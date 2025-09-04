Rába eladása: ítéletet mondtak 4iG ajánlatról – határozott a Magyar Nemzeti Bank

A Rába szakszervezete külön közleményben reagált: támogat minden befektetést, amely hosszú távon biztosítja a cég jövőjét, ugyanakkor elvárja, hogy a munkavállalók biztonsága és megbecsülése is erősödjön.

4iG-Rába szövetség: tovább bővül stratégiai együttműködés

Az ügy előzménye, hogy augusztus végén a 4iG stratégiai együttműködést jelentett be a Rábával, amelynek keretében a győri székhelyű vállalatban részesedést is szerzett. A mostani vételi ajánlat ennek a tranzakciónak a folytatása, amely kötelező eljárásként indult, miután a 4iG átlépte a meghatározó tulajdonosi küszöböt a tőzsdei társaságban.

A következő hetekben a befektetők döntése határozza meg, hogy a Rába önálló pályán folytatja, vagy a 4iG ernyője alatt építi tovább jövőjét. A kimenetel nemcsak a két vállalat, hanem a hazai tőkepiac számára is irányadó lesz.