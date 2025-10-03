Így vagy úgy, de az amerikai államadósság monetizációja elkerülhetetlen

Hadd fessek le egy egészen üdítő képet! Az amerikai infláció hirtelen beesik a célsáv, azaz 2 százalék alá. A munkaerőpiac stabil, a gazdasági növekedés pozitív meglepetést okoz. A költségvetési hiány minden további beavatkozás nélkül nagymértékben javul, azaz nem kell csökkenteni a kiadásokat, növekednek az adóbevételek, illetve az ezekből következő alacsonyabb kamatpálya-várakozások eredményeként nagymértékben visszaesik a kormány kamatköltsége. A gazdaság virágzik, a tőkepiacok kiegyensúlyozott mértékben növekednek, miközben a kötvénytulajdonosok elégedettek a hozamokkal, és úgy érzik, nem élnek vissza a bizalmukkal, és elhiszik, hogy az államadósságnak van fedezete.

Meddig dagadhat az amerikai államadósság? / Fotó: Dilok Klaisataporn

Most pedig jöjjön a valóság!

A ragadós infláció abszolút érthető. A költségvetési hiány nem más, mint a felelőtlen gazdaságpolitikai lépések eredménye, így az Egyesült Államok kiadásai 37,2 százalékkal meghaladták a bevételeiket. A kötvénypiac bizalma megrengett a prudens adósságkezeléssel kapcsolatban, ezért a befektetők magasan tartják a kötvényhozamokat. Az amerikai adósság rekordszintre, közel 35,5 ezermilliárd dollárra hízott.

A kamatköltség szintén történelmi szinten van, meghaladja a bevételek 17 százalékát, amely monetizáció és/vagy nagyobb gazdasági visszaesés nélkül aligha csökkenthető.

Kiéleződött a globális politikai és kereskedelmi színtér, a gazdaságok lokalizálódnak, és egyre feltűnőbb a polarizáció. Nem csak egyes országok között, de számos esetben, a fejlett Államoktól kezdve egészen Európáig belső politikai és gazdasági harcok dúlnak, elég kiemelni az Egyesült Királyság vagy éppen Franciaország helyzetét. Ezt tetézi a kiszámíthatatlan vámpolitikai helyzet, a feszes munkaerőpiac és számos erősödő vagy éppen alábbhagyni nem akaró fegyveres konfliktus Európában és Keleten. Ez már nem olyan kellemes, mégis a részvénypiacok soha nem látott magasságokban vannak, amely véleményem szerint fokozott sebezhetőségre utal.

Egy ciklus végén lehet az Egyesült Államok

Az adósságciklus kezdeti szakaszában a bankok olcsón hiteleznek, az eszközárak növekednek, és beindul a gazdaság. Egy ponton azonban (vagy valamilyen külső sokk hatására) az adósság mértéke fenntarthatatlanná válik, a kamatköltségek elszabadulnak, és a költségvetés nem képes finanszírozni az adósságot. Ekkor a kormány kénytelen kiigazítani a költségvetést, illetve az adósság mértékét valamilyen formában leszorítani, ami szinte minden esetben monetizációval, időnként recesszióval jár.