Új kínai elektromosautó-gyártó jelent meg Magyarországon: már be is mutatták az első modelljeit – ilyen még nem volt, videón a G6

Hivatalosan is megérkezett Magyarországra a 2014-ben alapított Xpeng, a világ egyik leginnovatívabb elektromosautó-gyártója – jelentette be a kínai márka hazai forgalmazója, az AutoWallis csütörtök délután.

Az AutoWallis Magyarországra hozta az Xpeng új modelljeit / Fotó: AutoWallis

A márka nem csupán hazai, hanem régiós bemutatóját is Budapesten, a Millenárison rendezték meg, amely jelentős mérföldkőnek számít az elektromos mobilitás fejlődésében a térségben.

A márka ezzel egy időben három piacon, a magyar mellett a horvát és a szlovén piacon vezeti be modelljeit, ahol – Magyarországhoz hasonlóan – az AutoWallis és a Salvador Caetano vegyesvállalata látja el az importőri feladatokat. A partnerség biztosítja mindhárom országban az ügyfelek számára a magas színvonalú értékesítési, valamint teljes körű szervizhátteret.

Az értékesítés három modellel indul idén ősszel: a P7, a G6 és a G9 modell elsőként a budapesti és a ljubljanai pop-up store-okban válik elérhetővé a vásárlók számára októberben.

A Millenárison megtartott regionális bemutatón a közönség nemcsak a két új modellt, a G6-ot és a G9-et ismerhette meg, hanem az Xpeng ikonikus P7 modellje is színpadra lépett, amely a márka eddigi sikereit jelképezte, és egyben előrevetítette a jövőbeli terveket. A résztvevők bepillantást nyerhettek abba a jövőképbe is, amelyben az autók már nemcsak az utakon, hanem a levegőben is közlekednek: az X2 modellel a márka az égbolton is új dimenziókat nyitott.

Ezekkel az Xpeng modellekkel bővül az AutoWallis kínálata

A vadonatúj Xpeng G6 a kategóriájában a leggyorsabban tölthető elektromos SUV, amely 10 százalékról 80 százalékra mindössze 12 perc alatt képes feltölteni, köszönhetően az iparágban kiemelkedő, 451 kilowattos maximális töltési teljesítménynek és a teljes járműre kiterjedő 800 voltos architektúrának.

A G9 a márka prémiumkategóriás zászlóshajója, amely elegáns megjelenésével, luxusbelsőjével és impozáns teljesítményével az elektromos SUV modellek élvonalát képviseli. A modell kategóriaelső töltési sebességet kínál, valamint az Xpeng legfejlettebb autonóm vezetési rendszereivel érkezik, ezzel új mércét állítva a biztonság és a kényelem tekintetében.