába Jármûipari Holding Nyrt.
törzsrészvény
Magyar Nemzeti Bank
4iG

Rába eladása: ítéletet mondtak 4iG ajánlatról – határozott a Magyar Nemzeti Bank

Az ügy hátterében egy hónapja bejelentett stratégiai tranzakció áll, amely új fejezetet nyithat a magyar ipar és a tőzsde életében. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG SDT EGY Zrt. nyilvános vételi ajánlatát a Rába törzsrészvényeire, de a győri járműipari vállalat igazgatósága nem ajánlja a részvényeseknek az ajánlat elfogadását.
VG/MTI
2025.09.23., 21:37

Megkapta a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását a 4iG SDT EGY Zrt. kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába Járműipari Holding Nyrt. összes törzsrészvényére – közölték kedden a Budapesti Értéktőzsdén.

220728_VG-4ig_03_VZ 4iG
A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG SDT EGY Zrt. nyilvános vételi ajánlatát a Rába törzsrészvényeire / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A technológiai cég érdekeltsége részvényenként 1789 forintot kínál a 13,47 millió darab, egyenként 1000 forintos névértékű papírért. Az ajánlat szeptember 26. és október 31. között fogadható el.

Az igazgatóság azonban óvatosságra intette a befektetőket. 

A testület egyhangú állásfoglalása szerint bár a 4iG jelenléte iparági szinergiákat, stabil pénzügyi hátteret és nemzetközi kapcsolatrendszert hozhat, a Rába az elmúlt években önállóan is megerősítette piaci pozícióit, és a portfóliója nem illeszkedik a vevőéhez. A menedzsment ezért nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.

A Rába szakszervezete külön közleményben reagált: támogat minden befektetést, amely hosszú távon biztosítja a cég jövőjét, ugyanakkor elvárja, hogy a munkavállalók biztonsága és megbecsülése is erősödjön.

4iG-Rába szövetség: tovább bővül stratégiai együttműködés

Az ügy előzménye, hogy augusztus végén a 4iG stratégiai együttműködést jelentett be a Rábával, amelynek keretében a győri székhelyű vállalatban részesedést is szerzett. A mostani vételi ajánlat ennek a tranzakciónak a folytatása, amely kötelező eljárásként indult, miután a 4iG átlépte a meghatározó tulajdonosi küszöböt a tőzsdei társaságban.

A következő hetekben a befektetők döntése határozza meg, hogy a Rába önálló pályán folytatja, vagy a 4iG ernyője alatt építi tovább jövőjét. A kimenetel nemcsak a két vállalat, hanem a hazai tőkepiac számára is irányadó lesz.

A 4iG és a Rába vitték a prímet a BÉT-en, a blue chipek csak pislogtak a rali láttán

Gyengén kezdték a hetet a pesti parkett nagyjai, a blue chipek teljesítménye elmaradt a nyugati tőzsdékétől. A BÉT-en azonban nem a nagyok voltak a célkeresztben hétfőn, hanem a 4iG és a Rába.

 

3 perc
Rába eladása: ítéletet mondtak 4iG ajánlatról – határozott a Magyar Nemzeti Bank

Az ügy hátterében egy hónapja bejelentett stratégiai tranzakció áll, amely új fejezetet nyithat a magyar ipar és a tőzsde életében.
